Интерес к осенним Парижу, Берлину и Риму вырос на 20%

Наши эксперты комментируют данные о значительном увеличении интереса к программам экскурсионных туров по Западной Европе в нынешнем осеннем сезоне

Несмотря на подорожание евро и, соответственно, рост стоимости туров на европейских направлениях, операторы отмечают увеличение объема продаж экскурсионных туров на осень примерно на 18-20%. Кроме того, участники рынка отмечают рост бронирований на новогодние праздники, - сообщает АТОР.

«Общее количество экскурсионных туров в Европу, забронированных в компании к началу последнего летнего месяца на осенне-зимний период 2017, превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 28%. Максимальная глубина бронирования экскурсионных туров в Европу достигает декабря этого года», - рассказывают в BSI Group.

Самыми востребованными экскурсионными направлениями осени в Европе остаются Чехия, Италия, Франция, Прибалтика. Вырос спрос на экскурсионную Испанию. «Если сравнивать с прошлым годом, продажи выросли на 25%. Глубина продаж до ноября», - говорит директор департамента маркетинга, продаж и работы с агентствами компании ICS Travel Group Валерия Романенкова. Глубина продаж по Чехии достигает января 2018 года, по Италии – до ноября, Франции – октября этого года.

На осенний период у туристов также популярны Венгрия, Великобритания, Словения, Нидерланды, Германия и Швейцария. Количество экскурсионных туров, забронированных на осенний период в Великобританию, превысило прошлогодние показатели на 33%, во Францию – на 31%, в Венгрию – на 28%, в Чехию – на 27%.

Среди европейских стран, которые показали снижение спроса – Австрия. Спрос на туры в эту страну на предстоящий осенний период снизился на 12% по сравнению с 2016 годом – сообщает АТОР.

Опрошенные нами туроператоры согласны с тем, что интерес к экскурсионным поездкам по Европе снова растет.

«Мы отметили значительное повышение спроса на Францию, Германию и Швейцарию в этом сезоне по сравнению с прошлым. Выросло количество туров по тарифам «раннего бронирования», увеличилась глубина продаж.

По Франции наши лидеры по популярности - Париж, Диснейленд, Лазурный берег, индивидуальные экскурсионные поездки по регионам Франции, а также лечебные курорты.

В Германии регион номер один для наших туристов – это Бавария, большой спрос на экскурсионные маршруты по Баварии с посещением Мюнхена и близлежащих городов. Следующий по популярности регион – Баден-Вюртемберг (Штутгарт и Баден-Баден). Север Германии также начинает привлекать больше и больше наших туристов.

В Швейцарии существенно возрос интерес туристов к летнему отдыху в горах, стабильно популярны экскурсионные туры по городам Швейцарии и отдых на озерах, а также панорамные маршруты на поездах швейцарской системы путешествий», - рассказали нам в PR-службе туроператора PAC Group.

Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа», в свою очередь, рассказал нам, что «спрос на экскурсионную Европу в этом году высокий. Туристы привыкли к курсу евро, который сейчас установился на хорошей отметке, и начали активно возвращаться на европейские направления. Самыми востребованными экскурсионными направлениями лета и осени в Европе остаются Италия, Франция, Чехия, Испания, Великобритания. Также стоит отметить увеличение глубины продаж - по Италии она достигает января 2018 года, по Чехии-ноября».

«По сравнению с прошлыми годами в этом экскурсионные туры пользуются большей популярностью. Но в этом году больше выражены точки притяжения - такие как Москва, Санкт-Петербург, Кижи, Валаам в России, Италия, Франция, Чехия, Грузия на выездном, остальные же направления существенно от них отстают. И, конечно, туристы выбирают более экономичные варианты отдыха: ориентируются на меньшее количество дней, выбирают более дешевые гостиницы, но при этом не хотят жертвовать экскурсионными программами», - заключила в беседе с нами Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ».

/TOURBUS.RU