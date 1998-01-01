Новости Каталония бурлит накануне референдума о независимости Туроператоры рассказали об обстановке на каталонском побережье и о том, угрожает ли что-нибудь туристам, отдыхающим сейчас в регионе

Сегодня АТОР сообщил, какова обстановка в туристическом секторе Каталонии на фоне политических баталий в связи с приближением референдума о независимости региона, назначенного на 1 октября. Напомним, что в страны не хотят допустить проведения голосования, считая его незаконным. В Каталонию направлены дополнительные силы гражданской гвардии и полиции. При этом, по информации АТОР, о туристическая жизнь в этом регионе остается спокойной. Транспорт, музеи и другие достопримечательности Каталонии и ее столицы - Барселоны, работают по расписанию, отмен экскурсий нет. Тем не менее, не исключено, что 1 октября в Барселоне, как это уже случилось ранее, из-за манифистаций будут снова перекрыты улицы, так что туристам нужно стоит запастись терпением и проявлять разумную осторожность, - отмечают в АТОР. Между тем правительства Великобритании и Германии предупредили своих граждан о возможных массовых демонстрациях в Каталонии и Барселоне. Туристам рекомендовано избегать больших собраний людей и безоговорочно следовать инструкциям сил безопасности. В МИД Великобритании заявили о возможных сбоях и задержках в работе транспорта. О том, что пока что туристам в Каталонии ничего не угрожают, говорят и опрошенные туроператоры. «За последние несколько дней в городе Барселона действительно было проведено несколько митингов и на короткий промежуток времени центральные улицы города были перекрыты. Однако все митинги проходят под жестким контролем местных властей и безопасны для туристов. По ситуации на сегодняшний день, обстановка в городе стабильная, рестораны, бары, музеи функционируют в обычном режиме», - рассказали в пресс-службе туроператора ANEX Tour. "Обстановка в городе немного раскаленная, общество расколото на два лагеря - на тех, кто очень хочет отделяться от Испании, и тех, кто этого не желает. Периодически проходят манифестации, полиция усмиряет особо рьяных, но на туристах это никак не отражается. Пока все работает в штатном режиме без каких-либо ограничений. Но все же мы рекомендуем воздержаться от поездок до назначенной даты референдума, и не столько из соображений безопасности, а по причине того, что испанское правительство может ввести в Барселоне чрезвычайное положение, из-за чего может пострадать качество отдыха наших туристов. После 1 октября, думаем, уже можно будет спокойно планировать свое путешествие в каталонскую столицу. Есть вероятность, что 1 октября будет перекрыто много улиц и будут затруднения с выездом экскурсионных групп", - рассказали нам в пресс-службе туроператора BSI Group. "В связи с референдумом не предвидится никаких ограничений, которые могут помешать повседневному пребыванию туристов, то есть, нет уведомлений о перекрытии улиц либо изменения графиков работы музеев/транспорта и т.д Полиция будет следить за соблюдением порядка как и при других обстоятельствах где предвидится скопление людей, как например и в эти выходные, в Барселоне проходит Фестиваль Ла-Мерсе или любой другой праздник", - отметила, в свою очередь, Татьяна Круглова, PR-менеджер туроператора "TUI Россия". "По информации, полученной от наших партнеров в Барселоне, на прошлой неделе прошли мирные акции протеста рядом с мэрией города, на отдыхе туристов это не отразилось", - заключили в пресс-службе туроператора PAC Group. /TOURBUS.RU

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