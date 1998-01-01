Новости Как будут возвращать пассажиров "ВИМ-Авиа" Туроператоры, пострадавшие из-за прекращения чартерных рейсов компании "ВИМ-Авиа", рассказали, как они собираются вывозить на родину своих туристов

Как сообщил вчера в ходе брифинга глава Ростуризма Олег Сафонов, сейчас за рубежом, в основном в Турции, находятся 38.915 пассажиров "ВИМ-Авиа». При этом по состоянию на понедельник авиакомпания "ВИМ-Авиа" продала более 196 тыс. билетов, в основном на период до октября 2017 года. Кроме того, г-н Сафонов сообщил, что «практически все туроператоры за свой счет уже начали работу по возврату туристов на родину. Количество туристов будет постепенно снижаться – пик перевозок продлится до конца октября». (КУРСИВОМ) В то же время, как заявила в интервью «Интерфаксу» исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе, туроператоры потеряют десятки миллионов долларов в виде депозитов, которые они перевели "ВИМ-Авиа", если им придется повторно оплачивать перевозку своих туристов. Она рассказала, что депозиты переводятся авиакомпании в начале сезона для того, чтобы гарантировать оплату перевозки. Если же перевозчик не может выполнить чартерную программу, он возвращает депозит. "Туроператоры оплатили "ВИМ-Авиа" все свои обязательства в полном объеме. Совокупный объем депозитов, который был у перевозчика и которым он не должен был воспользоваться, составляет несколько десятков миллионов долларов. Где эти деньги – непонятно. Туроператорам их не вернут, и речь идет о том, что они должны повторно оплатить такую сумму, что является неподъемным для большей части туркомпаний, имеющих контракты с "ВИМ-Авиа". Если дойдет дело до того, что им придется платить, кто-то из туроператоров может не выдержать", — сообщила она. "Часть туроператоров в течение дня нашли альтернативные варианты и пересадили туристов на другие авиакомпании. Но это небольшая часть. На данный момент это 3-4 тыс. человек", — добавила г-жа Ломидзе. Как сообщили нашему порталу в компании «Музенидис Трэвел», «в связи с ситуацией, сложившейся вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа», на рейсах которой осуществлялась часть перевозки в рамках приобретенных туристических путевок, туроператор «Музенидис Трэвел» разработал и осуществляет альтернативный вариант перевозки своих туристов на воздушных судах греческой авиакомпании Ellinair. Независимо от того, как решится ситуация с «ВИМ-Авиа», все обязательства «Музенидис Трэвел» по авиаперевозке туристов будут выполнены в срок и в полном объеме. До завершения летней полетной программы, в которой были задействованы самолеты «ВИМ-Авиа», осталось выполнить несколько рейсов. Туристы «Музенидис Трэвел», которые приобрели туры с перелетом на рейсах «ВИМ-Авиа», смогут отправиться на отдых без заметных изменений в планах: для осуществления перевозки туроператор задействует самолеты греческой авиакомпании Ellinair, которые доставят отдыхающих из России к месту отдыха в Греции или на Кипре и вернут с мест отдыха назад в Россию. Так, 27 и 28 сентября на авиалайнерах Ellinair будет перевезено около 600 пассажиров по направлению Греция (Ираклион, Салоники) и столько же на возвратных рейсах из Греции». «Пока никаких официальных документов или определенной информации о статусе авиакомпании мы не получали. Мы надеемся, что все-таки авиационная отрасль докажет свою состоятельность и урегулирует сложившуюся ситуацию", — сказал заместитель гендиректора, директор по продажам туроператора "НТК Интурист" Сергей Толчин. По его словам, "НТК Интурист" на данный момент максимально обеспечивает размещение клиентов за счет туроператора в отелях в ожидании решения по вывозу туристов. Туристам, у которых в турпродукт входила перевозка на отмененных рейсах, "НТК Интурист" предлагает 3 варианта: Перебронировать турпродукт на наземное обслуживание.

Перебронировать турпродукт на другое направление с переносом денежных средств на другой турпродукт.

Аннулировать турпродукт с последующим возвратом денежных средств за наземное обслуживание и перелет по факту полного прояснения ситуации с авиакомпанией. При этом г-н Толчин подчеркнул, что туристы и туроператоры оказались заложниками ситуации с авиакомпанией. "Получается, что аэропорты могут запросто не открывать регистрацию, авиакомпании тоже могут просто приостановить полеты, при этом механизм регулирования существует только для туроператоров. Ущерб репутационный для туристической и авиационной отраслей в этой ситуации колоссальный. С точки зрения защиты прав граждан РФ авиационная отрасль показывает себя не с лучшей стороны: люди могут оказаться заложниками ситуации без эффективного регулирования со стороны государства", — отметил он. Как рассказала представитель "TUI Россия" Татьяна Круглова, туристы TUI, которые находятся на отдыхе в Турции, были уведомлены о задержке их вылета домой и пока размещены в отелях. "Информация об обратных вылетах уточняется и будет предоставлена в ближайшее время. Общее количество туристов, которые находятся на отдыхе и у которых перелет "ВИМ-Авиа", сейчас составляет порядка 7 тыс. Туристам, которые хотят отказаться от предстоящего тура на "ВИМ-Авиа", мы возмещаем стоимость авиаперелета с сохранением других составляющих тура, при желании они смогут самостоятельно приобрести авиаперелет и сохранить отпуск. Также мы предлагаем перебронирование тура без штрафов на другое доступное направление", — отметила г-жа Круглова. В Coral Travel пообещали отправить и доставить обратно всех туристов, которые приобрели туры. Как рассказала руководитель отдела по связям с общественностью компании Марина Макаркова, в данный момент за границей находится 7 тыс. клиентов туроператора, которые прилетели на "ВИМ-Авиа". "У нас с "ВИМ-Авиа" договор до 10 октября – на один рейс Москва – Анталья – Москва ежедневно и на рейсы два раза в неделю Москва – Энфида (Тунис). Мы ищем замену перевозки в рабочем порядке. Вчера улетели все наши туристы, процесс пересадки на рейсы других авиакомпаний продолжается. Понятно, что в связи со сложившейся ситуацией возможны незначительные сдвиги рейсов в ту или другую сторону. Большая часть туристов будет пересажена на рейсы авиакомпании Royal Flight", — заключила г-жа Макаркова. Туроператор ICS Travel Group уже проинформировал своих партнеров и клиентов о том, что по состоянию на 26 сентября у нее осталось всего 2 рейса на а/к «ВИМ-Авиа» из Москвы в Ларнаку с вылетами 1 и 8 октября.

«В связи с отменой авиакомпанией «ВИМ-Авиа» всех чартерных рейсов, информируем вас о том, что перевозка туристов вышеуказанных рейсов будет осуществляться рейсами других авиакомпаний. Информация о расписании рейсов будет представлена дополнительно. Все обязательства ICS Travel Group перед туристами и партнерами будут выполнены в полном объеме», - подчеркивается в сообщении компании. В ANEX Tour рассказали, что с «ВИМ-Авиа» туроператор сотрудничал только по направлению Москва - Анталья (в объеме 1 рейс в день), и сейчас туристы, прибывшие рейсами этого перевозчика, отдыхают на курортах анталийского побережья Турции, согласно программе. «Все туристы вылетят на отдых и вернутся в соответствии с приобретёнными турами. Отмененные рейсы «ВИМ-Авиа» будут заменены другими вариантами перелета», - сообщают представители туроператора. Пересадит на другие рейсы своих туристов и туроператор «Русский Экспресс». Так, вылеты в Грецию на ближайшие даты (27.09, 28.09 и 29.09) будут осуществлены а/к Ellinair. О судьбе дальнейших вылетов будет сообщено дополнительно. Рейсы в Ларнаку (NN 2215/16) отправлением 1 и 8 октября будут произведены рейсами других авиакомпаний.

Как отмечается в сообщении туроператора, рейсы «ВИМ-Авиа» на Тенерифе по пятницам являются регулярными, а потому перевозка планируется осуществляться в штатном режиме. При наличии каких-либо изменений по данному пункту, будут приняты соответствующие меры. Информация о расписании рейсов будет представлена дополнительно. /TOURBUS.RU

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