Новости «ВИМ-Авиа» полностью прекратила чартерные рейсы Госорганы, профессиональные туробъединения и сами туроператоры решают, как вернутся домой десятки тысяч туристов с билетами на отмененные рейсы

Стремительно и крайне негативно продолжает развиваться ситуация вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа». Как сообщает Росавиация, в ходе вчерашнего совещания в ведомстве с участием руководства компании окончательно прояснилось, что «собственник "ВИМ-Авиа" не имеет ни оборотных, ни заемных средств для продолжения работы собственными силами». На этом фоне авиакомпания приняла решение полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров к местам отдыха и вывоз их, добавляет Росавиация. При этом, как сообщили в АТОР, "сегодня очевидно, что решение могло быть иным – если бы туроператоров, в чьих турпакетах присутствовала перевозка бортами "ВИМ-Авиа", допустили к этому совещанию. К удивлению представителей туркомпаний, они не были допущены на него, имея на руках конкретные предложения, которые бы могли помочь существенно сгладить остроту ситуации для туристов – сегодня в аэропорту Антальи самолеты "ВИМ-Авиа" также прекратили обслуживать, требуя полной оплаты. Вместе с туроператорами вчера мог подключиться к решению ситуации и банк "Зенит" – представители которого также не участвовали в финальном совещании в Росавиации". Как добавили в АТОР, "всего в этой ситуации пострадали 9 туроператоров, в том числе три крупных". При этом Росавиация отмечает, что при проведении мониторинга финансово-экономического состояния "ВИМ-Авиа" в Федеральное агентство воздушного транспорта предоставлялась бухгалтерская отчетность, которая свидетельствовала о благополучном состоянии авиакомпании. Ведомство собирается учесть это обстоятельство при проведении начавшейся внеплановой проверки. Кроме того, оно направит соответствующую информацию в правоохранительные структуры. В то же время официальный представитель СКР Светлана Петренко уже сообщила, что «возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании "ВИМ-Авиа". Совладелец авиакомпании Рашид Мурсекаев в эфире "России-24", в свою очередь, заявил, что авиакомпания изучает возможность введения внешнего управления. "Оборотные средства закончились, финансирование приостановлено. В аэропортах обслуживание приостановлено. Поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты, изучаем возможность введения внешнего антикризисного управления", — сказал он. "В данный момент продолжаем переговоры с финансовыми структурами и госорганами о поддержке авиакомпании", — добавил г-н Мурсекаев. До конца туристического сезона авиакомпания "ВИМ-Авиа" должна была перевезти к местам отдыха более 80 тысяч клиентов туроператоров, сообщила "Интерфаксу» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Она подчеркнула, что туроператоры являются такими же кредиторами "ВИМ-Авиа", как аэропорты и лизинговые компании. "По предварительной оценке, перевозчик взял более $10 млн депозитов за чартерные рейсы", — рассказала представитель АТОР. Туроператорам в условиях ухода с рынка самолетов "ВИМ-Авиа" не на чем вывозить своих клиентов с курортов, заявила, в свою очередь, пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. "По мнению туроператоров, если не самолетами "ВИМ-Авиа", то вывозить людей будет не на чем. В очередной раз проблемы авиакомпаний сваливаются на туроператоров, которым сейчас в экстренном режиме придется решать вопросы с перевозкой туристов — практически в отсутствие на рынке свободных бортов", — подчеркнула она. "По предварительным подсчетам туроператоров, работавших с "ВИМ-Авиа", им необходимо отправить на отдых и вернуть домой от 50 до 80 тыс. туристов. А всего, по экспертным оценкам, у "ВИМ-Авиа" обязательства перед более 190 тыс. пассажиров регулярных и чартерных рейсов, включая тех, кто купил билеты на глубину более месяца и не сможет ими воспользоваться", — добавила представитель РСТ. В то же время, как пояснил исполнительный директор «Турпомощи» Александр Осауленко, которого сегодня цитирует издание RATA-News, cредства объединения не могут быть использованы для вывоза пассажиров «ВИМ-Авиа», потому что они предназначены для эвакуации туристов в случае банкротства туроператоров. «Как и было в ситуации с уходом «Трансаэро», регулятор, то есть Росавиация, должен привлечь авиакомпании, которые на определенных условиях будут вывозить пассажиров «ВИМ-Авиа». Надо избавить туроператоров от необходимости нести ответственность за проблемы авиаперевозчика и повторно оплачивать рейсы – они уже потеряли миллионы долларов, переведенных «ВИМ-Авиа» в качестве депозитов», – заявил он. В свою очередь, президент РСТ Сергей Шпилько отметил, что считает несправедливым, что государство оказывает финансовую помощь банкам, но не находит денег на вывоз своих граждан из-за границы в случае банкротства авиакомпании. «Российский союз туриндустрии обращается к Правительству РФ, Министерству транспорта, Росавиации с просьбой изыскать средства на обеспечение обратной перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа», которые находятся на отдыхе за рубежом и на российских курортах. Учитывая, что необходимо выполнить не менее ста вывозных рейсов, самый реальный вариант – использовать для этого самолеты «ВИМ-Авиа». Иначе нужного количества свободных бортов сейчас не найти», – заявил г-н Шпилько. Одновременно Ассоциация туроператоров России направила в адрес вице-премьера Правительства РФ Виталия Мутко обращение с просьбой вмешаться в ситуацию с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". "Ассоциация туроператоров считает, что проблеме "ВИМ-Авиа" должно быть уделено срочное и пристальное внимание со стороны правительства, так как вопрос имеет высокую социальную значимость …Надеемся, что с вашим участием будут приняты решения, которые смогут стабилизировать сложившуюся ситуацию и не допустят неуместной напряженности в социальной сфере нашей страны", — подчеркивается в обращении АТОР. Наконец, Ростуризм сегодня утром сообщил, что "в Федеральном агентстве по туризму по поручению главы ведомства Олега Сафонова создан оперативный штаб по возвращению из-за рубежа российских туристов – клиентов этого авиаперевозчика, которые не смогут воспользоваться приобретенными ранее обратными билетами». Ростуризм уточняет, что совместно с туроператорами ведется работа по формированию списков туристов и установлению их местонахождения. Наш портал следит за развитием событий. /TOURBUS.RU

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