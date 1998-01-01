Спасут ли 10 рублей от повторения истории с «ВИМ-Авиа»?

Наши эксперты разошлись в оценке прозвучавшего вчера в Госдуме предложения главы Росавиации о создании страхового фонда в сфере авиаперевозок

Банкротство компании "ВИМ-Авиа", для выполнения регулярных рейсов которой придется выделить 200 млн рублей из бюджета, вновь делает актуальной тему создания страхового резерва в сфере авиаперевозок, заявил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая вчера в Госдуме, - сообщает «Интерфакс».

По его словам, страховой сбор в размере 10 руб. с одного билета при нынешнем объеме перевозок около 100 млн пассажиров в год позволит создать резерв в размере порядка 1 млрд рублей, чего будет достаточно на случай банкротства любого перевозчика.

Как добавил г-н Нерадько, Росавиация неоднократно выступала за введение обязательного страхования авиаперевозчиков перед пассажирами. Однако авиакомпании, по его словам, выступают против этого предложения.

"Идея создать резервный фонд – хорошая. Если бы такой фонд существовал, думаю, сейчас последствия от деятельности "Вим-Авиа" не были бы так плачевны, - заявил нам, комментируя это предложение, Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети "Розовый слон". - Идея эта не новая, за рубежом она уже давно практикуется. Нам остаётся только грамотно ее перенять".

Противоположное мнение высказал в беседе с нами Арам Антонян, генеральный директор компании "Болеро Тур". Он заявил, что «в очередной раз поражён гениальностью такой инициативы. Очень жаль, что наши власти не могут создать нормальные условия для ведения бизнеса и жёстко контролировать деятельность компаний, чтобы не допускать форс-мажорных ситуаций. Вместо этого всю ответственность они как всегда перекладывают на плечи пассажиров.

Да, 10 рублей - незначительная сумма, но нет никакой гарантии, что деньги из очередного «фантастического» фонда будут потрачены по назначению».

Как отметил эксперт, «Российским перевозчикам очень сложно работать. У нас очень дорогое топливо, огромные аэропортовые и иные сборы, наши перевозчики вынуждены выполнять экономически нецелесообразные рейсы.

При этом ситуация с "Вим-Авиа" была понятна уже давно. Так почему же власти не провели нормальную проверку авиакомпании, не отменили убыточные маршруты?»

Наш авиаэксперт, в свою очередь, напротив, заявил, что "создание резонного фонда необходимо для того чтобы такие форс-мажорные ситуации не отражались на туристах. Сейчас непросто пересадить всех туристов на рейсы других перевозчиков, просто не хватает бортов. Деньги из резервного фонда помогли бы решить эти проблемы.

Отмечу, что, несмотря на большое количество противников резервного фонда в турбизнесе, он уже доказал свою эффективность. Это механизм, позволяющий компаниям в сложных ситуациях выполнять свои обязательства перед туристами".

Ещё один наш авиаэксперт отметил, что "согласен заплатить 10 рублей в резервный фонд, но для начала, как и все другие пассажиры, хотел бы узнать, как и на что будут расходоваться деньги из этого фонда.

Если деньги действительно позволили бы сейчас "Вим-Авиа" продлить полётные программы, оперативно пересадить туристов на другие рейсы, тогда я согласен заплатить 10 рублей.