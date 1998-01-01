Новости «ВИМ-Авиа» - Горячие новости Ростуризм и «Турпомощь» открыли специальные телефонные линии для пассажиров «ВИМ-Авиа»/ Аэропорт Внуково готов принять все рейсы "ВИМ-Авиа"/ Дальнейшие рейсы «ВИМ-Авиа» оплатит авиакомпания «Россия»?

В Ростуризме открыли "горячую линию" для находящихся за рубежом туристов с билетами "ВИМ-Авиа" "Горячая линия" открыта для находящихся за рубежом клиентов авиакомпании "ВИМ-Авиа", сообщает пресс-служба Ростуризма во вторник. "В связи с прекращением авиакомпанией "ВИМ-Авиа" чартерных программ из Москвы и других городов Российской Федерации и необходимостью оказания помощи российским туристам, находящимся на отдыхе за пределами территории Российской Федерации и имеющим оплаченные обратные авиабилеты данного авиаперевозчика, в Ростуризме и в Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" организована работа "горячей линии" до урегулирования возникшей ситуации", — говорится в сообщении. Телефон "горячей линии" Ростуризма: +7-985-226-82-71. Телефон "горячей линии" ассоциации "Турпомощь": +7-499-678-12-03. Аэропорт Внуково готов принять все рейсы "ВИМ-Авиа" Московский аэропорт Внуково готов принять все рейсы авиакомпании "ВИМ-Авиа" начиная с сегодняшнего дня, говорится в сообщении воздушной гавани. "Министерство транспорта РФ и Росавиация приняли неотлагательные решения по антикризисному управлению авиаперевозчика, а именно о приостановке отправки пассажиров в рамках чартерных программ как на внутрироссийских направлениях, так и за рубеж. Такое решение было принято в связи с отсутствием у авиакомпании "ВИМ-Авиа" денежных средств для выполнения обязательств перед пассажирами", — сообщает пресс-служба аэропорта Внуково. Как уточнил председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев, слова которого приводятся в сообщении, вся операционная деятельность "ВИМ-Авиа" будет вестись из Внуково как из базового аэропорта до тех пор, пока не будут развезены все пассажиры. Согласно онлайн-табло аэропорта Внуково, рейс "ВИМ-Авиа" NN342 прибудет из Симферополя в 19:00. В 21:30 ожидается прилет рейса NN182 из Благовещенска, в 21:55 рейса NN116 из Сочи. В сообщении пресс-службы также говорится, что "ВИМ-Авиа" собственными либо привлеченными силами выполнит свои обязательства по вывозу с мест отдыха пассажиров, имеющих на руках билеты авиакомпании. "В максимально возможном объеме будет обеспечено согласование сетки полетов по регулярным направлениям, преимущественно внутри страны, а также за рубеж. В течение двух дней будет произведено согласование сетки расписаний, с участием перевозчиков, готовых оказать поддержку в перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа", — говорится в сообщении. Авиакомпания "Россия" оплатит полеты "ВИМ-Авиа"? Полеты "ВИМ-Авиа" из аэропорта Внуково будет финансировать входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджера крупной авиакомпании. Такое решение, по его данным, было принято на совещании в Росавиации. Председатель совета директоров и совладелец Внуково Виталий Ванцев заявил, что это был бы единственно возможный вариант. "Россия" — "дочка" "Аэрофлота" и крупнейший после головной компании авиаперевозчик в России с 7,8 млн пассажиров за январь – август этого года. Компания базируется во Внуково. "Полеты продолжатся, пока не будут выполнены обязательства перед пассажирами "ВИМ-Авиа" — примерно две недели, — рассказал источник "Ведомостей". — Внуково установило для всех бортов "ВИМ-Авиа" 100% -ю скидку на аэропортовое обслуживание, так как это социальный вопрос, в основном придется оплачивать заправку самолетов". P.S. "Авиакомпания "Россия" официально опровергла информацию о том, что полеты "ВИМ-Авиа" из Внуково будет финансировать "дочка" "Аэрофлота" — авиакомпания "Россия". Эта информация, опубликованная в газете "Ведомости" со ссылкой на анонимный источник в неназванной крупной авиакомпании, не соответствует действительности", — говорится в сообщении пресс-службы перевозчика. /TOURBUS.RU



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