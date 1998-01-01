Mardan Palace попрощался с последними туристами?

Наши эксперты обсуждают печальную судьбу самого роскошного отеля турецкого Средиземноморья

Турецкий Mardan Palace, один из самых дорогих отелей мира, продолжает «лихорадить», - сообщает АТОР. Проблемы с бронированием, о которых российскому рынку было известно еще в августе, усугубились в сентябре. Онлайн бронирование отеля недоступно на ближайшие месяцы, что дает повод экспертам считать, что курорт фактически завершил сезон, просто не объявил об этом официально.

Турецкие СМИ называют ситуацию, которая сложилась в Mardan Palace «концом сказки». Из-за трехмесячных долгов по зарплате сотрудники отеля обратились с жалобами в Управление по трудоустройству и работе в Анталье. При этом руководство отеля признает наличие проблем из-за банковских кредитов, но опровергает слухи о возможном закрытии отеля.

Тем не менее, в настоящее время онлайн-бронирование отеля для туристов на его официальном сайте приостановлено.При попытке забронировать отель в октябре появляется сообщение, что выбранные даты недоступны. Онлайн-чат, куда предлагается обратиться за помощью, также теперь не активен.

Более того, при просмотре номеров на другую дату выясняется, что бронирование невозможно по 30 октября по всем категориями номеров. Запросы на резервирование в ноябре автоматически отклоняются системой.

По информации туристов и турагентов в социальных сетях, отель не отвечает на запросы о бронировании и вообще никак не выходит на связь.

Информацию о том, что Mardan Palace в сложном положении, подтверждают и участники российского рынка. По информации туроператоров, опрошенных АТОР, за долги роскошный отель хотела купить крупная турецкая финансовая группа у которой были планы по смене концепции гостиницы, однако похоже, что ситуация так и не решилась.

По неофициальной информации участников рынка, вероятнее всего, по факту фешенебельный курорт уже завершил свой летний сезон, просто «пока об этом официально не объявляют». «Сворачиваются по-тихому, не привлекая внимания», - отметил один из экспертов.

Напомним, что Mardan Palace был открыт в июне 2009 года легендарным «хозяином Черкизона» - бизнесменом Тельманом Исмаиловым и назван в честь его отца – Мардана Исмаилова.

Инвестиции в проект составили $1,4 млрд. В создание декора отеля было использовано более 500 тысяч кристаллов, слоем золота покрыто около 10 тысяч квадратных метров поверхностей. На открытии гостиницы присутствовали тогдашний столичный мэр Юрий Лужков, а также приглашенные звезды - Шэрон Стоун, Ричард Гир, Пэрис Хилтон, Моника Беллуччи и други. Однако позднее оказалось, что часть работ так и не была оплачена подрядчикам. Из-за дебиторской задолженности подрядчики работ, как и банки, предоставившие кредиты, обратились в суд. Судебные разбирательства длятся до сих пор.

«О проблемах Mardan Palace нам известно, но мы относимся к ним спокойно, они никак не отразятся на российских туристах, по одной простой причине - их там практически нет, - заявил нам, комментируя эту новость, Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети "Розовый слон". - Он и раньше был не настолько уж востребован. Да, бронирования шли, но сейчас туристам уже не нужна показная роскошь, они стали ценить комфорт и уют, а на территории этого отеля даже толком зелени нет".

Татьяна Парфенопуло, замдиректора компании "Скидка Тур", в свою очередь, рассказала нам, что " сама недавно собиралась поехать туда на пару дней, но, прочитав отзывы, передумала. Туристы сообщают о том, что в отеле очень скудные обеды, сам отель практически "разваливается", а мой коллега из Турции вообще сообщал мне, что отель закрыт. На самом деле интерес к нему был только когда он только открылся.

Опять же, узнав цену, туристы принимали решение все-таки не ездить туда. Весной я была в Турции в командировке, мы проезжали мимо этого отеля. В нем явно никого не было, пара рабочих и все. Одним словом, золотая громадина снаружи и запустение внутри".

Согласна с коллегами и Юлия Филатова, директор компании World Travel. Эксперт заявила, что "когда-то Mardan Palace был интересен российским туристам, многие хотели посмотреть на турецкую роскошь, побывать там, где отдыхали Моника Беллуччи и Джордж Клуни. Но желания туристов сталкивались с огромным ценником отеля и, конечно, туристы отказывались от этой затеи.