«ВИМ-Авиа» - Горячие новости

Гендиректор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" задержаны, владельцы компании покинули Россию

Гендиректор компании "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева задержаны в качестве подозреваемых по уголовному делу о хищении средств пассажиров, подтвердила сегодня утром официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, - сообщает «Интерфакс».

Она отметила, что в ближайшее время "им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения".

Г-жа Петренко также подтвердила информацию, что владельцы компании Рашид Мурсекаев (на фото) и его супруга Светлана скрылись от уголовного преследования за рубежом. "Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну и по имеющейся у следствия информации находятся за границей. В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения", — сказала она.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что г-н Мурсекаев покинул Россию 26 сентября через аэропорт Шереметьево.

Владимир Путин раскритиковал Минтранс из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"

Вчера президент Владимир Путин в связи с ситуацией с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" объявил неполное служебное несоответствие министру транспорта Максиму Соколову и обратил внимание вице-премьера Аркадия Дворковича, что он недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли.

"Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным несоответствием, если не справитесь, то тоже подумаем", — добавил г-н Путин на встрече с членами правительства.

Г-н .Путин потребовал "быстро и эффективно закрыть проблему с ВИМ-Авиа". Не только эту проблему закрыть, а представить предложения по урегулированию ситуации в целом, по усилению нормативно-правового урегулирования этой сферы деятельности, по повышению ответственности перевозчиков".

По его словам, и контроль нужно наладить за тем, как исполняются нормы, и соответствующие критерии. "Они действенными должны быть, понятными и прозрачными", — сказал В.Путин.

Президент заявил, что поговорил с Максимом Соколовым, и тот рассказал, что "эта компания полностью соответствовала всем критериям, которые предъявляются к авиакомпаниям".

"Он мою реакцию знает, не буду повторять, но в одной части все-таки повторюсь: если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если ничего не видно за ними, что это за критерии такие: критериям соответствует, а работать не может", — сказал президент РФ.

По словам г-на Путина, "десятки тысяч людей оказались в очень сложной ситуации".

"Ну, хорошо, если бы это было первый раз. Это же годами все продолжается. И мы никак не можем выработать нормальное правовое регулирование, действенное и эффективное", — сказал г-н Путин.

Он добавил, что понимает желание создать условия для нормального ведения бизнеса, не обременяя его дополнительными издержками, связанными с различными формами обеспечения интересов людей, страхования и прочее.

"Но без этого нормального бизнеса тоже быть не может, в конце концов, бизнес — не для бизнесменов, а для людей, которые пользуются этими услугами", — заключил президент.

Минтранс назвал дату прекращения регулярных рейсов "ВИМ-Авиа"

Самолеты авиакомпании "ВИМ-Авиа" продолжат выполнять регулярные рейсы до 15 октября, с 16 октября перевозки прекратятся, говорится в сообщении Минтранса РФ по итогам заседания оперативного штаба по организации перевозок пассажиров авиакомпании.

Ведомство также рекомендовало пассажирам с датой выполнения регулярного рейса после 16 октября сдать билеты и получить деньги за них по месту приобретения.

"По результатам работы штаба восстановлены пассажирские авиаперевозки на регулярных линиях, в аэропортах страны под гарантии обеспечена заправка всех самолётов "ВИМ-Авиа", разработан план вывоза чартерных пассажиров из-за рубежа", — указывает Минтранс РФ.

Отмечается, что в работе штаба приняли участие представители Минтранса, Росавиации, авиакомпаний "Сибирь" и "ВИМ-Авиа".

"Практически завершена разработка плана по перевозке пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа". До конца текущих суток будут выполнены регулярные рейсы из Внуково в Благовещенск, Краснодар и Симферополь, а также из Анадыря в Москву. Готовится к вылету регулярный рейс из "Пулково" в Пекин (Китай). Завтра уже будет осуществлен оборотный рейс из Китая", — говорится в сообщении.

Следующее заседание штаба министр транспорта должен был провести сегодня в 9:00.

/TOURBUS.RU