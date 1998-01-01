"Победа" снижает минимальный тариф, но вводит обязательную оплату багажа

Наши эксперты комментируют важные изменения в деятельности отечественного лоукостера

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 30 сентября начала продавать билеты по новым правилам провоза багажа – сообщили нам в пресс-службе перевозчика.

Как сообщается, теперь клиенты российского лоукостера могут отказаться от услуги провоза 10 кг зарегистрированного (сдаваемого в багажный отсек) багажа и сэкономить на перелёте. По новым правилам в невозвратном тарифе включён только сам перелет и провоз ручной клади.

Таким образом, утверждает перевозчик, учтены интересы и тех пассажиров, которые путешествуют "Победой" налегке, по статистике авиакомпании, около 40% клиентов не пользовались правом провоза 10 кг багажа.

Если пассажир все же решит путешествовать с багажом, то по условиям специального невозвратного тарифа для провоза зарегистрированного багажа до 10 кг потребуется доплатить 499 рублей за единицу багажа, при бронировании услуги на сайте компании.

При этом авиакомпания "Победа" на 25% снижает тарифы на провоз негабаритного багажа, который включает в себя спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, рыболовное снаряжение и др.

Кроме того, авиакомпания "Победа" отменила классификацию предметов ручной клади в правилах провоза багажа. Теперь пассажиры могут бесплатно взять в салон самолета любой багаж (соответствующий требованиям безопасности), совокупно весом не превышающий 5 кг и габаритами до 36x30x27 см (расчеты оптимального размера ручной клади предоставлены производителем).

Новые правила провоза багажа позволят авиакомпании "Победа" снизить тарифы минимум на 20%. Также в ближайшее время будет снижен минимальный тариф в два раза - до 499 рублей, включая все таксы и сборы. Распродажа билетов по новому минимальному тарифу начнется в октябре.

«Хорошо, что лоукостер старается удовлетворить интересы всех групп путешественников и расширяет ассортимент вариантов. Однако появляются и конкуренты. Например, рейс Москва - Сочи с багажом может стоить у «Аэрофлота» дешевле, чем у «Победы».

И багажа там можно брать побольше, так что конкуренты не дремлют. Тем не менее новость позитивная», - прокомментировал нам эту новость Илья Отькало, генеральный директор компании Tourex.me.

«Услугами лоукост-авиаперевозчика «Победа» пользуются пассажиры, которые заведомо заинтересованы максимально сэкономить на авиаперелете, поэтому, безусловно, новые тарифы будут восприняты клиентами позитивно.

Снижение тарифов на 25% на провоз негабаритного багажа - также очень актуальная мера, ведь совсем скоро начинается горнолыжный сезон, и путешественники смогут отправиться на любимые горнолыжные курорты с максимальной выгодой», - отметили, в свою очередь, в пресс-службе онлайн-гипермаркета путешествий DaTravel.com.

/TOURBUS.RU