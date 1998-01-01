Новости Вышеградская четверка представила в Поволжье лучшие спа-курорты Центральной Европы Профессиональный туристический Workshop Венгрии, Польши, Словакии и Чехии с успехом прошел на этой неделе в трех крупнейших городах Поволжья

24-26 сентября в Казани, Ульяновске и Самаре с большим успехом прошли традиционные рабочие встречи стран V4 (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии). Организатором роуд-шоу по крупнейшим городам Среднего Поволжья выступило зарубежное представительство по туризму Словацкой Республики при Министерстве транспорта и строительства Словацкой Республики при технической помощи издательского дома «Турбизнес». В мероприятии приняли участие руководители национальных туристических офисов стран V4, а также представители медицинского и лечебно-оздоровительного туризма, гостиничного бизнеса и туроператоры из этих стран, специализирующиеся на лечебно-оздоровительном, экскурсионном, активном и спортивном туризме, представители медицинских центров, курортно-санаторных учреждений, страховых компаний. В этом году впервые мероприятие прошло не только в формате b2b, но и b2c. Так, в Казани workshop был проведен в торговом центре «Кольцо», что позволило привлечь внимание к мероприятию и более пятисот прямых клиентов, а также более 20 туристических компаний. В Ульяновске мероприятие посетило более 30 туркомпаний, а workshop в Самаре – более 40 турфирм. Участники мероприятия остались довольны профессиональными встречами и подчеркнули важность проведения в России таких мероприятий. «Сегмент медицинского туризма достаточно специфичен, потому подобные встречи именно в формате b2b очень важны, -рассказал нам, подводя итоги роуд-шоу, Шандор Фабиан, советник по туризму посольства Венгрии в РФ. – Такие мероприятия позволяют налаживать новые контакты, обменяться опытом и знаниями. Особенно важно, что в этом году мы впервые провели мероприятие в Казани в том числе для прямого клиента. Это был наш первый опыт такого рода, ряд моментов требует корректировки, но в целом мы остались довольны результатами. Что касается в целом медицинского туризма, то он очень перспективен, этот сегмент туризма с каждым годом становится все популярнее и в России, и во всём мире». Алёна Кудилкова, директор Национального туристического управления Чешской Республики, также отметила важность проведения подобных мероприятий. По ее словам, «Чехия в этом году демонстрирует лучшую динамику среди трех других стран Вышеградской четверки - так, за первые полгода 2017 года прирост российских туристов составил 54%. В Чехии насчитывается более 30 курортов, но наибольший интерес у турфирм Поволжья в этом году по-прежнему вызывал наш знаменитый «курортный треугольник» - Карловы Вары, Марианске-Лазне и Франтишковы-Лазне». «В минувшем году Польшу, в которой имеется более сорока курортов, с медицинскими целями посетили 155 тысяч иностранных туристов, - рассказала, в свою очередь, представитель Польской туристической организации Юлия Ран. - Из них 75 тысяч воспользовались стоматологическим лечением, 48 тысяч — санаторно-курортным, 22 тысячи — эстетической хирургией и 10 тысяч — услугами специализированных больниц. Рост количества прибывающих из России туристов в каждом из месяцев, в том числе и в низкий сезон, очевиден. «Изюминка» польского санаторно-курортного лечения — старые соляные шахты (в том числе одна из старейших в Европе — Величка, а также Бохня) и градирни (Чехочинек). Соляные ингаляции, соляные ванны и другие процедуры позволяют лечить не только заболевания лёгких и верхних дыхательных путей, но и последствия застарелых простудных заболеваний». «Словакия, имеющая более полутора тысяч минеральных источников и 26 санаториев, увеличила турпоток из России на 22,5%. Мы гордимся тем, что нет такой «болячки», для которой не смогли бы подобрать квалифицированного лечения в нашей стране. Не случайно один из недавних наших туристических слоганов звучит так: «Лечение в Словакии — хорошая идея!», - отметила глава зарубежного представительства по туризму Словацкой Республики в России Любица Алушицова. - Самые знаменитые наши санатории — Пьештяни, Тренчанске-Теплице, Раецке-Теплице, Турчанске-Теплице, Бардеевские Купели, Бойнице, Смрдаки, Дудинце, Брусно, Лучки, Штос — излечивают очень большой спектр заболеваний, и все они вызвали живой интерес регионального турбизнеса». «Безусловно, на российском рынке мероприятия для освещения лечебных возможностей отдыха и оздоровления в странах Вышеградской четверки проводить важно и нужно, - отметила, в свою очередь, Ольга Скобелева, руководитель отдела по работе с агентствами компании «Веди Тур групп», принявшей активное участие в роуд-шоу. - Благодаря ежегодным проводимым мероприятиям всё больше турагентов могут как можно лучше изучить данные направления, узнать больше о процедурах и современных методах лечения, которые предлагают курорты, а вследствие чего могут корректно донести эту информацию до туристов. В итоге наши туристы возвращаются с отдыха очень довольные, и это заслуга не только наша, но и наших представителей в регионах». /TOURBUS.RU Фоторепортаж о прошедшем Workshop

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