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МИД РФ призвал россиян не посещать зону близ вулкана Агунг на острове Бали/ Cпасатели могут прекратить работу на пляжаx Пхукета/ Официант отеля в Анталье убил туриста из Белоруссии

МИД РФ призвал россиян не посещать зону вокруг вулкана Агунг на острове Бали

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ на своей странице в Twitter призвал россиян избегать посещения зоны вокруг вулкана Агунг на острове Бали из-за растущей сейсмической активности.

"Власти Индонезии просят избегать посещения зоны в радиусе 12 км от вулкана Агунг на острове Бали, сейсмическая активность которого растет", — говорится в сообщении ДСКЦ.

Возросшую активность вулкана зафиксировали еще в конце августа, в минувшую пятницу уровень угрозы на территориях, прилегающих к вулкану, увеличили до максимального – четвертого, в связи с чем более 42 тысяч человек были эвакуированы из своих домов.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила в воскресенье, что массовая эвакуация на Бали затронула только местных жителей, так как туристов в этом районе нет.

Последнее извержение вулкана Агунг в 1963 году привело к гибели тысячи человек и ранениям сотен. Он выбросил пепел на высоту 10 км и оставался активным около года.

В 2016 году остров Бали посетили около 75 тыс. российских туристов.

Cпасатели могут прекратить работу на пляжах Пхукета

Спасатели, работающие на пляжах Пхукета в Таиланде, намерены прекратить работу с 1 октября из-за сокращения бюджета, сообщает портал "Новости Пхукета".

Как пояснил изданию глава спасательной службы Пхукета Пратхают Чуаюань, административная организация провинции в очередной раз сократила бюджет на обеспечение деятельности пляжных спасателей. На работу по охране пляжей на 12 месяцев было выделено около $600 тыс.. Предыдущий контракт предусматривал ту же сумму на восемь месяцев.

"Мы пришли к мнению, что не можем принять предложенный бюджет, который даже меньше прошлогоднего. 30 сентября – последний день нашего текущего контракта. С 1 октября и дальше мы работать не будем. С этого дня на каждом пляже Пхукета просто будут стоять таблички, сообщающие, что спасателей на дежурстве нет", – заявил г-н Чуаюань.

В прошлом году администрация уже сокращала бюджет спасателей на 10%, однако они продолжили работу. Сейчас, по словам главы службы, возможностей для этого уже нет: денег не хватает ни на оплату труда специалистов, ни на медицинские средства для пострадавших, ни на оборудование, которое необходимо, чтобы спасать жизни.

Турист из Белоруссии убит в одном из отелей Турции

Официант в турецком отеле насмерть заколол туриста из Белоруссии, сообщает турецкий портал Haberler.

Трагедия произошла в одном из отелей турецкого Мармариса. Проживающий в гостинице 28-летний турист из Белоруссии вместе со своей женой пытался ночью зайти в бар. Работающий там официант отказался впустить его, объяснив, что заведение уже закрыто из-за позднего времени. Между ними завязалась ссора, перешедшая в драку. В результате официант ударил мужчину ножом. От полученной раны турист скончался на месте.

Тело погибшего отправлено на медицинскую экспертизу, подозреваемый в убийстве задержан и находится под стражей, сообщает издание.

/TOURBUS.RU