Новости Британская группа компаний Monarch прекратила работу, оставив за рубежом 110 тысяч туристов Наши эксперты обсуждают, какой урок могут извлечь наши туроператоры и перевозчики из процесса возвращения на родину более ста тысяч британских туристов

Как сообщает АТОР, в минувшее воскресенье прекратили работу компании, входящие в британскую группу Monarch, в т.ч. лоукостер Monarсh Airlines и туроператор Monarch Holidays. На этот момент за границей находилось примерно 110 тысяч туристов, еще около 700 тысяч человек не смогут воспользоваться оплаченными услугами компаний группы Monarch. Власти призвали туристов и пассажиров Monarch не приезжать в аэропорты для вылета за границу. Причиной остановки деятельности стала невозможность продления авиакомпанией Monarch Airlines сертификата ATOL (Air Travel Organiser’s Licence). Наличие такой лицензии, защищающей финансовые интересы пассажиров – обязательное условие для всех туркомпаний, занимающихся авиаперевозками туристов. Руководство Monarch назвало в качестве причин банкротства компании такие внешние факторы, как проблемы с безопасностью в ряде регионов, за которыми последовала переориентация спроса с Восточного (Египет, Тунис, Турция – страны, на рынки которых ориентировалась компания) на Западное Средиземноморье, а также ослабление курса фунта стерлинга. Все это вместе, по заявлению руководства Monarch, привело к значительным финансовым убыткам. В британской прессе событие, повлекшее необходимость незамедлительной организации возвращения в Британии 110 тысяч туристов, назвали «самой масштабной репатриацией в мирное время». Кроме того, это и самое масштабное банкротство авиакомпании за всю историю туристической отрасли в Великобритании. Управление гражданской авиации Великобритании (САА) обратилось к правительству с просьбой оплатить фрахт более 30 самолетов для вывоза пассажиров Monarch Airlines. Все туристы компании вернутся в Британию без дополнительной оплаты. На сайте САА появился раздел, посвященный ситуации с Monarch. Здесь шаг за шагом расписан алгоритм действий – как для туристов, находящихся за границей, так и для тех, кто еще только планировал свой отпуск. «Если вы сейчас за рубежом и должны вернуться в Великобританию 15 октября или ранее, мы организуем для вас новые рейсы по завершении вашего путешествия. Вам не придется оплачивать эти дополнительные рейсы», – говорится на сайте САА. До этого времени туристам предлагается продолжать «наслаждаться отдыхом» и проверять статус своего рейса на странице «мой новый рейс в Великобританию». Реализовать такой алгоритм действий позволяет страховка, обеспечиваемая сертификатом ATOL. Эта лицензия подразумевает отчисления в одноименный страховой фонд на случай приостановки деятельности компании. Застрахованы в ATOL только «пакетные туристы», купившие у Monarch и перелет, и проживание. В данной конкретной ситуации защищены страховками ATOL оказались только клиенты компании Monarch Holidays и First Aviation. У пассажиров Monarch Airlines страховки ATOL нет – но клиенты авиакомпании все равно вернутся на родину бесплатно. Однако эти туристы не смогут обратиться в САА за компенсацией экстренных расходов, которые могли у них возникнуть во время ожидания своего рейса (питание, проживание в отеле, вылет другим рейсом, приобретенный за свои деньги и пр.), - сообщает АТОР. Как отмечает АТОР, коллапс Monarch в Великобритании практически совпал с остановкой деятельности авиакомпании «ВИМ-Авиа». В СМИ и профильных группах в социальных сетях в течение дня 2 октября активно проводились аналогии действий российского и британского механизма организации помощи туристам – в то время, как в России все решается «в ручном режиме», в Британии механизм помощи пассажирам и туристам удалось запустить за полдня, оформив соответствующие инструкции. Однако эксперты АТОР не спешат проводить подобных аналогий. «Это как сравнивать фунт и рубль», - говорит один из участников российского авиарынка, отмечая, что ситуация с банкротством целой группы компаний, включающей не только авиаперевозчика, но и крупного туроператора, не схожа с финансовыми проблемами у «ВИМ-Авиа». Несхожи и методы решения ситуации. Напомним, сейчас в России существует фонд для организации помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпании при Росавиации, а также несколько фондов (фонды коллективной и персональной ответственности) для помощи организованным туристам при «Турпомощи». Несмотря на наличие фондов, ситуация с «ВИМ-Авиа» решается иначе – пассажиры внутренних регулярных рейсов перевозятся за счет государства (на эти цели обещают выделить деньги в бюджете следующего года). Пассажиры же чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» – за счет туроператоров. Комментируя нам информацию АТОР, Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», заявил, что «сравнивать ситуацию с «ВИМ-Авиа» и британским Monarch я бы не стал. Дело в том, что в Европе и Америке существуют страховые фонды, за счет которых в случае банкротства и покрываются все расходы. Государство лишь ищет самолеты, а оплата за них идет из этих фондов. Я считаю, что в России необходимо создать такой же резервный фонд, ввести дополнительную плату, как уже предлагалось, в размере 5-10 рублей к стоимости каждого авиабилета, как на регулярные рейсы, так и на чартерные. Обязательно нужно создать что-то подобное «Турпомощи», только в авиасегменте, в целом в транспортной системе». Арам Антонян, генеральный директор компании «Болеро тур», между тем, отметил, что «понятно, что механизмы организации помощи туристам за рубежом гораздо эффективнее, чем в России. Ясно также, что нам нужно перенимать опыт зарубежных коллег, организовывать резервные фонды. Но для начала хотелось бы все-таки, чтобы наше государство обратило внимание на объемы аэропортовых и иных сборов. Вы только посмотрите, как баснословно дорого стоит топливо, такого нет ни в одной стране мира! Нашим авиакомпаниям очень сложно выжить, и если так пойдет и дальше, то мы еще не раз станем свидетелями банкротства очередной авиакомпании». Наконец, генеральный директор «TUI Россия» Тарас Демура заявил нам, что «банкротство группы Monarch подтверждает, что ситуация с «ВИМ-Авиа» не является уникальной. Но, конечно, нам следует активно использовать международный опыт решения таких проблем. Я считаю очень правильной идею создания страхового авиафонда. Также необходимо создать механизм постоянного государственного мониторинга финансового состояния авиакомпаний». /TOURBUS.RU

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