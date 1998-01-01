Петербург и Турку будут развивать туризм вместе

Города-побратимы готовы вместе продвигаться на китайском рынке, а также развивать яхтенный и событийный туризм

О совместных туристических программах Петербурга и Турку было заявлено в рамках проходящей в городе на Неве Недели Северных стран. По словам генерального директора туристско-информационного бюро Петербурга Евгения Панкевича, для осуществления совместных презентаций городов-побратимов вполне могут быть использованы и широкие возможности зарубежных (в частности, китайских) офисов Visit Petersburg.

Однако сотрудничество Турку и Петербурга этим вовсе не ограничится. В частности, у российской стороны большие планы по расширению взаимодействия с финнами в деле развития такого направления, как яхтенный туризм. «Петербург и Турку - морские города, и в связи с этим предстоящее празднование 65-летия побратимских отношений и презентация Турку в рамках Морской ассамблеи станут логичным совместным турпродуктом на следующее лето», - подчеркнул мэр Турку Алекси Ранделл.

При этом участвовавший в переговорах президент «Санкт-Петербургского парусного союза» Сергей Алексеев готов всячески расширять сотрудничество в сфере водного туризма и уверен в том, что рассказ о потенциале финского города в Петербурге в дни проведения яхтенной недели наравне с мерами по привлечению финских яхтсменов в северную столицу могут быть весьма интересны обеим сторонам.

Что касается сотрудничества по продвижению на мировой арене, с учетом опыта успешной совместной работы Городского туристско-информационного бюро Петербурга и офиса Visit Turku это вполне возможно. Причем будет взаимовыгодно: Петербург с помощью своих зарубежных туристических офисов планирует способствовать расширению турпотока в Турку, а финны обещают помочь с организацией питерского роуд-шоу по европейским направлениям.

Есть у городов-побратимов и еще одна общая тема - событийный туризм. Поскольку и у Турку, и у Петербурга в этом направлении имеются свои наработки, стороны готовы обменяться опытом. Алекси Ранделл, например, сообщил, что «мы с радостью рассмотрим опыт Петербурга в событийных мероприятиях». По его оценке, питерский Фестиваль света - один из лучших проектов для продвижения туризма в период «низкого» сезона.

В свою очередь, специалисты из города на Неве готовы изучить опыт Турку по привлечению больших событий, связанных с водным туризмом.

Встреча в Петербурге стала логичным развитием диалога в туризме, который ведется в соответствии с соглашением о взаимовыгодном сотрудничестве, подписанным сторонами в 2016 году. Если учесть, что в Петербурге ежегодно бывает около 700 тыс. финнов, а количество отправляющихся в Финляндию (включая Турку) россиян исчисляется миллионами, у побратимов действительно есть о чем поговорить.

Обе стороны уверены: несмотря на впечатляющие показатели, потенциал взаимного туризма вовсе не исчерпан, в связи с чем нужно искать новые грани сотрудничества и выводить на рынок туристические продукты, которые будут интересны по обе стороны границы.

/TOURBUS.RU