Новости Шри-Ланка — ожидания и прогнозы Туроператоры обсуждают вероятные цифры роста российского турпотока на Шри-Ланку в нынешнем сезоне

По данным ланкийского Бюро по продвижению туризма, за первое полугодие на острове зафиксировано 1,010 млн туристических прибытий, что на 4,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, - сообщает АТОР. Российский турпоток на Шри-Ланку пока занимает лишь малую долю от этой цифры – на остров за первые шесть месяцев 2017 года прибыли 33 338 граждан России (3% от въездного турпотока на остров). Тем не менее, темпы его прироста по сравнению с первым полугодием прошлого года (16,3%) говорят, по меньшей мере, о тренде на восстановление докризисных показателей. Согласно данным официальной статистики, с 2012 года на Шри-Ланке наблюдался устойчивый рост числа прибытий туристов из России: в 2012 году их было 28,4 тыс., в 2013-м – 51,2 тыс., а пиковое значение было достигнуто в 2014 году - 69,7 тыс. туристов. С началом экономических и геополитических неурядиц российский турпоток стал снижаться: в 2015 году статистика Шри-Ланки зафиксировала 61,8 тыс. прибытий, а в 2016-м – 58,2 тыс. Представители отдела по продвижению торговли и туризма посольства Шри-Ланки сообщили, что всего на Шри-Ланке по итогам этого года ждут около 70 тысяч российских туристов – таким образом, здесь рассчитывают восстановить и, возможно, даже перекрыть докризисные пиковые объемы российского турпотока образца 2014 года. По информации АТОР, туроператоры в России строят обширные планы по отправке туристов на Шри-Ланку в осенне-зимнем сезоне и констатируют спрос на ранее бронирование. В компаниях отмечают, что благодаря увеличивающемуся ассортименту отелей туристы перестают рассматривать остров как исключительно дорогое направление. По прогнозам туроператоров, рост турпотока в этом сезоне может достигнуть 30-40% к прошлому году. Впрочем, Светлана Муромская, менеджер по направлению Шри-Ланка компании «Ванд», комментируя информацию АТОР о возможном росте спроса на это направление на 40%, назвала такие ожидания преждевременными. Эксперт напомнила, что ее компания «занимается Шри-Ланкой около 20 лет, и могу сказать, что для этого направления были и лучшие времена. Да, сейчас спрос подрастает, но о 40%, конечно, речи и быть не может, поскольку у Шри-Ланки есть достойные конкуренты в лице тех же Филиппин, которые при равном уровне сервиса имеют более привлекательные цены. Главная проблема Шри-Ланки – отсутствие прямого перелета и не всегда привлекательные цены на отели. Когда на направлении работала SriLankan Airlines, спрос был действительно высоким. Что касается отелей, то уровень цен превышает уровень цен в отелях на Филиппинах на 30-35%. При этом отмечу, что отельная база Шри-Ланки растет, в страну пришли крупные инвесторы, и уже введены в эксплуатацию отели ведущих азиатских цепочек. Но пока, повторюсь, те же Филиппины обходятся туристам дешевле, и выбор в данном случае очевиден. Так, у нас закрыты блоки по Филиппинам до Нового года, а по Шри-Ланке мы только недавно начали зимние продажи. Мы взяли жесткие блоки по Шри-Ланке, потому мы прогнозируем рост на уровне 20%. Возможно, компании, которые занимаются исключительно этим направлением, и ожидают роста на 40%, те же компании, у которых Шри-Ланка идет просто как ассортимент, на мой взгляд, не подрастут более чем на 10%». Елена Малышева, руководитель направления Юго-Восточной Азии компании «Чайна Тревел», в свою очередь, отметила, что «за последние два года поток на Шри-Ланку действительно подрос примерно на 30-35%, в том числе из-за отсутствия Египта и Турции. Немаловажно также, что власти страны делают все возможное для привлечения российских туристов, в стране улучшается инфраструктура, упрощен визовый режим (визу можно оформить по прилете либо в электронном виде на сайте посольства). Но сейчас, когда все ждут открытия Египта, да и цены на отдых в ОАЭ очень привлекательны, спрос на Шри-Ланку расти высокими темпами не будет, по крайней мере о 40% пока говорить слишком рано. Шри-Ланка – дорогое направление, к тому же здесь отсутствует прямой перелет, сейчас идут разговоры о том, чтобы запустить чартеры, и туроператоры готовы его поддержать. Если чартер будет запущен, то спрос, естественно, активизируется, но пока нет чартера, и о дальнейшем росте говорить не приходится. Да, Шри-Ланка – очень интересная страна, с богатой экскурсионной составляющей, также здесь есть хорошие пляжи, возможности для оздоровительного отдыха. Но опять же, если не будет бюджетного перелета, то и объемы потока не подрастут. Если мы говорим о гостиницах, то бюджетные варианты есть, есть и отели высокой категории, но при этом они уступают отелям 5* в том же Таиланде или ОАЭ». «В нашем портфеле Шри-Ланка - ассортиментное предложение, которое пользуется стабильным спросом, прежде всего у целевой аудитории туристов 30+, предпочитающих активный комбинированный отдых (экскурсии + пляжи), - говорит Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour. - Мы оцениваем потенциал направления как высокий, несмотря на то что нет чартерных полетных программ и прямых перелетов. В пользу Шри-Ланки говорит недорогое наземное обслуживание, которое компенсирует значительную стоимость авиабилетов, и в целом отдых получается бюджетным. Среди других драйверов роста - стабильный курс доллара, возросший покупательский интерес россиян к экзотике и странам Юго-Восточной Азии, улучшение туристической инфраструктуры острова, включая открытие отелей всемирно известных цепочек». Наконец, Дмитрий Арутюнов, гендиректор компании «Арт-Тур», отметил в беседе с нами: «Думаю, у туризма в Шри-Ланке большое будущее. Причин несколько - это и красота природы, и обилие культурных памятников древних цивилизаций, и радушие и традиционное гостеприимство ланкийцев, а также аюрведические курорты и удобный (4,5 часа до Дубая и 4 часа от Дубая) перелет. Ну и самое главное, что после окончания гражданской войны, в последние несколько лет сюда пришли инвестиции и открылось большое количество высококлассных отелей, которых тут так не хватало». /TOURBUS.RU



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