Египет больше не хочет быть самым дешевым направлением на российском рынке

В преддверии возможного возвращения России на египетский рынок представители страны хотят перестать позиционировать Египет как самое дешевое направление, сообщает АТОР.

На встрече с исполнительным директором АТОР Майей Ломидзе глава Управления по развитию туризма Египта Хишам Эль-Демери заявил, что открытие авиасообщения с Египтом – «дело нескольких недель, как максимум – двух месяцев», однако точных дат пока никто не может назвать. По его данным, сначала откроется авиасообщение с Каиром, после этого последует возобновление рейсов в Хургаду, а затем и в Шарм-эль-Шейх.

«К возвращению россиян нам надо подготовить инфраструктуру и обучить персонал сферы туристического обслуживания – от отелей до ресторанов и дайвинг-центров, чтобы встретить гостей из России с должным уровнем сервиса. Мы уже занимаемся этим», - отметил в ходе встречи вице-президент Египетской туристической федерации (ETF) Мустафа Халиль.

По словам г-на Эль-Демери, за два года отсутствия российских компания египетский туристический рынок изменился.

«Власти и турбизнес Египта имели возможность проанализировать те недостатки, которые присутствовали в отношениях российских и египетских туристических компаний в прошлом, чтобы не повторить их в будущем. У нас было два года, чтобы оценить дальнейшую бесперспективность позиционирования Египта как самого дешевого направления на российском рынке. Время, когда российские компании гнались только за количеством, а не за качеством туристов, должно уйти в прошлое», - отметил он.

Ставка, по словам г-на Эль-Демери, должна быть сделана на качество и сервис, при этом цены должны соответствовать реальному уровню объекта и оказываемых услуг, а отель 5* не должен продаваться по цене 3*, как это было в прошлом.

«Мы настоятельно рекомендуем нашему отельному сектору не демпинговать на российском рынке. Наше видение будущего состоит в том, что Египет должен позиционироваться в России как направление с высоким уровнем сервиса и соответствующими ценами», - заявил он.

В АТОР отмечают, что смена позиции туристических властей Египта связана с тем, что за два года страна сумела изыскать дополнительные источники въездного турпотока на других рынках – в частности, в Восточной Европе, Китае, Индии, арабских странах.

Татьяна Парфенопуло, замдиректора компании «Скидка Тур», между тем уверена, что «если Египет будет предлагать российским туристам небюджетный отдых, они будут отказываться от него. Египет - это, прежде всего, бюджетное направление и он должен таковым оставаться, если хочет вернуть российских туристов, в против случае, они будут переориентироваться на другие направления, тот же Таиланд, ОАЭ. По большому счету, дорогой Египет не нужен туристам. Также от дорогого Египта выиграет Турция, туда туристы ездят и зимой, в дорогие отели, которые недоступны летом».

Андрей Потемкин, руководитель одного из офисов «Сеть магазинов горящих путевок», согласился с коллегой. «Египет привлекал российских туристов ценой, да, там есть много возможностей для отличного отдыха, но они есть и в других странах. Не стоит забывать, что туристы привыкли жить без Египта и не будут спешить туда возвращаться, если он вдруг станет дорогим. За время отсутствия Египта, туристы нашли ему отличную альтернативу в лице Таиланда, ОАЭ, Вьетнама».

«Говорить о росте цен на направлении, которое еще не открылось - по меньшей мере, недальновидно, - заявила Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт Тур». - Сейчас, напротив, надо предложить российским туристам выгодные предложения, чтобы у них было желание возвращаться на уже подзабытые ими египетские курорты. Египет - не самое интересное направление, у него есть сильные конкуренты, поэтому я бы не стала так надеяться на возвращение российских туристов в случае повышения цен».

/TOURBUS.RU