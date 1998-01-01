Новости В Петербург летят со всего Китая, а обратно - только на Хайнань Эксперты обсуждают планы по развитию турпотока между Северной столицей и китайскими мегаполисами

На днях в полку авиакомпаний, обслуживающих китайское направление с вылетом из Петербурга, снова прибыло: о планах начать предстоящей зимой регулярные рейсы в город на Неве заявил перевозчик Lucky Air, входящий в группу Hainan Airlines, - cообщает наш корреспондент в Северной столице. Анонсируя прямые регулярные перелеты из петербургского аэропорта Пулково в китайские города Куньмин и Чэнду (провинции Юньнань и Сычуань), коммерческий директор управляющей Пулково компании ВВСС Евгений Ильин подчеркнул, что они «входят в список стратегических направлений» воздушной гавани, а «Китай остается одним из самых быстрорастущих направлений по динамике пассажиропотока». Аналогичное заявление на днях сделал и председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев, присутствовавший на презентации зимних полетных программ из Северной столицы РФ на Хайнань. «Китай для нашего города - одно из ведущих направлений въездного туризма, и поэтому расширение спектра авиарейсов между городами Поднебесной и Петербургом нельзя не приветствовать, - сказал он. – Если учесть, что потоки туристов в этом случае идут в обоих направлениях, это выгодно и интересно обеим сторонам». В минувший летний сезон из Пулково выполнялись прямые регулярные полеты в такие города Китая, как Урумчи, Шанхай и Пекин, а также чартерные рейсы в Пекин, Ухань, Макао и Тайбэй. Причем некоторые из них позволяют китайцам сделать пересадку в Петербурге для дальнейшего путешествия в Европу. На маршрутах, кроме российских перевозчиков, уже летают Hainan Airlines и China Southern Airlines. Что касается рейса Lucky Air, она станет осуществлять перелеты в Петербург дважды в неделю на воздушных судах A330-300. Кроме того, о планах по запуску рейса в Чэнду в наступающем зимнем сезоне также заявила авиакомпания Sichuan Airlines. По оценкам представителей турбизнеса Петербурга, пока, за исключением Хайнаня, турпоток движется из Поднебесной. «За полгода в нашем городе побывало около полумиллиона китайских туристов, - констатирует Андрей Мушкарев. – И очевидно, что расширение полетных программ приведет к еще большему притоку гостей из Поднебесной». Что касается Хайнаня, тут намечается интрига, поскольку о постановке полетных программ заявили как местный туроператор «Матрешка-тур», так и китайский «Жемчужная река». По словам одного из руководителей «Матрешки», Риммы Бутаковой, спрос на первые рейсы высок: путевки на них уже практически проданы. «Уверены в том, что направление будет востребовано, и даже не сомневаемся в его успешности, – подчеркнула она. – Поэтому программа запланирована сразу на год». «Жемчужная река», в свою очередь, организовавшая чартеры на Хайнань сразу из четырех регионов России, совместно с правительством Хайнаня поставила перед собой амбициозную цель в ближайшие три года увеличить поток туристов до миллиона человек в год. Как заявил ее генеральный директор Андрей Иванов, в течение первого года прямые перелеты из Северной столицы позволят отдохнуть на Хайнане 10-12 тыс. туристам из Северо-Западного региона России. При этом он уверен, что со временем программу беспосадочных полетов на Хайнань удастся расширить, включив в нее еще как минимум пять российских регионов. «Не много ли двух полетных программ на Хайнань из Петербурга?» - этот вопрос не застал представителей «Матрешки-тур» и «Жемчужной реки» врасплох. И Римма Бутакова, и Андрей Иванов считают, что спрос будет стабильным. «Поэтому и полетные программы сформированы сразу на длительный период», – заявили они. Вместе с тем как эти эксперты, так и другие не исключают, что объемы перевозки могут быть скорректированы в соответствии со складывающейся на рынке ситуацией. Что касается «ввозных» авиарейсов из Китая, эксперты уверены: лишними они будут вряд ли. «Это скорее вопрос не перевозки, а готовности туристической инфраструктуры Петербурга принять все возрастающее количество туристов из Китая, – говорит Валерий Фридман, генеральный директор компании «Мир». – И, в конце концов, экономической выгоды от их приема». /TOURBUS.RU

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