Новости «ВИМ-Авиа» - Горячие новости Потери туроператоров из-за остановки полетов "ВИМ-Авиа" достигли $7 млн/ "Турпомощь": ситуация с "ВИМ-Авиа" может повториться/ «Интурист» восстановил график перевозки туристов с билетами "ВИМ-Авиа"

Потери туроператоров из-за остановки полетов "ВИМ-Авиа" достигли $7 млн Как сообщила сегодня в ходе пресс-конференции исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, "весь вывоз туристов с билетами «ВИМ-Авиа» осуществляется сейчас за счет туроператоров. Компания «TUI Россия» вчера сообщила о потерях в размере 2 млн долларов. По нашей предварительной оценке, совокупные потери всех туроператоров, которые вынуждены взять перевозку на себя, составят порядка 7 млн долларов. Это предварительные оценки, итоги будут подведены в конце октября". По словам Майи Ломидзе, вывоз туристов на родину завершится в 20-х числах октября. "Самый большой вопрос – это те туристы, которые остались без отдыха. Точных данных об их количестве нет. Но через неделю у нас будут точные данные о них. Большая часть тех, у кого были путевки на "ВИМ-Авиа", будут доставлены на отдых рейсами других авиакомпаний за счет туроператоров", — пояснила она. "Рынок понес большую потерю из-за того, что федеральные органы власти, ответственные за авиаотрасль, создали такие методы работы. Крайним оказался рынок: чтобы не подставлять клиентов, туроператоры взяли потери на себя. Думаю, что никто это возмещать не будет. Будут предприняты какие-то действия со стороны туроператоров, чтобы в рамках судебной практики вернуть средства, но думаю, что это маловероятно", — заключила эксперт. "Турпомощь": ситуация с "ВИМ-Авиа" может повториться МОСКВА. 3 ОКТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – Ряд авиакомпаний находятся в зоне риска и могут повторить судьбу "ВИМ-Авиа", у авиационных властей нет действенных механизмов контроля за ними, заявил сегодня «Интерфаксу» директор ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко. "Сегодня авиация признала, что, так или иначе, в очереди за этим предприятием авиационным стоят и другие. Очень негативная оценка со стороны авиационных властей есть в отношении ряда авиакомпаний. Есть чартерные компании, считается, что они находятся в группе риска. К ним со стороны авиационных властей есть достаточное количество вопросов. Но как эти вопросы решать, на данный момент авиационные власти пока не знают", — сказал г-н Осауленко. По его словам, прорабатывается ряд мер с туроператорами, которые в перспективе ситуацию должны поменять. При этом г-н Осауленко подчеркнул, что авиационные власти после банкротства "Трансаэро" в 2015 году должны были предпринять аналогичные действия по регулированию в законодательстве, какие были предприняты в туротрасли после серии банкротств туроператоров в 2014 году. Александр Осауленко также призвал туркомпании уведомлять ассоциацию и Ростуризм при возникновении проблем во взаимодействии с авиакомпаниями. В частности, при отказе выписывать обратные билеты туристам. "Интурист" восстановил график перевозки из Турции туристов с билетами "ВИМ-Авиа" Туроператор НТК "Интурист" практически вернулся в график перевозки туристов из Турции, застрявших там из-за проблем "ВИМ-Авиа", сообщил директор филиала компании Александр Мусихин. "Мы планируем, что за сегодняшний день мы вывезем абсолютное большинство таких туристов, кроме 172 человек в Мармарисе, которые должны были улететь сегодня", — сказал г-н Мусихин. Таким образом, туроператор практически возвращается в график плановых вылетов. Он уточнил, что компания не получала заранее предупреждений о приостановке чартеров "ВИМ-Авиа". Поэтому ей было сложно сразу же искать альтернативные борта для вывоза туристов. "Найти необходимых размеров лайнеры в это время было практически невозможно", — подчеркнул он. По словам г-на Мусихина, туроператор работает над возобновлением полетной программы и многие туристы, которые приобрели путевки на базе перевозки "ВИМ-Авиа", выразили желание подождать. /TOURBUS.RU



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