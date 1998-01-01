Новости Сегодня — Всемирный день туризма Поздравляем всех причастных к непростому, но очень интересному туристическому бизнесу с профессиональным праздником!

Свой главный праздник — Всемирный день туризма отмечают сегодня многочисленные профессионалы туристической отрасли. Напомним, что Всемирный день туризма был учрежден на III Генассамблее Всемирной туристской организации в 1979 году. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации. Целью праздника является пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Сегодня работников туротрасли с Международным днем туризма поздравил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. В его поздравлении в частности говорится: «Сегодня перед вами стоят важные, востребованные временем задачи, главные из которых – обеспечить наших граждан качественным, безопасным и доступным отдыхом. Ваш неравнодушный, творческий и ответственный подход к организации путешествий – это лучший вклад в дело обеспечения социальной стабильности и экономического роста. Желаю вам успешной реализации намеченных планов и всего самого доброго". Г-н Мутко напомнил, что 2017 год объявлен Всемирной туристской организацией ООН Международным годом устойчивого туризма в интересах развития. Он подчеркнул, что туризм в современном мире играет важную роль, занимая одно из ведущих мест как мировая отрасль экономики и стимулируя развитие стран и регионов. "В нашей стране возможности для развития туризма уникальны. В современных экономических условиях туристский потенциал России должен стать импульсом для комплексного развития территорий. Отрасль должна играть более заметную роль в социально-экономическом поступательном и устойчивом движении нашей страны, обеспечить яркий позитивный имидж на международной арене", — отметил г-н Мутко. С профессиональным праздником всех, причастных к этому дню, сегодня поздравил и глава Ростуризма Олег Сафонов. В его поздравительном письме в том числе сказано: «Сердечно поздравляю с Всемирным днем туризма! Этот праздник, история которого насчитывает уже почти 40 лет, является данью уважения тем, чьи профессия и призвание – дарить людям яркие впечатления от путешествий и радость новых открытий.



Роль туризма в жизни общества трудно переоценить. Он способствует удовлетворению фундаментальных человеческих потребностей в отдыхе, расширении кругозора и духовном обогащении, стимулирует 53 отрасли экономики, выступает мультипликатором занятости и драйвером роста малого и среднего бизнеса. Турпоездки способствуют развитию связей между народами, укреплению доверия и взаимопонимания, взаимопроникновению культур, что очень важно в стремительно глобализирующемся мире. Развитие туризма в России находится в зоне пристального внимания руководства страны. Вклад туриндустрии в российскую экономику и ее системообразующее значение получили общественное признание.



Это, безусловно, заслуга самой отрасли, которая, пройдя череду испытаний, связанных с изменениями конъюнктуры рынка и экономической среды, вошла в новый этап своего развития обновленной. Она стала прозрачнее, устойчивее, расширила механизмы саморегулирования. Совместными усилиями государства и бизнеса в России создана беспрецедентная система защиты прав и законных интересов туристов, что позитивным образом сказалось на имидже российского туризма как социально ответственного.



В настоящее время в Российской Федерации ведется активная межведомственная работа по созданию благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма. Впервые иностранным гражданам стали выдаваться электронные визы – пока только на Дальнем Востоке, но я уверен, что их география с течением времени будет расширяться...

Прорабатываются механизмы дополнительной поддержки туроператоров, работающих на внутренних направлениях, и повышения инвестиционной привлекательности туристской отрасли».



«Уверен, что укрепляя конструктивное сотрудничество государства и бизнеса, которое уже многократно доказало свою эффективность, мы сможем добиться намеченных результатов и вместе выйти к новым горизонтам, создав базу для дальнейшего социально-экономического развития страны, роста отечественного турбизнеса и повышения качества жизни россиян», - говорится в заключении письма. ИД «Турбизнес» и портал Tourbus.ru присоединяются ко всем поздравлениям, высказанным руководителями российской туротрасли. В этом году профессиональный праздник турбизнеса вновь выпал на «форс-мажорные» времена. Но закаленным в боях турагентам и туроператорам не привыкать к очередным «неразрешимым» проблемам. Уверены — вместе мы все преодолеем! С праздником вас, дорогие коллеги и друзья, здоровья вам и успехов в бизнесе! /TOURBUS.RU

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