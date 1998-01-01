Новости Шенгенская биометрия - два года спустя Туроператоры рассказали, привыкли ли туристы и посольства к процедуре обязательной биометрии для получения шенгенских виз, введенной два года назад

В сентябре исполнилось два года с момента введения для граждан РФ обязательной биометрии для получения шенгенских виз в страны Европы. Как напоминает АТОР, визовая информационная система (ВИС) заработала в России с сентября 2015 года. Чтобы получить визу в одну из 26 стран Шенгена, россиянам приходится проходить дактилоскопию (берутся 10 отпечатков пальцев) и сканирование сетчатки глаза (цифровое фото). По информации опрошенных АТОР туроператорами, за два года действия ВИС наши соотечественники вполне привыкли сдавать биометрию. Тем не менее, технологические сбои и накладки по-прежнему случаются. Основные проблемы – это периодическая неисправность работы баз биометрических данных. «Случается, что в визовых центрах то не могут принять биометрические данные, то их просто не видят», - сообщили в компании «Русский Экспресс». Так что нередко туристам приходится сдавать биометрию повторно. «Все туристы готовы пройти данную процедуру. Более того, все наши туристы готовы сдать отпечатки пальцев повторно, если это потребует консульство», - говорят и специалисты туроператора BSI Group. «За два года процедура дактилоскопии стала понятной и привычной. К тому же консульства многих стран стремятся улучшить сервис. А тем туристам, кто уже проходил процедуру дактилоскопии ранее, подать документы в следующий раз становится гораздо проще», - резюмирует Анна Филатовская, директор департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора ICS Travel Group. При этом лучше всего, по мнению участников рынка, работают визовые центры (ВЦ) Италии, Греции, Франции, Чехии. Эти же страны, по оценке туроператорского сообщества, и одни из самых лояльных с точки зрения выдачи многократного и «длинного» шенгена. В то же время в ряде визовых центров стран Шенгенской зоны отмечают неудобства, возникающие при работе туроператоров с ними. Участники рынка отмечают в этой группе ВЦ Венгрии и Словении, поскольку в них подача документов производится одновременно с прохождением дактилоскопии, что, по отзывам визовиков, значительно затягивает процесс. Самым большим последствием внедрения биометрии участники рынка, опрошенные АТОР, назвали сокращении числа туристов в Европу из российских регионов: учитывая масштабы и географию нашей страны, не везде ВЦ шенгенских стран территориально удобно расположены. Многим туристам из регионов РФ, которые желают поехать в путешествие в Европу, приходится тратить дополнительные деньги и время для поездки до ближайшего ВЦ или ехать сразу в Москву. При этом, как отметила в беседе с нами Татьяна Круглова, PR-менеджер туроператора "TUI Россия", "туристы не испытывают сложности с прохождением дактилоскопии, за это время все отладилось, процедура стала привычной. Все визовые центры работают сейчас в одинаковом хорошем режиме, выделить кого-то сложно, проблем нет (то, что было на начальном этапе - разрешилось со временем). Сейчас мы не сталкиваемся с какими-то трудностями". Татьяна Парфенопуло, замдиректора компании "Скидка Тур", в свою очередь, заявила, что "за два года туристы привыкли к необходимости сдачи дактилоскопии, ситуация с отпечатками пальцев стала понятна и не вызывает вопросов. Да, есть неприятные моменты, но они рабочие и решаемые, в целом никаких трудностей мы не испытываем. Разве что порой возникают такие ситуации, когда в системе не видны отпечатки, которые были сданы в консульстве другой страны. Если говорить о том, какие консульства лучше всего работают, то это, конечно, Италия и Греция, туристы часто получают у них многократную визу". Наконец, Александр Скрыпник, генеральный директор компании "Салют Европа", также рассказал о том, что "никаких глобальных проблем со сдачей отпечатков пальцев уже нет, ситуация штатная, иногда она омрачается какими-то моментами, но они рабочие, поэтому смысла говорить о них нет. Количество обращений за визой в этом году несколько снизилась, потому что основной поток своих туристов мы отправляем в Италию, а эта страна лояльно выдает визы, и часто это "длинный» шенген. Мы также довольны работой визовых центров Чехии и Франции". /TOURBUS.RU

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