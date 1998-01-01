Новости Из Северной столицы впервые полетят «Азимут», Buta аirways и Lucky аir Аэропорт Пулково представил интересные туристические новинки своего осенне-зимнего расписания

В осенне-зимнем расписании Пулково, которое вступает в силу в конце октября, появится 90 новых рейсов в неделю, выполняемых по 34 направлениям 22 авиакомпаниями. Одной из интересных новинок станет выход на рынок Петербурга новой азербайджанской авиакомпании Buta аirways (на фото), которая пять раз в неделю начнет осуществлять полеты в Баку начиная с 29 октября, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Об этом в рамках проходившего в минувшую пятницу десятого партнерского форума сообщил Евгений Ильин, коммерческий директор управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС). По его словам, за 8 месяцев 2017 года рост пассажиропотока Пулково составил 24%, а по международным направлениям он достиг 32%. При этом вернувшаяся в число популярных отпускных направлений Турция по известным причинам показала беспрецедентный рост. Количество отправляемых из Петербурга в Анталью пассажиров, к примеру, увеличилось, по сравнению с 2016-м, на …4493%, достигнув за 8 месяцев объема в 324 тыс. пассажиров. Вместе с тем российские «отпускные» направления хотя и не демонстрируют такого быстрого прогресса, в количестве пассажиров не уступают. В Симферополь, в частности, прибавивший к показателям 2016-го 16%, за 8 месяцев отправились 414 тыс. человек, а в Сочи (+26%) – 358 тыс. «Эти и другие цифры дают нам основания быть уверенными в том, что по итогам года пассажиропоток Пулково вырастет не менее чем на 20% и впервые в его истории достигнет объема около 16 млн человек», – заявил довольный результатами Евгений Ильин. А в 2018-м, по его оценке, аэропорт снова прибавит не менее 10% пассажиропотока. Что касается чартерной перевозки, самыми популярными направлениями лета в городе на Неве стали Турция, Кипр, Греция, Болгария и Италия. Вместе с тем и такие страны, как Китай и Иран, демонстрируют высокие темпы роста числа пассажиров. Китай, в частности, за 8 месяцев 2017-го прибавил в пассажиропотоке 48%, а Иран – 21%. «Причем оба направления продолжают расти: на них увеличивается поток пассажиров и появляются новые перевозчики», - констатировал Евгений Ильин. Кроме лоукостера Buta Airways, обещающего возить петербуржцев в Баку по цене от 30 евро, еще одним новичком воздушной гавани Петербурга будет недавно начавшая полеты компания «Азимут» (она полетит из Питера в Краснодар и Ростов-на-Дону), а третьим новым перевозчиком Пулково станет китайская Lucky air, которая намерена дополнить уже существующие направления полетов в Китай рейсами в Чэнду и Куньминь. Среди новых направлений зимы появится и целая серия тех, которые будут интересны любителям отдыха в горах. В частности, в рамках состоявшейся в пятницу встречи S7 анонсировала рейсы из Петербурга в австрийские Зальцбург и Инсбрук, в итальянские Верону и Турин, а также принципиально важный и впервые организованный из города на Неве перелет во французский Лион. Однако и те, кто хочет интересного отдыха в другом стиле, в накладе не останутся. Например, авиакомпания «Россия» полетит в уютный и любимый всеми европейскими туристами чешский Пардубице, а также в «пляжную» и славящуюся своим шопингом Шарджу. S7 возродит прямой перелет на горячий испанский остров Тенерифе, а «Уральские авиалинии» предложат желающим отправиться в еще одну точку Узбекистана – Наманган. Не говоря уже о том, что по многим направлениям существенно вырастет частота рейсов или не слишком вместительные лайнеры заменят на более комфортные и пассажироемкие. Представители компаний, участвовавших во встрече, подтвердили тенденцию расширения маршрутной сети и роста объемов перевозки. Так, представитель Wizz Air Наталья Артемова сообщила, что с 30 апреля 2018 года этот перевозчик намерен выполнять из Петербурга уже четыре рейса в неделю, а Наталья Попова, коммерческий директор Cyprus Airways, заверила, что в сезон лета следующего года компания не только сделает перелеты в Питер ежедневными, но и откроет полетную программу на остров Афродиты из Калининграда. В свою очередь, Арина Соловьева, представляющая интересы S7, заявила о желании компании в следующем году резко увеличить и летнюю полетную программу по «отпускным» маршрутам, включив в нее рейсы в Аликанте, Пизу, Пулу и еще несколько европейских городов. /TOURBUS.RU

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