Новости «АРТ-ТУР» с размахом отметил четвертьвековой юбилей Более 400 гостей собрались в столичном комплексе «Мир», чтобы поздравить одного из ведущих туроператоров России

23 сентября туроператор «АРТ-ТУР» с размахом отметил свое 25-летие, собрав более 400 гостей в самом центре Москвы, в банкетном комплексе «Мир» на Цветном бульваре. Четверть века на рынке luxury-туризма – это серьезная и ответственная дата. Тому подтверждение география партнеров и друзей, прибывших поздравить «АРТ-ТУР», которая включает практически все уголки земного шара: ОАЭ, Великобритания, Франция, Индонезия, Перу, Таиланд, Индия, Куба, Израиль, Иордания, Сейшелы, Маврикий, Мальдивы, Латинская Америка и многие другие страны. В числе гостей вечера оказался уникальный состав генеральных менеджеров и вице-президентов ведущих мировых гостиничных цепочек и лучших отелей мира (Jumeirah Group, Kerzner International, Hilton Worldwide, Marriott, Sandals & Beaches Hotels, Beachcombers, Cheval Blanc, Kempinski, Anantara, Hyatt и др.), главы представительств авиакомпаний и зарубежных офисов по туризму, представители туристической прессы, директора ведущих туристических компаний России, которые разделили праздник вместе с командой туроператора. На входе посетителей встречали виновники торжества – Дмитрий и Анаит Арутюновы, которые вот уже 25 лет «рулят» бизнесом вместе. Официальную часть вечера открыл генеральный директор «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов, который поблагодарил собравшихся за сотрудничество и многолетнюю дружбу и продемонстрировал небольшой фильм о бизнесе «АРТ-ТУР» в России и Дубае. Также в начале вечера президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина и советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин поздравили «АРТ-ТУР» с юбилеем и вручили почетную грамоту «За выдающийся вклад в развитие индустрии туризма». Стоит отметить, что этот вечер стал «апогеем» целого ряда акций, приуроченных «АРТ-ТУР» к своему юбилею и продолжавшихся с января этого года. Так, несколькими днями раньше в Дубае прошла церемония награждения 25 лучших агентов по итогам одной из самых популярных инсентив-программ – «Золотая Лихорадка», которые помимо традиционных золотых слитков получили в подарок 25 индивидуальных туров в 25 стран на 5 континентах, откуда они и приехали в Дубай. Генеральным партнером акции в этом году выступили отели Jumeirah, которые встречали 25 лучших агентов «АРТ-ТУР» в новом отеле Jumeirah Al Naseem 5*. А легендарный Burj Al Arab был украшен в этот вечер логотипами Jumeirah и «АРТ-ТУР». Еще один золотой слиток для победителя акции «Опять 25», стартовавшей еще в январе, определила легкая рука Остина Фроста, вице-президента по продажам и маркетингу Jumeirah Group, он же вручил золотые слитки трём агентам «АРТ-ТУР», сделавшим лучшие репортажи в соцсетях под уже ставшим популярным хэштегом #arttour25 Продолжая тему творчества, нельзя не отметить, что агенты туроператора в вопросе поздравления и подготовки к участию в праздничном вечере также подошли креативно и нестандартно, исполнив песню собственного сочинения и подготовив эксклюзивные плакаты, специально стилизованные к празднику, которые теперь украшают офис «АРТ-ТУР». А затем выступили в качестве моделей в показе одежды Анаит Арутюновой под брендом ART-FASHION. Выбор артистов для столь важного мероприятия тоже не был случайным и полностью отражал характер, интеллигентность и изысканный вкус компании. Атмосферу вечера с первых минут задавал джазовый коллектив Артема Лалаяна, под репертуар которого гости делали памятные фотографии в тематических фотозонах, стилизованных под ключевые направления туроператора, а также наслаждались специально подготовленным красочным слайд-шоу с архивными фотографиями, которое рассказывало историю жизни компании, её друзей, партнеров и агентов на протяжении 25 лет. Музыкальный вечер открыла Мариам Мерабова и группа «Мирайф», а также певица Севара. Особым почетным гостем вечера, выступившим вместе со своим внуком, стал всемирно известный музыкант и композитор Дживан Гаспарян – легенда дудука. Он исполнил музыку, которая звучала в его исполнении в голливудских фильмах «Последнее искушение Христа» и «Гладиатор». Кульминацией же стало выступление Валерия Меладзе, исполнившего свой «звездный» репертуар и заставившего всех и каждого поддаться праздничному настроению и отправиться на танцпол. Веселье продолжалось всю ночь под зажигательную музыку группы «Торонто». Ну а какой же день рождения без торта? В конце вечера под фейерверк в зал торжественно вынесли огромный торт в виде земного шара с отмеченными на нём многочисленными популярными туристическими направлениями, на которых «АРТ-ТУР» успешно работает вот уже четверть века. Фоторепортаж о прошедшем празднике

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