Как бронируется горнолыжный Сочи?

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, динамика по раннему бронированию горнолыжных туров постепенно нарастает, - пишет АТОР. Если в июле этого года туристы выкупили 26% номеров от общего числа совершенных броней, то в августе – уже 56%. «Основной пик бронирований ожидается в сентябре-октябре», уточнили в ведомстве. Данные по сегменту организованного туризма говорят о том, что пик придется на более поздние даты.

Большинство туроператоров сообщает, что бронирование туров на Красную Поляну уже открыто, туристы активно бронируют заезды - но пока что в основном те, кто давно ездит в горный Сочи. Пока что в топе по срокам заезда – Новый год и каникулы. Но в дело еще может вмешаться непредсказуемая российская погода.

«При бронировании отелей на горнолыжных курортах есть один важный нюанс – это время залегания снежного покрова на склонах. Даже если туристы забронировали размещение заранее, это не значит, что в конечном итоге они приедут именно в эти даты. В зависимости от погодных условий, брони могут аннулироваться или переноситься на другие даты», - пояснили АТОР в пресс-службе туроператора «Алеан».

По данным компании, на данный момент бронирование туров на горнолыжные курорты идет на уровне прошлого года. «Основной объем заявок приходится на новогодние праздники, так как именно этот период считается официальным началом горнолыжного сезона. Здесь опять же зависит от погодных условий. Например, в прошлом году постоянный снежный покров установился только после праздников», - отметили представители туроператора.

Такую глубину бронирования подтверждают и в других компаниях. О том, что сегодня основная масса заявок приходится на Новый год и новогодние каникулы, АТОР рассказали Алена Громова, директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel, а также представители компании «Русский Экспресс».

«Стоимость туров будет повышаться по мере приближения горнолыжного сезона и новогодних праздников, поэтому лучше бронировать сейчас. Кроме того, на данный момент еще можно выбрать подходящую категорию номеров, что не всегда бывает в зимний период», - подчеркивают эксперты туроператора «Алеан».

Тем не менее, эти объемы следует признать относительно небольшими. Так, в компании «Мультитур» подтверждают, что на данный момент туры на курорты Красной Поляну бронируют в основном постоянные гости этого курорта, но отмечают, что их пока мало и основной пик бронирований впереди.

Сергей Зенкин, президент группы компаний «Роза Ветров», напротив, рассказал нашему порталу, что «бронирования туров на горнолыжные курорты Сочи устойчивые, мы рады, что продажи идут достаточно активно. Этот сегмент востребован на российском рынке, как зимой, так и в межсезонье. Минувшим летом загрузка отелей курорта «Роза Хутор» составила порядка 64%, что превысило показатели пляжных отелей Сочи. Думаю, что по итогам зимнего сезона мы получим хорошие результаты».





Валерий Китель, генеральный директор компании «КРиСТ», солидарен с коллегой. Эксперт рассказал, что «бронирования горнолыжных туров идут хорошо, объемы сопоставимы с объемами аналогичного периода прошлого года. Но не смотря на то, что туристы последние годы планируют свой отдых заранее и мы видим хорошую глубину продаж, оплачивают туры они в последний момент. Так происходит и сейчас, бронирований много, но практически все туристы вносят пока только по 30% от общей стоимости тура».

Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», напротив, рассказал нашему порталу, что «бронирования горнолыжных туров в Сочи пока идут очень слабо, наш туристы не привыкли бронировать туры за столь длительный срок. Думаю, что оживления продаж стоит ожидать не раньше второй половины октября».

/TOURBUS.RU