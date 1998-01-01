Новости «ВИМ-Авиа» - как идет возвращение туристов Картина возвращения на родину всех пассажиров «ВИМ-Авиа», находящихся за рубежом, проясняется, но остается много вопросов

Министр транспорта РФ провел сегодня утром очередное заседание оперативного штаба по организации перевозок пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", - сообщает пресс-служба ведомства. "Открывая работу штаба, Максим Соколов обозначил приоритетные задачи, на которых необходимо сосредоточиться. В первую очередь, необходимо вывезти всех туристов – пассажиров "ВИМ-Авиа", чей отдых подошел к завершению, и наступила дата вылета. Параллельно с этим выполняется перевозка пассажиров регулярных рейсов авиакомпании на внутренних и международных линиях. И уже после этого приступить к выполнению чартерных рейсов, билеты на которые проданы, но дата вылета не наступила. Последний пункт этого плана возможен только после того, как будет завершены вышеуказанные задачи", — сообщает пресс-служба ведомства. В сообщении говорится, что по состоянию на вчерашние сутки, всего перевезено 668 пассажиров внутренних регулярных рейсов: из Москвы 396, обратно – 272. Чартерными рейсами в Россию вчера вернулись порядка двух тысяч пассажиров. По информации штаба, на сегодня сентября запланированы к выполнению 28 рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Из них 22 регулярных рейса, шесть — чартерных. Как уточняет Минтранс, для вывоза туристов из Антальи 28 сентября будут задействованы три самолета "ВИМ-Авиа", которые были выпущены в среду из аэропорта Домодедово с дозаправкой в аэропорту Внуково. Они совершат по два оборотных рейса для доставки из Турции порядка 1,5 тыс. пассажиров. Греческая авиакомпания EllinAir вернет из Ираклиона в Москву 245 пассажиров. К летной программе планируется и подключение авиакомпании "Ямал". Детализированное расписание вывоза всех пассажиров "ВИМ-Авиа" появится в течение 48 часов, сообщает межу тем сегодня Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Сейчас продолжаются переговоры с рядом перевозчиков, в течение 48 часов будет сформировано детализированное расписание по вывозу всех туристов, которых коснулась проблема с отменой рейсов "ВИМ-Авиа", — говорится в сообщении. Также АТОР сообщает, что в ближайшие два дня из Турции бортами «ВИМ-Авиа» готовятся вывезти 6280 российских туристов. Всего, по данным АТОР, на момент прекращения авиакомпанией своих полетов, за рубежом находились около 30 тысяч российских туристов, которые должны были вылетать домой рейсами «ВИМ-Авиа». В настоящий момент, по имеющимся у АТОР информации, самолетам авиакомпании «ВИМ-Авиа» Минтрансом прогарантированы аэропортовое обслуживание и заправка топливом в аэропорту «Внуково» и других аэропортах. В ближайшее время будет решен вопрос финансовых гарантий персоналу авиакомпании, чей собственник уже покинул пределы России и де-факто не участвует в бизнесе. Между тем, сообщал ранее сегодня АТОР, более 300 российских туристов с билетами остановившей перевозку авиакомпании "ВИМ-Авиа" сейчас находятся на Канарских островах (Испания), и пока неясно, как они вернутся в Москву. "Сейчас туроператоры, у которых были блоки мест на рейсе "ВИМ-Авиа" Москва — Тенерифе (Tez Tour, "Натали Турс", "Амиго-С" и др.) оказались в затруднительном положении: вывезти туристов они не могут. Хотя рейс имеет статус регулярного", — говорится в сообщении. По данным АТОР, консолидатору отмененного рейса компании "Бейс Тревел" в среду вечером в Росавиации ответили, что замены данному рейсу пока нет и будет ли он — неясно. Туроператоры заявляют, что на сегодня решения проблемы вывоза туристов с Тенерифе силами туроператоров нет, и здесь участники рынка надеются на действия регулятора, которые помогут внести в ситуацию ясность. "Сегодняшняя ситуация с туристами на Тенерифе существенно осложняется тем, что для того, чтобы выполнить этот рейс вместо "ВИМ-Авиа", какой-либо авиакомпании по сути надо "выдернуть" самолет из расписания на сутки, а на рынке таких возможностей сейчас ни у кого нет", — рассказала PR-директор компании Tez Tour Лариса Аханова. Если вывозной рейс все же не состоится, то туристам всех туроператоров остается либо ждать на острове, либо самим покупать билеты в Москву. Билет на единственный прямой рейс "Аэрофлота" стоит сейчас более 60 тыс. рублей на человека. Также сегодня днем генеральный директор туроператора «Випсервис» Дмитрий Горин сообщил, что «на утреннем совещании антикризисного штаба при Росавиации было согласовано решение о том, что Росавиация разрешит до 15 октября использовать вывозные рейсы для туристов с билетами «ВИМ-Авиа», которые будут организовывать привлеченные перевозчики, в целях завоза туристов. Это касается туристов, которые должны были вылетать из России в ближайшие дни и чей отдых был поставлен под угрозу из-за остановки полетов «ВИМ-Авиа». Такое решение, отметил г-н Горин, экономически оправдано – оно позволяет не «гонять» борта пустыми и одновременно дает туроператором возможность выполнить свои обязательства перед теми туристами, которые уже купили у них турпутевки с перевозкой «ВИМ-Авиа». При этом, по данным АТОР, Минтранс не исключает привлечение к программе выполнения чартерных цепочек «ВИМ-Авиа» иностранных перевозчиков. Сейчас среди наиболее вероятных претендентов на временное (до 28 октября) выполнение части отмененных чартерных программ «ВИМ-Авиа» - турецкие компании Onur Air и Atlasglobal. Напомним, что часть чартерных пассажиров "ВИМ-Авиа" уже перевозит греческая Ellinair. /TOURBUS.RU

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