Новости Каталония – референдум прошел, началась всеобщая забастовка Туроператоры комментируют, как последние события в Каталонии сказались на отдыхающих в регионе туристах и на востребованности этого популярного направления

Сегодня в Каталонии проходит всеобщая забастовка в знак протеста против жестких мер полиции по отношению к участникам референдума о независимости, прошедшего в воскресенье, сообщает британская телерадиокомпания BBC, на которую ссылается «Интерфакс». Ранее сообщалось, что всеобщая забастовка приведет к полной остановке работы общественного транспорта, школ, больниц и других государственных общественных учреждений региона. Тем временем на ряде страниц в "Твиттере" появились сообщения о том, что каталонцы вышли на улицы и дороги, перекрыв движение. Напомним, что референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Он сопровождался жесткими столкновениями сил правопорядка, часть которых была направлена не признающим законность референдума Мадридом, с мирными участниками. Ранее сообщалось, что в ходе столкновений за медпомощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских. По предварительным подсчетам голосов, 90% принявших участие в воскресном референдуме за отделение от Испании каталонцев проголосовало за независимость автономии. Ростуризм ранее сообщил, что в Испании находятся около семи тыс. российских туристов, в том числе около тысячи – в Барселоне. Ведомство получило несколько сообщений от россиян, которые стали свидетелями беспорядков. Ростуризм призвал туристов соблюдать меры личной безопасности, избегать мест скопления большого количества людей, не участвовать в массовых мероприятиях и следовать указаниям местных властей. По информации РСТ, в день проведения референдума туроператоры отменяли обзорные экскурсии по Барселоне для туристов, которые отдыхают на морских курортах Каталонии. «Мы готовы в случае необходимости корректировать маршруты поездок, и это наверняка придется делать 3 октября в связи с всеобщей забастовкой в Каталонии, – рассказал директор по туризму компании «Туртранс-Вояж» Роман Руденко. – Но на продажи пляжных туров происходящие события уже не повлияют, поскольку сезон практически закончен». По его словам, туристы не проявляют какого-либо беспокойства в связи с событиями: ни звонков, ни переносов, ни аннуляций нет. В компанию «Время Тур» также никто из туристов не обращался с просьбой перенести или отменить тур в связи с референдумом в Каталонии, сообщила коммерческий директор Неля Огурцова. «Аннуляций туров по направлению за последнее время нет. Есть некоторый спад спроса, связанный, прежде всего, с планомерным завершением сезона на побережье Испании. Загрузка рейсов на ближайшие недели стопроцентная», - сообщили в пресс-службе туроператора ANEX Tour. «Небольшой спад спроса есть, но, скорее всего, это связано с последними событиями, произошедшими с «ВИМ-Авиа», а также то, что пляжный сезон и отпуска подходят к концу», - рассказали в компании «Русский Экспресс», отметив, что глубина продаж по направлению «достаточно большая»: в настоящее время туристы бронируют поездки на январь-февраль 2018 года. Как сообщает АТОР, по данным интернет-магазина пакетных туров Onlinetours.ru, в сентябре более 70% всех продаж по Испании приходятся на Каталонию, в августе это было более 80%. «Общие продажи по Испании в сентябре, конечно, ниже, чем в августе, но это обусловлено сезонностью. На мой взгляд, кардинального влияния референдум на продажи не оказал», - полагает Екатерина Бежанова, директор по стратегическому планированию компании. Дарья Торопова, начальник клиентского отдела сервиса по сравнению цен на туры Travelata.ru, подтвердила информацию коллег, что «никакого беспокойства среди туристов в связи с событиями в Каталонии не отмечается». «Что касается статистики продаж, то по отношению к середине сентября мы видим незначительное снижение интереса к Каталонии, имея в виду Барселону и близкую к ней Коста Браву. Однако я не стала бы связывать небольшое падение числа заявок по этому направлению именно с политическими событиями. Скорее, это просто сезонный фактор – все-таки уже октябрь, и на испанском побережье Средиземного моря уже не так тепло для полноценного отдыха», - поясняет эксперт. «Референдум не повлиял на спрос по направлению, и, несмотря на забастовки и митинги, происходящие сейчас в Барселоне, аннуляций туров нет. На данный момент глубина бронирования туров достигает февраля 2018 г. Между тем из-за забастовок водители и гиды меняют маршруты экскурсий и, разумеется, не везут туристов в места забастовок. Некоторые экскурсии были отменены 1-2 октября, сегодня проходит всеобщая забастовка и также произошли изменения в расписании экскурсионных программ. Но, в основном, всё запланированные программы будут проходить в штатном режиме. Клиенты в большинстве случаев не отказываются от забронированных программ, эти события касаются только местного населения, и на туристах они никак не отражаются», - рассказали нам в пресс-службе туроператора BSI Group. Карен Гончаров, генеральный директор компании DSBW, в свою очередь, отметил в беседе с нами, что «в Барселоне штатная ситуация, никто из туристов не проявляет беспокойства. Те туристы, которые отдыхают на море, вообще не знают о том, что происходит в городе, а те, кто в городе, просто наблюдают за событиями, которые их никак не трогают. Гораздо больше нас беспокоит погода на курортах Испании, там похолодало, что негативно может отразится на спросе». Наконец, Татьяна Парфенопуло, замдиректора компании «Скидка Тур», отметила, что «туристы, находящиеся сейчас в Барселоне, проявляют беспокойство. Те, кто только планирует лететь, от туров, конечно, не отказываются, но также беспокоятся по поводу возможного возникновения форс-мажорных ситуаций. Но я надеюсь, что ничего подобного не произойдет». /TOURBUS.RU

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