AZUR air открыл регулярные рейсы из Москвы в Дубай

Авиакомпания AZUR air открыла регулярные рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Первый рейс состоялся 27 сентября, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Ежедневные регулярные рейсы по маршруту Москва - Дубай - Москва будут осуществляться на узкофюзеляжных воздушных судах Boeing 737–800.

Напомним, что в наступающем осенне-зимнем периоде жителей сразу пятнадцати российских регионов ждут сказочные Арабские Эмираты. Такая обширная программа полетов в Дубай в маршрутной карте авиакомпании представлена впервые. Ранее полеты осуществлялись лишь из Москвы, Краснодара и Ростова-на-Дону. Теперь к ним добавились еще Белгород, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Самара, Санкт-Петербург и Уфа.



Это уже третье регулярное направление авиакомпании AZUR air. Перевозчик осуществляет также на регулярной основе рейсы в Китай на остров Хайнань и на Кубу в Варадеро.

Дмитрий Арутюнов, генеральный директор туроператора «АРТ-ТУР», комментируя выход на направление ОАЭ авиакомпании AZUR air, заявил, что «я в целом выступаю против чартерных перевозок в ОАЭ, поскольку объемы регулярной перевозки вполне сопоставимы спросу, при необходимости перевозчики смогут увеличить свои емкости, да и имидж направления, качество и уровень инфраструктуры тут гораздо выше, чем на тех направлениях, куда традиционно летают чартерные перевозчики. Потребности в дополнительной чартерной перевозке в ОАЭ, тем более из Москвы, на сегодняшний день я не вижу. Недавний скандал с «ВИМ-Авиа» тоже говорит не в пользу чартеров. Так что, думаю, превратить Дубай в Хургаду не получится, как бы многим этого ни хотелось».

Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», в свою очередь, отметил, что «я по-прежнему придерживаюсь своего мнения о том, что на направлении ОАЭ сейчас колоссальный избыток перевозки, что может негативным образом отразиться на игроках, имеющих блоки мест на регулярной перевозке. Если говорить о перспективах AZUR air, то, думаю, они будут конкурировать с Coral Travel и TEZ Tour, которые планируют летать в ОАЭ в рамках чартерных программ».

«Нет ничего удивительного в том, что AZUR air начал выполнять регулярные полеты в Дубай, - говорит Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». – Пока на российский рынок не вернулся Египет, все больше туроператоров и перевозчиков будут делать ставку на ОАЭ как самую приемлемую по соотношению цена-качество и длительности перелета страну, способную заменить отсутствующий Египет. Думаю, что борта перевозчика будут грузиться хорошо».

Арам Антонян, генеральный директор компании «Болеро Тур», негативно оценил решение перевозчика выйти на направление Дубай. «Мы усиленно убиваем рынок, неужели непонятно, что предложение на направлении ОАЭ уже существенно превышает спрос. Можно поставить хоть по 20 ежедневных рейсов, но каким образом они будут заполняться? Да, безусловно, туристам повезет, ведь туры в ОАЭ при таком количестве перевозки будут стоить по 399 долларов, а потом и по 299 долларов. Но все мы понимаем, к чему это может привести, примеры у нас уже были. Почему мы не можем вести здоровый бизнес? Почему при малейшем интересе российских туристов к тому или иному направлению его нужно загружать так, чтобы это привело к краху. Я не понимаю, остается только наблюдать».

/TOURBUS.RU