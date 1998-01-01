В Сибири создадут своё «Золотое кольцо»

Русское географическое общество, власти сибирских регионов и представители турбизнеса занимаются созданием нового туристического маршрута «Золотое кольцо Сибири», сообщила член комиссии РГО по развитию туризма, исполнительный директор томского отделения РГО Юлия Калюжная, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Задача туристического маршрута – познакомить туристов, в том числе и иностранных, со всеми 12 регионами Сибирского федерального округа. Сейчас регионами собрана информация по объектам, идет анализ. Предполагается, что на проработку маршрута уйдет порядка двух лет», - сказала г-жа Калюжная.

Она отметила, что в маршрут в первую очередь войдут объекты, не требующие финансовых вложений.

«Деревянное зодчество в Томске, Алтай и Байкал — это места, где уже проторены дороги для туристов из России и иностранцев. Но задача — объединить регионы, сильные с точки зрения туризма, с регионами с менее уникальными достопримечательностями, поэтому наряду с основным будет составлен дополнительный список мест, которые пока не так популярны, но могут попасть в маршрут при определенных условиях», - пояснила г-жа Калюжная.

В свою очередь председатель правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко подчеркнул, что для создания нового маршрута и включения в него уникальных объектов необходимо привлечь как федеральные средства, как и вложения бизнеса.

«В качестве примера можно взять озеро Карачи, где инвестор восстановил существовавший в советское время курорт, который в настоящее время получил международный статус. Важно привлечь и федеральный центр, так как турбизнес может увеличить турпоток, а что-то построить - нет», - сказал г-н Микитченко.

Он также отметил, что необходимо проработать логистику «Золотого кольца Сибири».

Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», в беседе с нашим порталом отметил, что «любой маршрут может быть востребован, только надо понимать о какой аудитории идет речь. Если мы говорим о маршрутах по Сибири, то, конечно, основной аудиторией здесь будут жители близлежащих областей. Также происходит и с Байкалом. 95% туристов, приезжающих в этот регион, являются жителями Новосибирска, Иркутска, Кемерово и лишь 3-5% туристов приезжают на Байкал из центральной части России. Такая же картина будет и с Золотым кольцом Сибири. Основную загрузку этому маршруту обеспечат не туристы из отдаленных областей, которым придется потратить порядка 50-70 тыс. рублей и около 6 часов времени на перелет в одну сторону, а жители близлежащих городов, которые смогут приехать сюда на собственных автомобилях.





Потому разработать этот маршрут надо прежде всего для локальных рынков, поток из той же Москвы тоже будет, но минимальный. Также есть большая вероятность того, что кольцом Сибири заинтересуются туристы из Китая, им не придется тратить много времени на дорогу и такие туры обойдутся для них достаточно бюджетно. Нужно вести переговоры с представителями турбизнеса Китая».

«Запросы от китайских партнеров поступают очень разные, начиная от «хотим пожить в настоящей русской деревне» и заканчивая поездками на Северный Полюс, каждый раз возникают разные запросы. Все зависит от того как анонсировать маршруты, мы в своих программах, которые предлагаем, стараемся подобные вещи включать. Думаю, что шансы на успех в маршрута Золотое кольцо Сибири неплохие», - рассказал Евгений Глотов, руководитель отдела маркетинга и рекламы компании «Чайна Тревел».

Ирина Овчинникова, менеджер российского отдела компании «Ванд», в свою очередь, заявила, что «в целом предлагаемый маршрут мог бы заинтересовать российских туристов, которые, скажем, уже посетили тот же Байкал и хотят познакомиться с новыми регионами Сибири. Но здесь важен вопрос цены, если туры по золотому кольцу Сибири будут достаточно бюджетны, тогда и спрос будет, в противном случае на рост рассчитывать не придется. Так, 10-дневные туры на Байкал стоимостью порядка 70 тыс. рублей, которые активно продавались последние два года, в этом году не востребованы, тогда как спрос на короткие туры на Байкал стоимостью 35-40 тыс. продаются не так хорошо, как годами ранее, но все же активность есть».

/TOURBUS.RU