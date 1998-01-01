Новости Руководители «TUI Россия» рассказали, сколько оператор потерял из-за прекращения полетов «ВИМ-Авиа», и как он планирует работать в новом зимнем сезоне Генеральный директор и директор по управлению продаж компании «TUI Россия» встретились с журналистами

Встреча с прессой, посвященная действиям компании «TUI Россия» в связи с прекращением полетов «ВИМ-Авиа» и планам оператора на наступающий зимний сезон, прошла вчера в столице. В беседе с журналистами участвовали генеральный директор «TUI Россия» Степан Демура и директор по управлению продаж компании Али Микаилов. Как сообщил в начале встречи г-н Демура, вчера к вечеру был завершен вывоз туристов с просроченными билетами "ВИМ-Авиа". Всего, начиная с 26 сентября, туроператором за счет собственных усилий по поиску альтернативной перевозки, было вывезено из мест отдыха около 4000 пассажиров. В понедельник 2 октября было перевезено более 1400 туристов. С сегодняшнего дня работа оператора вернулась в привычное русло, дальнейшую полетную программу оператора будут выполнять компании "Уральские авиалинии", Red Wings, Atlasglobal и, возможно, "Ямал". При этом г-н Демура отметил, что от остановки полетов «ВИМ-Авиа» пострадало лишь турецкое направление Антальи. На всех других направлениях, включая турецкий Даламан, TUI пользовался услугами других перевозчиков. При этом убытки операторов из-за фактического банкротства перевозчика г-н Демура оценил не менее чем в два млн долларов. «Это депозит, который мы заплатили авиакомпании. Есть также расходы на размещение туристов в отелях, но мы пока не готовы их назвать", - заявил спикер. Вместе с тем г-н Демура отметил, что "первый день после остановки чартеров был самым тяжелым, поскольку непонятно было, где найти свободные самолеты. Потом постепенно мы нашли выход. Авиакомпании с пониманием отнеслись к ситуации и не стали задирать цены". «Я также считаю очень удачной идею организации совместно с Ростуризмом горячей линии. Наши сотрудники работали в колл-центре ведомства. Если туда звонили туристы, они сразу могли посмотреть информацию по рейсам», — отметил он. Отвечая на вопрос о неожиданных претензиях Роспотребнадзора, который заявил о возбуждении административного дела в отношении туроператора в связи с его якобы «бездействием» в ситуации с прекращением полетов «ВИМ-Авиа», г-н Демура заметил, что «до сих пор не понимает, в чем нас обвиняет Роспотребнадзор». Как отметил спикер, «в претензиях туристов речь идет о том, что им задержали вылет и они хотят компенсацию морального ущерба в размере 50 тыс. рублей. Непонятно, на какие статьи закона ссылается Роспотребнадзор, поскольку мы не обязаны оказывать помощь туристам в аэропорту. Мы не МЧС. При этом у нас в аэропорту работал мобильный пункт с едой и водой». Он уточнил, что представители туроператора связались с туристами, написавшими претензии. "Они говорят, что у них все нормально, благодарят за помощь", — подчеркнул г-н Демура. В свою очередь, директор по управлению продаж компании Али Микаилов рассказал, что сейчас активно идет бронирование зимних, в том числе новогодних программ туроператора. По его словам, в секторе горнолыжного отдыха оператор этой зимой сделает упор на программы по Андорре, а также Италии. Если говорить о зимнем пляжном отдыхе, то, в отсутствие Египта, оператор будет активно продвигать новые для себя азиатские направления - Таиланд, Индонезию, Мальдивы, Бали, Южную Корею, а также значительно расширит предложения по ОАЭ. При этом в новом сезоне оператор предложит агентствам уникальные условия раннего бронирования с первым фиксированным взносом в размере всего лишь трех тысяч рублей вне зависимости от общей стоимости тура. Как рассказал в заключении беседы г-н Демура, в следующем году оператор намерен отправить на курорты не менее 800 тыс. российских туристов. При этом в основном программы оператора будут базироваться на собственной перевозке – компания дополнительно возьмет в управление несколько бортов у одной из российских авиакомпаний, чтобы полностью исключить повторение истории с «ВИМ-Авиа». /TOURBUS.RU

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