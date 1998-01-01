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«ВИМ-Авиа» просит предоставить госгарантии оплаты топлива для вывозных рейсов/ Вывоз туристов «ВИМ-Авиа» из-за рубежа будет профинансирован из "внебюджетных источников"/ Главу Росавиации ждут сегодня вечером в Госдуме с рассказом о ситуации с «ВИМ-Авиа»

«ВИМ-Авиа» просит предоставить госгарантии оплаты топлива для вывозных рейсов

Руководство авиакомпании "ВИМ-Авиа" обратилось к властям РФ с просьбой предоставить госгарантии для вывоза 16 тыс. пассажиров, перевезенных чартерными рейсами, сообщает сегодня пресс-служба компании.

"В настоящий момент компании необходимо вернуть домой около 16 тыс. пассажиров, перевезенных чартерными рейсами. По результатам переговоров авиационных властей с другими авиакомпаниями можно констатировать, что вывоз возможно осуществить только силами воздушного флота "ВИМ-Авиа". Руководство авиакомпании обратилось с просьбой рассмотреть возможность срочного предоставления госгарантий для оплаты топлива для вывозных рейсов", — говорится в сообщении.

В компании "Интерфаксу" уточнили, что компания запросила у Минтранса РФ предоставление госгарантий на сумму 800-840 млн руб. для вывоза пассажиров авиакомпании из-за рубежа.

В пресс-службе подчеркнули, что на необходимых направлениях (в основном Турция) сохраняется дефицит провозных мощностей. В компании подчеркнули, что для нормализации ситуации необходим выпуск трех самолетов авиакомпании из Антальи и возврат в строй пяти-шести самолетов, имеющихся в распоряжении "ВИМ-Авиа".

"Летный состав авиакомпании готов осуществить полеты, сертификат эксплуатанта авиакомпании действителен", — подчеркнули в пресс-службе.

Вывоз туристов "ВИМ-Авиа" из-за рубежа будет профинансирован из "внебюджетных источников"

Вывоз пассажиров чартерных рейсов проблемной авиакомпании "ВИМ-Авиа" из-за рубежа будет профинансирован из "внебюджетных источников", говорится в сообщении Росавиации.

"Принципиально решен вопрос о финансировании международных чартерных рейсов для вывоза туристов из-за рубежа. Оно будет осуществлено из внебюджетных источников", — говорится в сообщении ведомства по итогам совещания по урегулированию ситуации с перевозками пассажиров "ВИМ-Авиа".

При этом в Росавиации подчеркивают, что внебюджетные средства для перевозок пассажиров чартеров "ВИМ-Авиа" в Россию "пойдут исключительно на оплату топлива и аэропортовое обслуживание".

"Для контроля и эффективного расходования этих средств в "ВИМ-Авиа" вводится внешнее управление, которое будет сформировано из представителей аэропорта Внуково и авиакомпаний, имеющих опыт антикризисного менеджмента", — заявили в ведомстве.

В Росавиации напоминают, что ранее было принято решение о переводе рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" из аэропорта Домодедово в аэропорт Внуково. "Руководство аэропорта Внуково проявляет понимание складывающейся ситуации и готово идти на компромиссы в части оплаты за оказанные услуги", — указывается в сообщении.

Главу Росавиации ждут вечером в Госдуме с рассказом о ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

Госдума пригласила главу Росавиации Александра Нерадько по поводу массовой отмены рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", сообщил сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы пригласили на 17:00 руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Васильевича Нерадько", — сказал г-н Володин на заседании Думы.

Он также отметил, что ранее поступила просьба, высказанная комитетом Госдумы по транспорту, о необходимости заслушать информацию в связи с задержкой авиарейсов от профильных ведомств.

/TOURBUS.RU



