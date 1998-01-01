Новости Трагедия в центре Лас-Вегаса унесла почти 60 жизней, еще более пятисот человек ранены Наши эксперты обсуждают, как с кажется на туристическом спросе трагическое происшествие в «игорной столице» Америк и

Число жертв в результате стрельбы в американском Лас-Вегасе увеличилось до 59 человек, сообщил шериф полиции города Джозеф Ломбардо, 527 получили ранения. Шериф отметил, что число жертв может возрасти, - сообщает «Интерфакс». Напомним, что трагедия разыгралась в игорной столице США в ночь на понедельник. Согласно данным полиции, подозреваемый — 64-летний Стивен Пэддок — открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе «Мандалай-Бэй». Стивен Пэддок, по сообщению полиции, застрелился до того, как стражи порядка ворвалась в его номер. Ростуризм между тем призвал наших туристов, находящихся на отдыхе в Лас-Вегасе, «соблюдать спокойствие, меры личной безопасности, избегать мест массовых скоплений людей и следовать указаниям местных властей". Ранее в Ростуризме сообщили, что в Лас-Вегасе находятся не более 50 индивидуальных российских туристов, организованных групп туристов из РФ в городе нет. В Генеральное консульство РФ в Сиэтле к настоящему времени не поступали данные о россиянах, пострадавших в результате стрельбы в Лас-Вегасе, сообщил сегодня "Интерфаксу" консул-советник Айсин Халит. "В связи с трагическими событиями в Лас-Вегасе Генеральным консульством РФ в Сиэтле открыта горячая линия +12064955750. В случае, если Вы пострадали или имеете информацию о пострадавших россиянах, просьба незамедлительно связаться с консульством", — говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" дипмиссии. В то же время пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что "по оценкам туроператоров, Лас-Вегас занимает второе по популярности место среди городов США после Нью-Йорка у российских туристов. В первую очередь, это направление делового туризма, особенно осенью — в это время там проводится огромное количество выставок и конференций. Кроме того, посещение Лас-Вегаса — это обязательная «изюминка», которую туроператоры включают в туры по западному побережью США, поскольку там очень много развлечений, а размещение недорогое". "Также немало россиян приезжают отдохнуть в Лас-Вегас из Лос-Анджелеса, где живет большая русская диаспора. Лос-Анджелес находится в четырех часах езды на автотранспорте и в часе полета от Лас-Вегаса", — добавила она. Лада Попело, директор по туризму компании «Карибский клуб», в беседе с нами отметила, что «Лас-Вегас - востребованное направление у российских туристов, как правило, все наши групповые туры в США включают его посещение. Но сейчас наших туристов там нет, более того, не думаю, что случившееся в этом городе как-то негативно повлияет на желание туристов ехать в Америку. Сейчас более остро строит вопрос с получением американских виз». Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», в свою очередь, напомнил нам, что «организованный турпоток в США сейчас - самый низкий за все последние годы. Произошедшее в Лас-Вегасе никак не отразится на спросе на фоне негатива, вызванного проблемами с получением американской визы». Наконец, Карен Гончаров, генеральный директор компании DSBW, также заявил о том, что «сейчас в Лас-Вегасе наших туристов нет, спрос на Америку в этом году значительно снизился, в том числе по причине сложностей в получении американской визы». /TOURBUS.RU

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