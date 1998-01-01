Ростуризм напомнил о запрете в Таиланде электронных сигарет

Ростуризм напомнил туроператорам о необходимости предупреждать клиентов о запрете на электронные сигареты в Таиланде, сообщает пресс-служба ведомства.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров информировать своих клиентов о действующем в Таиланде запрете на электронные сигареты и о санкциях за его нарушение", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве рекомендуют российским туристам, направляющимся на отдых за рубеж, предварительно знакомиться с законодательством и обычаями иностранных государств накануне поездки во избежание инцидентов, которые могут испортить отпуск.

В пресс-службе напомнили, что использование на территории Таиланда электронных сигарет и их ввоз в страну влечет за собой наказание в виде штрафа в размере 1 млн батов (более $30 тыс.) или тюремное заключение сроком до 10 лет. Соответствующий закон принят в Таиланде в 2014 году.

Несмотря на это, в сентябре 2017 года двое туристов из России были задержаны в Паттайе за использование электронных сигарет. Туристы провели более суток в полицейском участке, а затем были выпущены под залог 100 тыс. батов (более $3 тыс.).

Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», заявил нам, что «о запрете употребления электронных сигарет в Таиланде нас должен предупреждать не Ростуризм, а Роспотребнадзор, но от него мы пока не получали никакой официальной информации. Безусловно, если мы получим сообщение от ведомства, то будем предупреждать своих туристов.

На сегодняшний день мы ни разу не фиксировали случаев нарушения закона о запрете курения электронных сигарет».

Софья Гаврилова, коммерческий директор туроператора «Открытие», также рассказала нам, что «пока что не получала никакой информации от Ростуризма, но, как только такая информация поступит, мы обязательно предупредим своих туристов.

На самом деле, правил в Азии очень много, за всем и не уследишь, но пока ни один из наших туристов не сообщал нам о том, что сталкивался с проблемами, связанными с курением электронных сигарет.

Если говорить о спросе на предстоящий зимний сезон, то он хороший. У нас активно бронируются групповые экскурсионные туры, на январь мы уже «закрыли» одну группу, которая будет путешествовать по северу Таиланда».

Наконец, Андрей Потемкин, руководитель одного из офисов «Сети магазинов горящих путевок», выразил схожее с коллегами мнение.

Эксперт заявил, что «не слышал о законе, запрещающем курить электронные сигареты в Таиланде, но если поступит соответствующее распоряжение, конечно, мы оповестим своих туристов».

/TOURBUS.RU