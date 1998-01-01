В Бурятии появится собственное министерство туризма

Указом главы Бурятии Алексея Цыденова в регионе будет создано министерство туризма, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на республиканское правительство.

Новое ведомство будет создано на базе комитета по туризму республиканского министерства экономики, в задачи которого входит реализация государственной политики в сфере туризма в Республике Бурятия.

Также сообщается, что ближайшее время будет объявлен открытый конкурс на замещение должности министра по развитию туризма.

Комментируя эту новость, Сергей Ромашкин, генеральный директор компании "Дельфин", заявил нам, что " Сейчас турпоток в Бурятию в десять-двадцать раз меньше, чем в Иркутск, также продвигающий байкальский бренд.

Основная проблема региона - слабое развитие на российском рынке. Так, девять из десяти туристов не ассоциируют Бурятию с Байкалом, а ведь именно на этот уже раскрученный бренд и нужно делать ставку. Бурятия должна вступить в здоровую конкуренцию со своим соседом на другом берегу Байкала Иркутском.

Они могут предложить, например, более дешевый перелет и также стать точкой отправления туристов на популярный Ольхон. Нужно активно позиционировать себя, как регион близкий к Байкалу. Последние годы Бурятия делает упор на свою самобытность, привлекает туристов тем же буддизмом, но, на мой взгляд, даже такая достаточно экзотическая для нашей страны религия может выступать лишь как прекрасное дополнение к основному блюду - Байкалу".

Михаил Романов, генеральный директор компании "Орфей", также считает, что "географически Бурятия относится к региону Байкала, поэтому чиновники, которые будут заниматься государственным регулированием туризма в этом регионе, должны развивать это направление. Единственный способ привлечь массового туриста, в том числе и иностранного - это интегрироваться с иркутскими программами по Байкалу. Также сейчас Бурятия развивает этнографический туризм, нужно продолжать двигаться и в этом направлении".

"Турпоток в Бурятию пока что минимален, и я соглашусь, что регион слабо представлен на российском рынке. Но причина низких объемов спроса далеко не в отсутствии инфраструктуры, а в отсутствии правильного позиционирования. Да, можно построить новые отели, но кто будет их загружать, если туристы толком и не понимают, для чего им Бурятия. Те, кто хочет поехать на Байкал, отправляются в Иркутск, тогда как Бурятия тоже может принимать этих туристов. Нужно обратить внимание на главную достопримечательность региона - озеро Байкал", - заключила Софья Рисова, генеральный директор компании "Флейм Тревел".

/TOURBUS.RU