Новости Роспотребнадзор уверен, что в проблемах пассажиров «ВИМ-Авиа» виноваты… туроператоры Руководство "TUI Россия" и наши эксперты обсуждают действия Роспотребнадзора, возбудившего административное дело в отношении туроператора «в связи с его бездействием»

Роспотребнадзор заявил, что получил жалобы потребителей на бездействие туроператора TUI в связи с отменой рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" и намерен возбудить административное дело в отношении компании, - сообщил АТОР. В свою очередь, как рассказал генеральный директор "TUI Россия" Тарас Демура, в компании удивлены этому заявлению. "Как только случилась ситуация с "ВИМ-Авиа" (а у нас была полностью оплачена вся перевозка до конца сезона), мы заказали более 20 альтернативных рейсов для того, чтобы завозить и вывозить туристов, оплатив перевозку повторно. Более того, три-четыре дня за наш счет живут туристы в Анталье. В аэропортах мы организовали мобильные пункты с питанием, водой, там находятся наши представители, в том числе, в аэропорту Домодедово. Мы уведомили туристов, что не нужно ехать в аэропорт, что мы будем сообщать по мере того, как самолеты будут отправляться, когда приезжать", — сообщил г-н Демура. По его словам, 30 туристов по собственной инициативе приехали в Домодедово и искали там представителя "ВИМ-Авиа". "В аэропорту представитель Роспотребнадзора, видимо, сказал им: зачем вы ищете "ВИМ-Авиа", вы же туристы туроператора TUI, пишите претензии. И они написали 30 совершенно одинаковых претензий, но нам об этом никто ничего не сообщил. Причем все эти туристы вчера ночью улетели на рейсе другой авиакомпании, который мы предложили как альтернативную перевозку", — уточнил г-н Демура. Гендиректор компании отметил, что от Роспотребнадзора в компанию не поступало никаких претензий, а информация о заведении административного дела о якобы бездействии туроператора сразу же появилась на сайте. В TUI заявили, что считают неправомерными такие публичные заявления и планируют направить в ведомство претензию. В свою очередь, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько раскритиковал заявление Роспотребнадзора о планах возбудить административное дело в отношении туроператора TUI за бездействие в ситуации с "ВИМ-Авиа". "В условиях, когда турфирмы, которые, как и потребители, стали заложниками недобросовестного перевозчика, имитировать работу путем нанесения ущерба репутации уважаемого туроператора, работающего под известным международным брендом, значит совсем не думать о потребителях. Если бы было наоборот, Роспотребнадзор, во-первых, не мешал бы, а помогал сейчас решать турбизнесу проблемы туристов. А, во-вторых, давно бы занимался правами туристов как пассажиров, которые на протяжении всего года систематически нарушались "ВИМ-Авиа", — отметил г-н Шпилько. Между тем Роспотребнадзор продолжает настаивать на своей правоте. "Роспотребнадзором в рамках полномочий предпринимаются все меры, направленные на защиту прав потребителей в связи с отменой рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Клиенты туроператора TUI, находившиеся более двух суток в аэропорту Домодедово, вылетели в пункт назначения сегодня в 3:15, том числе благодаря действиям со стороны службы", — заявили в пятницу в ведомстве. "Роспотребнадзором в установленном законом порядке были возбуждены дела об административном правонарушении в отношении как авиакомпании, так и туроператора ООО "ТТ-ТРЭВЕЛ" (торговая марка TUI)", — отмечается в сообщении. Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов заявлял, что туроператорское сообщество активно помогает туристам с билетами "ВИМ-Авиа". В частности, туркомпании оплачивают из собственных средств продление проживания в отелях тех туристов, которые не могут вылететь домой. Это, по мнению главы Ростуризма, показатель ответственного подхода турбизнеса к потребителям. Татьяна Ванд, генеральный директор компании «Ванд», заявила, что «нисколько не удивлена жалобами туристов. А как им еще поступать, если в профильном законе написано, что за все беды и несчастья несет ответственность только туроператор? Даже в природных катаклизмах и других форс-мажорных ситуациях тоже виноват туроператор. Пока в законе о туризме не появится подпунктов относительно всех участников рынка, ситуация не изменится. Ситуация с «ВИМ-Авиа» стала известна не в последний момент, так почему же власти ничего не предприняли, почему допустили такое? А потом виноват туроператор». «Мы желаем туроператору большой удачи, уверена, что все вопросы удастся решить. «ВИМ-Авиа» серьезно подвела многих игроков рынка, и именно они должны ответить на все вопросы пассажиров, а никак не туроператоры, которые прикладывают максимум усилий, чтобы решить ситуацию», - говорит Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа». Отметим также, что, как заявили нам в пресс-службе «TUI Россия», к сегодняшнему дню должны быть перевезены все туристы TUI, вылет которых с отдыха или на отдых в Турции был задержан из-за отмены рейсов «ВИМ-Авиа». «В воскресенье завершился вывоз из Антальи всех ожидавших своего вылета туристов. Благодаря усилиям туроператора по подбору альтернативных рейсов, а также добавлению новых рейсов на вывоз в полетную программу, за выходные расписание стабилизировалось и позволило туроператору выйти в нормальный режим обслуживания туристов», - отметили в пресс-службе. /TOURBUS.RU

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