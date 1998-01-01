Новости Владимир Мединский пригрозил санкциями туроператорам, отправляющим туристов без обратных билетов Наши эксперты комментируют резкие заявления министра культуры в ходе совещания по проблемам компании «ВИМ-Авиа»

Министр культуры России Владимир Мединский потребовал у Ростуризма принять меры в связи с тем, что туроператоры, «как показала ситуация с "ВИМ-Авиа", продолжают отправлять туристов за рубеж без обратных билетов», - сообщает пресс-служба Минкультуры. На прошедшем в ведомстве совещании он напомнил, что большинство туристов, которые не смогли вернуться в Россию из-за проблем с «ВИМ-Авиа», не имели обратных билетов. Туроператоры не имеют права отправлять туристов без обратного билета. Это прямое нарушение федерального закона и постановления правительства от 22 сентября 2014 года, — сказал г-н Мединский, потребовав от Ростуризма немедленно пресечь нарушения и обеспечить мониторинг по каждому туроператору. Глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, в свою очередь, объяснил министру, что туроператоры оплатили билеты, но авиакомпания их не выдала. По его словам, без наведения Росавиацией порядка турбизнес не имеет фактической возможности исполнять закон. "Министр подчеркнул, что Ростуризм должен занять более жесткую позицию в контактах с Росавиацией с целью защиты прав туристов и неукоснительного соблюдения законодательства. Одновременно он дал поручение немедленно предупредить туроператоров о том, что отправление туристов без обратных билетов станет основанием для рассмотрения вопроса об исключении из реестра туроператоров, что ведет к запрету заниматься профессиональной туристской деятельностью, то есть уходу с рынка", — говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры. Также пресс-служба уточняет, что г-н Мединский направил на имя главы Росавиации Александра Нерадько письмо с требованием об исполнении постановления 2014 года и принятии незамедлительных организационно-управленческих решений, которые обеспечат выдачу туристам обратных билетов. Татьяна Ванд, генеральный директор компании «Ванд Интернешнл», в беседе с нами неоднозначно оценила инициативу министра культуры. Эксперт заявила, что, «естественно, это хорошая идея. Ведь туроператоры не имеют права отправлять туристов на отдых без обратного билета, если мы говорим о пакетном туре. Но при этом мне непонятно, почему г-н Мединский не хочет потребовать от авиакомпаний и страховиков наконец-то тоже разобраться с законодательством. Почему во всем и всегда виноваты только туроператоры? Почему мы не можем «довести до ума» закон о туризме?» Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», также комментируя инициативу г-на Мединского, заявил, что полностью ее поддерживает, «поскольку ни один турист не должен выезжать на отдых без обратного билета - это просто недопустимо, а для туркомпаний и незаконно. Вот только хотелось бы посоветовать г-ну Мединскому пригрозить санкциями не только туроператорам, но и перевозчикам, которые, как мы уже поняли, могут попросту выписывать «фальшивые» билеты». /TOURBUS.RU

Теги: ВИМ-Авиа Назад к списку новостей

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