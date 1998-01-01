Финскую Северную Карелию представили на берегах Невы

В День туризма на площадке Городского туристско-информационного бюро Петербурга представители Регионального агентства по туризму финской Северной Карелии еще раз напомнили специалистам города на Неве о достоинствах этого туристического направления для российского туриста.

Генеральный директор «Карелия Эксперт» Яякко Лёппёнен сразу же заявил, что «больше всего нас интересует рынок России, поскольку россияне являются для нас ближайшими соседями». По его мнению, гостей из нашей страны регион может заинтересовать, прежде всего, чисто природой и широкими возможностями для проведения досуга, связанного с активными видами отдыха. Что и подтвердили сопровождающие его финские специалисты, представляющие базы отдыха и гостевые дома, отели и SPA-комплексы.

При этом, по словам представителя финской туристской компании «Финляндия тур», Петербург представляет для турбизнеса Суоми особый интерес, так как «с вашим городом у нас налажены прочные деловые связи, а большая часть российских клиентов – это жители северной столицы России».

В свою очередь, заместитель генерального директора по развитию «Городского туристско-информационного бюро» Юлия Пилипчук подчеркнула, что сотрудничество между туристическим бизнесом страны Суоми и их петербургскими коллегами может быть взаимовыгодным.

«Наши регионы прекрасно дополняют друг друга: петербуржцы могут отвлечься от городской суеты на лоне природе в Финляндии, а финны - окунуться в активную жизнь мегаполиса», – считает она.

При этом как финская, так и российская стороны с удовлетворением отмечают постепенный рост турпотока в обе стороны. В Петербурге за 6 месяцев 2017 года, к примеру, было выдано около 350 тыс. финских шенгенских виз – на 70% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Вместе с тем специалисты подчеркивают, что пока это направление демонстрирует только первые ростки восстановления былых объемов, поскольку в 2014-м, к примеру, в Питере было выдано свыше 910 тыс. финских виз.

«Да, интерес к поездках в Скандинавию и Финляндию растет,. – подтверждает руководитель группы компаний «Петротур» Игорь Мазулов. – Особенно это заметно в сравнении с экскурсионными турами по России, спрос на которые в этом сезоне, к сожалению, оказался заметно ниже прошлогоднего».

Согласна с коллегой и директор компании «Европа-тур» Елена Тимофеева. «В Петербурге Финляндия по-прежнему остается одной из самых популярных для краткосрочного туризма стран, - констатирует она. – Как только курс рубля стал более приемлем, петербуржцы снова начали ездить туда как с экскурсионными, так и с шопинг-целями».

По оценке как этих, так и других экспертов, интерес к Финляндии в Петербурге устойчив и мало подвержен сезонному фактору: спрос сохраняется как летом, так и зимой.

/TOURBUS.RU