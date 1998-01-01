Новости «ВИМ-Авиа» - Горячие новости За рубежом остаются около 27 тыс. туристов с билетами "ВИМ-Авиа"/ Гендиректору и главбуху "ВИМ-Авиа" предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере/ НТК "Интурист" рассчитывает к воскресенью восстановить график перевозки туристов из Турции

За рубежом остаются почти 27 тыс. туристов с билетами авиакомпании "ВИМ-Авиа" Почти 27 тыс. туристов, пострадавших из-за остановки чартеров авиакомпании "ВИМ-Авиа", остаются за рубежом, сообщает сегодня ассоциация туроператоров выездного туризма "Турпомощь". "По состоянию на сегодняшний день за рубежом находятся 6 тыс. туристов, не имеющих обратных билетов на руках. По сводным данным туроператоров, на сегодняшний день количество организованных туристов, находящихся за рубежом с перелетом на рейсах авиакомпании "ВИМ-Авиа", составляет 26 843 человека", — говорится в сообщении. Как уточнили в ассоциации, из-за границы возвращены еще 3961 турист, из них 2166 человек были вывезены бортами авиакомпании "ВИМ-Авиа", 1247 туристов перевезли другие российские авиакомпании, 548 человек – иностранные авиаперевозчики. "Большинство туристов находится в Турецкой Республике, на их вывоз направлены основные технические возможности. Уже сегодня планируется от шести до десяти вывозных рейсов из Турции. Утром 29 сентября стало известно, что пока что все полеты будут выполняться под управлением "ВИМ-Авиа" бортами перевозчика, больше половины из которых – широкофюзеляжные самолеты", — отмечается в сообщении. Гендиректору и главбуху "ВИМ-Авиа" предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере Следствие предъявило официальное обвинение гендиректору "ВИМ-Авиа" Александру Кочневу в причастности к хищению денежных средств пассажиров авиакомпании, сообщил сегодня "Интерфаксу" его адвокат Михаил Воронин. Адвокат Екатерина Павловская также подтвердила, что аналогичное обвинение предъявлено и ее подзащитной — главному бухгалтеру авиакомпании Екатерине Пантелеевой. Руководству авиаперевозчика инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), наказание по которой предусматривает до 10 лет колонии. Как ожидается, в ближайшее время СК обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения обвиняемым. По словам адвокатов, Кочнев и Пантелеева вечером 27 сентября прибыли в Следственный комитет для дачи показаний в качестве свидетелей. Однако уже к полуночи стало известно, что их статус будет изменен. Утром 28 сентября следователи официально оформили задержание топ-менеджеров. Также в ночь на четверг по месту жительства гендиректора был проведен обыск, однако, отмечает г-н Воронин, "ничего представляющего интерес для следствия найдено не было". Следственный комитет также расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании, владельцами которой являются супруги Рашид и Светлана Мурсекаевы. Последние, по данным следствия, скрылись за рубежом — их местонахождение устанавливается. По данным источника "Интерфакса", супруги скрываются в одной из стран Европы. Как ожидается, следствие в ближайшее время объявит их в международный розыск, после чего обратится в суд с ходатайством о заочном аресте. НТК "Интурист" рассчитывает к воскресенью восстановить график перевозки туристов из Турции НТК "Интурист" рассчитывает к воскресенью вернуться в плановый график перевозки туристов из Турции, которые застряли там из-за ситуации с остановкой чартеров "ВИМ-Авиа", сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора компании Сергей Толчин. "Сегодня за ночь было вывезено 1,2 тыс. туристов. Мы рассчитываем, что к воскресенью отставание графика будет наверстано", — сказал г-н Толчин. По его словам, в тесном взаимодействии с регулирующими органами компания предпринимает необходимые меры для скорейшего возвращения на родину туристов, пострадавших от отмены чартерных рейсов "ВИМ-Авиа". "Переговоры о замещении отмененных чартерных рейсов ведутся с разными авиакомпаниями. Туристы НТК "Интурист", до сих пор находящиеся в местах отдыха по причине неисполнения обязательств авиакомпанией "ВИМ-Авиа", размещены в отелях за счет туроператора и обеспечены всем необходимым", — подчеркнул он. В пресс-службе туроператора рассказали, что туристам, которые не смогли улететь с 25 по 28 сентября рейсами "ВИМ-Авиа", предлагают перебронировать путевки на другое направление или даты с полным переносом средств. Также возможна аннуляция с полным возвратом средств. /TOURBUS.RU



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