Новости «ВИМ-Авиа» - Горячие новости РСТ: на зарубежных курортах остаются около 17,5 тыс. туристов с билетами "ВИМ-Авиа"/ Ростуризм: к сегодняшнему дню должны вернуться все задержавшиеся с 25 сентября за рубежом пассажиры "ВИМ-Авиа" / Росавиация: общий долг "ВИМ-Авиа" составляет около 10 млрд рублей

РСТ: на зарубежных курортах остаются около 17,5 тыс. туристов с билетами "ВИМ-Авиа" Около 17,5 тыс. туристов с билетами «ВИМ-Авиа» находятся сейчас на зарубежных курортах, в понедельник домой вернутся более 3,5 тыс. из них, сообщила сегодня «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. «Сейчас на курортах за границей находится около 17,5 тыс. пассажиров «ВИМ-Авиа». В субботу и воскресенье вывозили по 4 тыс. человек в день. Одновременно туроператоры начали завозные рейсы на курорты своих туристов, которые должны были лететь на «ВИМ-Авиа», — рассказала она. Она напомнила, что речь идет о туристах двух категорий – о застрявших, с просроченными билетами на «ВИМ-Авиа», и "плановых", которые в количестве 2 тыс. человек ежедневно пополняли их ряды. «Всего на момент остановки авиакомпании за рубежом было более 38 тыс. туристов, из них 31 тыс. – только в Турции. Примерно у 15 тыс. человек вылеты были либо просрочены, либо на дату, ранее 1 октября. Сейчас в Турции осталось 1 170 туристов с просроченной датой вылета и около 2,5 тыс. плановых. Их предстоит перевезти в понедельник. А затем, как ожидается, полеты войдут в штатный плановый режим. Туристы с просроченными билетами остаются не только в Анталье, но и в Даламане, Римини, Ларнаке», — добавила пресс-секретарь РСТ. По ее словам, плановые туристы вывозятся на рейсах «ВИМ-Авиа», остальные – на тех перевозчиках, которые пришли ей на замену. В основном это Red Wings, «Уральские авиалинии», «Ямал», а также авиакомпании туроператоров – Royal Flight, Azur Air. В понедельник «ВИМ-Авиа» выполнит 17 рейсов, в том числе 9 чартерных. Ростуризм: сегодня должны вернуться все задержавшиеся с 25 сентября за рубежом пассажиры "ВИМ-Авиа" Ситуация в зарубежных аэропортах нормализуется, все туристы, которые с 25 сентября ожидали вылета из-за рубежа после остановки чартеров "ВИМ-Авиа", к понедельнику должны вернуться домой, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов в субботу. «Ведется очень активная работа по вывозу тех туристов, которые должны были ранее вернуться на родину. Мы хотим заявить, что к началу следующей недели все туристы с ранним сроком возвращения будут на родине. Остальные будут возвращаться в соответствии с плановыми сроками», — сказал он в эфире канала «Россия 24». Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что по состоянию на 9 утра субботы было выполнено 27 рейсов из Турции, вывезено 2,5 тыс. пассажиров, более 2,1 тысячи россиян вернулись из других стран. Всего за трое суток вывезено более 8,5 тыс. пассажиров, а остаются за рубежом 28,5 тыс., из которых 8 тыс. — в Турции. Росавиация: общий долг "ВИМ-Авиа" составляет около 10 млрд рублей Общий долг проблемной авиакомпании "ВИМ-Авиа" составляет около 10 млрд рублей, лизингодатели не препятствуют работе перевозчика, заявил глава Росавиации Александр Нерадько на пресс-конференции по ситуации с "ВИМ-Авиа" в аэропорту Внуково. Он подчеркнул, что напряженности, связанной с ситуацией вокруг "ВИМ-Авиа", в аэропортах нет. "Продолжаем работу с лизингодателями воздушных судов, понимание у лизингодателей есть, рисков приостановки полетов по инициативе лизингодателей в настоящее время не имеется", — отметил глава Росавиации. По его словам, продолжается работа с авиакомпаниями, в том числе с "Аэрофлотом". При этом он указал, что "очень много вопросов еще в будущем нам предстоит решить, но на данном этапе мы все были сосредоточены исключительно на вывозе пассажиров из-за рубежа и продолжении авиасообщения, прежде всего с Дальним Востоком, а также с курортов Сочи и Симферополя". Глава Росавиации уточнил, что из общего долга в 10 млрд рублей около 7 млрд рублей — кредиторская задолженность перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами, топливозаправочными комплексами. "Представляется, что руководству авиакомпании каким-то способом удавалось урегулировать эту кредиторскую задолженность путем получения краткосрочных кредитов в различных кредитных организациях. Но наступил тот рубеж, когда кредитные организации перестали кредитовать авиакомпанию. Наши проверки финансово-экономического положения авиакомпании осуществляются один раз в шесть месяцев", - сказал глава Росавиации. /TOURBUS.RU

Теги: ВИМ-Авиа, Росавиация Назад к списку новостей

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