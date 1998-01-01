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03 октября
«АРТ-ТУР» с размахом отметил четвертьвековой юбилей

Более 400 гостей собрались в столичном комплексе «Мир», чтобы поздравить одного из ведущих туроператоров России


23 сентября туроператор «АРТ-ТУР» с размахом отметил свое 25-летие, собрав более 400 гостей в самом центре Москвы, в банкетном комплексе «Мир» на Цветном бульваре.

Четверть века на рынке luxury-туризма – это серьезная и ответственная дата. Тому подтверждение география партнеров и друзей, прибывших поздравить «АРТ-ТУР», которая включает практически все уголки земного шара: ОАЭ,  Великобритания, Франция, Индонезия, Перу, Таиланд, Индия, Куба, Израиль, Иордания, Сейшелы, Маврикий, Мальдивы,  Латинская Америка и многие другие страны.

 

В числе гостей вечера оказался уникальный состав  генеральных менеджеров и вице-президентов  ведущих мировых гостиничных цепочек  и лучших отелей мира  (Jumeirah Group, Kerzner International, Hilton Worldwide, Marriott, Sandals & Beaches Hotels,  Beachcombers, Cheval Blanc, Kempinski, Anantara, Hyatt и др.), главы представительств авиакомпаний и зарубежных офисов по туризму, представители  туристической прессы, директора ведущих туристических компаний России, которые разделили праздник вместе с командой туроператора.

 

На входе посетителей встречали виновники торжества – Дмитрий  и Анаит Арутюновы, которые вот уже 25 лет «рулят» бизнесом вместе. Официальную часть вечера открыл генеральный директор «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов, который поблагодарил собравшихся за сотрудничество и многолетнюю дружбу и продемонстрировал небольшой фильм о бизнесе «АРТ-ТУР» в России и Дубае.

Также в начале вечера  президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, пресс-секретарь  РСТ Ирина Тюрина и советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин  поздравили «АРТ-ТУР» с юбилеем и вручили почетную грамоту «За выдающийся вклад в развитие индустрии туризма».

 

Стоит отметить, что этот вечер стал «апогеем» целого ряда акций, приуроченных «АРТ-ТУР» к своему юбилею и продолжавшихся с января этого года.  Так, несколькими днями раньше в Дубае прошла церемония награждения 25 лучших  агентов по итогам одной из самых популярных инсентив-программ – «Золотая Лихорадка», которые помимо традиционных золотых слитков получили в подарок   25 индивидуальных туров в 25 стран на 5 континентах, откуда они и приехали в Дубай.

Генеральным партнером акции в этом году выступили отели Jumeirah, которые встречали 25 лучших агентов «АРТ-ТУР» в новом отеле Jumeirah Al Naseem 5*. А легендарный Burj Al Arab был украшен в этот вечер логотипами Jumeirah и «АРТ-ТУР».

 

Еще один золотой слиток для победителя акции «Опять 25», стартовавшей еще в январе,  определила легкая рука  Остина Фроста, вице-президента по продажам и маркетингу Jumeirah Group, он же вручил золотые слитки трём агентам «АРТ-ТУР», сделавшим лучшие репортажи в соцсетях под уже ставшим популярным хэштегом #arttour25

 

Продолжая тему творчества, нельзя не отметить, что агенты туроператора в вопросе поздравления и подготовки к участию в праздничном вечере также подошли креативно и нестандартно, исполнив песню собственного сочинения и подготовив эксклюзивные плакаты, специально стилизованные к празднику, которые теперь украшают офис «АРТ-ТУР». А затем выступили в качестве моделей в показе одежды Анаит Арутюновой под брендом ART-FASHION.

 

Выбор артистов для столь важного мероприятия тоже не был случайным и полностью отражал характер, интеллигентность и изысканный вкус компании. Атмосферу вечера с первых минут задавал джазовый коллектив Артема Лалаяна, под репертуар которого гости делали памятные фотографии в тематических фотозонах, стилизованных под ключевые направления туроператора,  а также наслаждались специально подготовленным красочным слайд-шоу с архивными фотографиями, которое рассказывало историю жизни компании, её друзей, партнеров и агентов на протяжении 25 лет.

 

Музыкальный вечер открыла Мариам Мерабова и группа «Мирайф», а также певица Севара.  Особым почетным  гостем вечера, выступившим вместе со своим внуком, стал всемирно известный музыкант и композитор Дживан Гаспарян – легенда  дудука. Он исполнил музыку, которая звучала в его исполнении в голливудских фильмах «Последнее искушение Христа» и «Гладиатор».

Кульминацией же стало выступление Валерия Меладзе, исполнившего свой «звездный» репертуар и заставившего всех и каждого поддаться праздничному настроению и отправиться на танцпол. Веселье продолжалось всю ночь под зажигательную музыку группы «Торонто».

 

Ну а какой же день рождения без торта? В конце вечера под фейерверк в зал торжественно вынесли огромный торт в виде земного шара с отмеченными на нём многочисленными популярными туристическими направлениями, на которых «АРТ-ТУР» успешно работает вот уже четверть века.

Фоторепортаж о прошедшем празднике

 

 


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