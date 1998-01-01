ЦИФРА НЕДЕЛИ: Российский турпоток в Индонезию вырос на 50%

По словам Вахида Суприяди, посла Индонезии в России, объемы российского турпотока в этом году превысят ожидания. «Так, спрос на Индонезию с января по июнь увеличился на 50%, что составляет примерно 100 тыс. человек, и это самый большой показатель прироста в этом году среди всех рынков. По итогам года мы рассчитываем увеличить эти показатели до 120 тыс. человек, это выше, чем изначальная планка в 100 тыс. Причина роста - улучшение экономической ситуации в России, благоприятные визовые условия для россиян (они могут пребывать в Индонезии до 30 дней без визы). Помимо этого, немаловажным фактором стабилизации спроса является то, что остров Бали многократно был признан самым красивым островом в мире, и это само по себе представляет интерес», - рассказал нам г-н посол.

По его словам, на сегодняшний день 85-90% российских туристов ассоциируют Индонезию с пляжным отдыхом и выбирают для своего отдыха остров Бали, «при этом правительство страны делает ставку на развитие туризма в малоизвестных регионах страны, активно работая над развитием новых направлений».





Комментируя спрос на направлении, Анатолий Зубенко, эксперт по Индонезии компании ITM Group, заявил, что «в этом году мы отмечаем положительную динамику на направлении, спрос подрос примерно на 10-15%, что мы связываем со стабилизацией курса рубля. При этом рост продаж мы отмечаем в сегменте пляжных туров, объемы экскурсионных туров остались на уровне прошлого года. Что касается перевозки, то она сбалансированная, мы даже рады, что выход Garuda Indonesia откладывается. Вы только представьте, что было бы с направлением, если бы перевозчик открыл прямые рейсы? Россия – новый рынок для авиакомпании, пришлось бы предлагать низкие тарифы для привлечения клиентов, а это неминуемо привело бы к демпингу, а он, как известно, разрушает любое направление».

Ирина Козырева, менеджер по направлению Юго-Восточной Азии компании «Квинта-тур», в свою очередь, также отметила, что «в этом году турпоток российских туристов на направлении увеличился, прежде всего за счет стабильного курса рубля, а также увеличения объемов перевозки Qatar Airways на направлении и, как следствие, выгодных тарифов. На самом деле вариантов стыков много, и туристы уже привыкли к тому, что перелет до Индонезии не близок¸ потому отсутствие прямых перелетов не играет решающей роли при выборе направления. Большая часть туристов, приезжающих в Индонезию, выбирает пляжный отдых на Бали, совмещая его с экскурсионным, также у нас востребованы комбинированные туры с другими странами – Сингапуром, Малайзией».

Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «АРТ-Тур», в свою очередь, отметил, что «лучшую динамику спроса демонстрирует Бали, прирастая на 20-30% в сезон, и перспективы здесь очень хорошие: открываются новые отели, увеличивают частоту ближневосточные перевозчики (Qatar Airways, Emirates Airlines). Бали привлекает туристов пляжным отдыхом, но также растет интерес российских туристов к экскурсионным турам, которые они с удовольствием комбинируют с пляжным, мы отмечаем возросший интерес к небольшому городку в центре Бали. Убуд известен своими самобытными достопримечательностями – художественными галереями, культурными центрами и музеями, это идеальное место, чтобы испытать на себе все прелести балийского массажа и насладиться первозданной природой».

Светлана Одеркова, менеджер по направлению Индонезия компании «Ванд», также констатирует рост на направлении, отмечая, что «туристы стали более избирательны и теперь хотят не просто лежать на пляже, но и знакомиться с богатой экскурсионной составляющей страны. Как правило, туристы начинают свое путешествие с острова Ява, потом отправляются в другие регионы страны, завершая свое путешествие пляжным отдыхом на Бали или острове Ломбок.

Говоря о причинах роста спроса, отмечу, что положительно влияют на спрос в том числе привлекательные тарифы Qatar Airways, к тому же перевозчик предлагает хорошие стыковки (всего 2 часа), также есть вариант долететь до Индонезии на Emirates Airlines и Singapore Airlines. При этом необходимость в прямом рейсе остается, в свое время «Трансаэро» выполнял прямой рейс и он очень хорошо грузился, так же произойдет и с новым рейсом».

«Garuda Indonesia планировала запустить прямой рейс уже в этом году, однако столкнулась с рядом именно технических проблем, которые, мы надеемся, решатся к следующему году. Также есть несколько перевозчиков, которые планируют запуск прямых чартерных полетов из Москвы в Денпасар», - заключил Вахид Суприяди.

/TOURBUS.RU