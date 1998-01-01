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02 октября
Санкт-Петербург, «Аэрофлот» и ряд российских отелей получили туристические «Оскары»

Торжественная церемония награждения самой престижной премией в сфере мирового туризма World Travel Awards впервые прошла в России в минувшую субботу


Красочная церемония вручения наград World Travel Awards, впервые проходившая в России и состоявшаяся в Этнографическом музее Петербурга в минувшую субботу, собрала свыше трехсот участников из ста городов мира. При этом целый ряд представителей российских компаний уехали «не с пустыми руками», одержав победу в своих номинациях, – cообщает наш петербургский корреспондент.

 

Главным претендентом со стороны туристических направлений, конечно, являлся город на Неве - он претендовал на первенство сразу в трех категориях. Однако победа досталась ему только в номинации «Лучшее европейское городское направление - 2017», благодаря которой Северная столица стала троекратным обладателем наиболее престижной в сфере мирового туризма премии.

 К сожалению, в споре за первенство в качестве лучшей круизной дестинации Петербург проиграл Венеции, а в соревновании за звание лучшего города для кратковременных поездок уступил Женеве.

 

Однако это не помешало президенту World Travel Awards Грэхему Куку заявить, что «Петербург - одно из наиболее быстроразвивающихся туристических направлений, а город обладает поразительным потенциалом для дальнейшего развития отрасли».

 По его мнению, он выгодно отличается от многих других соперников высококачественным сплавом истории и культуры, а жителей города назвал большими счастливчиками только потому, что петербуржцам довелось жить в месте, в которое стремятся приехать миллионы людей во всем мире. 

 

Принимая заслуженную награду из рук Грэхема Кука, губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко поблагодарил экспертов и профессионалов туристической индустрии, подчеркнув, что туризм – «это не только хороший бизнес, но и отличное средство коммуникации между людьми разных национальностей». Оценив победу Петербурга как вполне заслуженную, он пообещал и впредь поддерживать звание лучшего европейского направления.

А глава Комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев, подчеркивая тот факт, что в соревновании за победу в конкурсе WTА Петербургу удалось обойти таких конкурентов, как Рим и Вена, заявил, что «сегодняшняя победа – отличный повод для дальнейшего продвижения Петербурга на международной арене».

 

Однако не только Петербург праздновал победу на нынешней церемонии World Travel Awards. В целом на первенство в разных номинациях конкурса претендовало больше десятка российских отелей и компаний сферы гостеприимства. И некоторые из них своего добились - награды получили, к примеру, сразу несколько отелей.

В частности, звание лучшего в номинации Europe's Leading New Hotel 2017 получил  открывшийся в июле  Lotte Hotel St. Petersburg, a звание Europe's Leading MICE Resort 2017 досталось Mriya Resort & Spa. Кроме того, «Аэрофлот» назван лучшим авиабрендом Европы и лучшим авиаперевозчиком бизнес-класса, а целая группа гостиниц и компаний первенствовала в национальном конкурсе. Среди них пять петербургских и четыре московских отеля.

 

При этом из зарубежных европейских стран самыми успешными в получении премий WTA-2017 стали Греция, Великобритания, Германия и Португалия - их представители первенствовали в целом ряде престижных номинаций. 

/TOURBUS.RU


Теги:

World Travel Awards, Санкт - Петербург, Въездной туризм, Гостиничный бизнес, Аэрофлот, Mriya Resort & Spa, туристические премии
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