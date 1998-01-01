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27 сентября
Сегодня — Всемирный день туризма
Поздравляем всех причастных к непростому, но очень интересному туристическому бизнесу с профессиональным праздником!
Свой главный праздник — Всемирный день туризма отмечают сегодня многочисленные профессионалы туристической отрасли.
Напомним, что Всемирный день туризма был учрежден на III Генассамблее Всемирной туристской организации в 1979 году. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации. Целью праздника является пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран.
Сегодня работников туротрасли с Международным днем туризма поздравил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.
В его поздравлении в частности говорится: «Сегодня перед вами стоят важные, востребованные временем задачи, главные из которых – обеспечить наших граждан качественным, безопасным и доступным отдыхом. Ваш неравнодушный, творческий и ответственный подход к организации путешествий – это лучший вклад в дело обеспечения социальной стабильности и экономического роста. Желаю вам успешной реализации намеченных планов и всего самого доброго".
Г-н Мутко напомнил, что 2017 год объявлен Всемирной туристской организацией ООН Международным годом устойчивого туризма в интересах развития. Он подчеркнул, что туризм в современном мире играет важную роль, занимая одно из ведущих мест как мировая отрасль экономики и стимулируя развитие стран и регионов.
"В нашей стране возможности для развития туризма уникальны. В современных экономических условиях туристский потенциал России должен стать импульсом для комплексного развития территорий. Отрасль должна играть более заметную роль в социально-экономическом поступательном и устойчивом движении нашей страны, обеспечить яркий позитивный имидж на международной арене", — отметил г-н Мутко.
С профессиональным праздником всех, причастных к этому дню, сегодня поздравил и глава Ростуризма Олег Сафонов.
В его поздравительном письме в том числе сказано:
«Сердечно поздравляю с Всемирным днем туризма! Этот праздник, история которого насчитывает уже почти 40 лет, является данью уважения тем, чьи профессия и призвание – дарить людям яркие впечатления от путешествий и радость новых открытий.
Развитие туризма в России находится в зоне пристального внимания руководства страны. Вклад туриндустрии в российскую экономику и ее системообразующее значение получили общественное признание.
Прорабатываются механизмы дополнительной поддержки туроператоров, работающих на внутренних направлениях, и повышения инвестиционной привлекательности туристской отрасли».
ИД «Турбизнес» и портал Tourbus.ru присоединяются ко всем поздравлениям, высказанным руководителями российской туротрасли.
В этом году профессиональный праздник турбизнеса вновь выпал на «форс-мажорные» времена. Но закаленным в боях турагентам и туроператорам не привыкать к очередным «неразрешимым» проблемам. Уверены — вместе мы все преодолеем!
С праздником вас, дорогие коллеги и друзья, здоровья вам и успехов в бизнесе!
/TOURBUS.RU
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