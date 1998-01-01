Как продаются осенние Кавминводы?

Оценивая итоги летнего сезона по КМВ в части организованного туризма, ведущие туроператоры говорят, что по сравнению с сезоном-2016 спрос практически не вырос, пишет АТОР.

Туроператоры сообщают, что спрос на курорты Минеральных вод в осенний период традиционно активен: его увеличение эксперты оценили в среднем на 10-15%. У ряда игроков есть и продажи на новогодние даты.

«Осень – традиционно высокий сезон в КМВ. Поэтому сентябрь и октябрь у местных объектов размещения идет со 100% загрузкой», - рассказали АТОР в пресс-службе туроператора «Алеан».

Среди благоприятствующих спросу факторов туроператоры называют комфортную нежаркую погоду, и то, что здесь в этот период не так многолюдно, нет школьных групп. Многие объекты в этот период снижают цены. В то же время среди факторов, тормозящих спрос, они особо подчеркивают дороговизну перевозки.

По наблюдениям Анны Филатовской, директора департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора ICS Travel Group, спрос на туры в КМВ осенью «вырос примерно на 10-15%». «Межсезонье – лучшее время для лечения и оздоровления на курортах КМВ», - подчеркивает она. По словам эксперта, глубина бронирования по направлению доходит до декабря.

В компании «Мультитур» сообщили, что по сравнению с 2016 годом, спрос в осенне-зимний период на туры в КМВ остался на прежнем уровне. А вот сезонный спад продаж по сравнению с летом специалисты оценили в 30%.

«Данный фактор может быть обусловлен еще и специальными тарифами для прямых клиентов, специальными скидками и спецпредложениями, которые объекты размещения предоставляют частным лицам при бронировании напрямую. На сегодняшний день этот фактор – основной, влияющий на конкуренцию по данному направлению», - рассказали в пресс-службе туроператора.

По данным «Мультитура», в осенний период основной спрос идет на ближайшие даты – с заездами в октябре.

Как отмечают ведущие туроператоры, выбор в пользу готовых турпакетов или только наземного обслуживания зависит от близости региона проживания туриста к КМВ.

Так, в компании «Алеан» сообщили, что у них туристы берут больше наземное обслуживание, поскольку основной потребитель таких туров – это туристы из близлежащих регионов. Средняя продолжительность отдыха у туристов – 12 дней.

Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», охарактеризовал продажи на направлении Кавминводы, как устойчивые и высокие. Эксперт напомнил, что «Кавминводы – тот сегмент рынка, который меньше всего пострадал от проблем внутреннего туризма, которые ярко обозначились в этом году. У нас продажи идут хорошо, есть небольшой спад на уровне 1-3%. Стабильно высокие продажи мы объясняем тем, что санаторно-курортные путевки, как правило, покупают обеспеченные туристы в возрасте от 40 до 50 лет, это туристы, озабоченные своим здоровьем и не желающие экономить на нем.

Что касается повышенного спроса на эконом – сегмент, о котором говорят многие игроки, то у нас, напротив, противоположная картина. Сейчас мы фиксируем рост спроса на дорогое размещение. Все дело в том, что летом путевки в хорошие санатории дорогие, сейчас же цены на них значительно снижены и туристы активно едут именно в дорогой сегмент. Как известно, осенью на этом направлении начинается второй пик спроса, что, повторюсь, обусловлено, сезонным снижением цен на отели и санатории».

Ирина Медведева, менеджер по направлению КМВ компании «Ванд», также заявила о том, что «спрос на направлении стабильно высокий и это год не стал исключением. У нас востребованы, прежде всего, экскурсионные туры как по региону Кавминвод, так и по близлежащим республикам – Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Кавказ в целом продается активно, с каждым годом поток туристов увеличивается».

Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», комментируя продажи на направлении, отметил, что «у Кавминвод исторически хорошая загрузка в осенние месяцы, поскольку снижаются цены, при этом они все равно остаются на высоком уровне. И туристов возникает дилемма: ехать на курорты Кавминвод или на чешские курорты или отправиться в санатории Сочи? В Сочи есть программа «Открытый юг», которая проходит под эгидой мэрии города. Так, в зимний сезон можно отдохнуть в санатории Сочи за 1400 рублей в день (с 3-х разовым питанием и лечением), тогда как подобные программы в Кавминводах стартуют от 3 тыс. рублей в сутки. Я считаю, что Кавминводам нужно перенять опыт Сочи, ведь он успешен».





Наконец, Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ», рассказала, что «в последнее время туристы предпочитают экономить и выбирают недорогие варианты размещения, некоторые останавливают выбор на размещении в пансионатах с дальнейшей покупкой курсовок в санаториях и это при том, что цены на лечение в КМВ практически не изменились с прошлого года. В целом спрос остается на уровне прошлого года, однако средняя стоимость отдыха увы уменьшилась».

/TOURBUS.RU