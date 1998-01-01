«ВИМ-Авиа» в Северной столице - кто пострадал больше всего?

В отличие от столицы, отказ авиакомпании «ВИМ-Авиа» от выполнения чартерных рейсов в городе на Неве пока что не привел к масштабным негативным последствиям, поскольку количество выполняемых перевозчиком полетов из Пулково не превышает 3-5 в день, - сообщает наш корреспондент в Петербурге.

Последствия начавшихся в Москве событий докатились до Северной столицы только в понедельник, 25 сентября, когда после долгой нервотрепки перевозчик отменил три из четырех запланированных на этот день рейсов (из двух рейсов в Анталью один все же вылетел, а вот другой наравне с рейсами в Даламан и Шанхай не состоялись).

Во вторник все 4 полета «ВИМ-Авиа» (два в Анталью, а также в Москву и Пекин) из «Пулково» не были выполнены. 27 сентября, в среду, также отменены все пять рейсов (по два в Анталью и Даламан, один в китайский Ухань).

Однако если в понедельник в аэропорту наблюдалась некоторая напряженность (многие пассажиры приехали на регистрацию), в последующие дни ее удалось избежать, так как местных туристов заранее предупредили об отмене полетов «ВИМ-Авиа», а размещением иногородних (включая и иностранцев) занялись принимающие компании.

По экспертной оценке, ежедневное количество пострадавших от проблем перевозчика туристов в Петербурге составляет около 600-700 человек. Однако если российских клиентов, улетающих в Турцию, все же удается рассадить по лайнеры других перевозчиков (например, в Анталью из Петербурга, кроме «ВИМ-Авиа», летают еще пчять авиакомпаний, которые ежедневно выполняют до семи рейсов), в наиболее сложной ситуации оказались туристы из Китая.

В частности, речь идет о тех китайских туристах, которые при помощи «ВИМ-Авиа» с пересадкой в Петербурге отправлялись далее в Европу. Да и прилетевшие в туры в Петербург «зависли» в городе на Неве: на этом направлении «ВИМ-Авиа» являлась одним из основных игроков.

По предварительным оценкам, только китайцев, по вине авиакомпании не вылетающих на родину, насчитывается около 3 тыс. А с учетом того, что на рейсы «ВИМ-Авиа» в составе турпакетов в Китае проданы билеты, общее число пострадавших может достигать 10 тыс. человек.

Явно пострадали и гости Петербурга, которые покупали билеты самостоятельно: фактически сейчас они вынуждены решать проблему самостоятельно, поскольку не приобретали турпакет.

«В связи с тем, что сезон завершается и спрос несколько снизился, туристов, попавших в неприятную ситуацию по линии «ВИМ-Авиа», в основном, удается рассадить на рейсы других перевозчиков, – говорит Дмитрий Зимин, менеджер компании «Искусство путешествий». – Во всяком случае, это касается тех, кто собирался лететь в Анталью: где-то приходится сдвигать даты или время вылета и прилета, но ситуация решаема. С Даламаном сложнее, поскольку на этом направлении, кроме «вимов», работает только один перевозчик. Иногда вопрос решается и путем замены направления отдыха.

А вот у купивших билеты самостоятельно большие сложности, поскольку ни улететь, ни сдать билеты они не могут».

Солидарна с коллегой и Маргарита Делицой, представитель компании «Путешествуем вместе». «Объемы перевозки «ВИМ-Авиа» из Петербурга по линии организованного туризма не так велики и, в основном, касаются такого направления, как Турция, – говорит она. – С учетом общего объема перевозки в эту страну и времени года, рассадить не попавших на рейсы этой авиакомпании при желании возможно. Во всяком случае, операторы предпринимают все необходимые усилия для того, чтобы интересы клиентов пострадали как можно меньше».

С учетом сложившейся ситуации, в Петербурге создан штаб по решению проблем перевозчика. Она находится под контролем властей, и возникающие сложности решаются в рабочем порядке.

Вместе с тем как представители туротрасли, так и чиновники признают, что в целом вопрос с «ВИМ-Авиа» может быть кардинально решен только на уровне правительства, поскольку речь идет не только о клиентах турфирм, но и большом числе самостоятельных пассажиров, которые купили билеты с глубиной в несколько месяцев.

/TOURBUS.RU