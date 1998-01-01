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25 сентября
Бархатный сезон в Испании – как идут продажи?

Ведущие туроператоры рассказали о ходе продаж туров на испанское Средиземноморье на период продолжающегося бархатного сезона


Большинство опрошенных нами туроператоров говорят, что ни недавний теракт в Барселоне, ни политические волнения, связанные с предстоящим референдумом по вопросу о независимости Каталонии, не смогли ослабить интерес к отдыху на испанском Средиземноморье в благодатный бархатный сезон.

 

«Как и в прошлом году, Испания у наших клиентов - в списке самых востребованных направлений на бархатный сезон, - говорит Светлана Баранова, PR-директор туроператора BSI Group. -  Высокий интерес к направлению связан с тем, что страна обладает массой преимуществ, привлекающих огромное число туристов. Это большое число архитектурных и исторических достопримечательностей, великолепная природа, качественный и разнообразный отельный фонд, прекрасная кухня.

При этом, по сравнению со своими соседками – Италией и Францией, испанские отели имеют в целом более низкую стоимость размещения,  а кроме того, здесь есть и  пляжные отели, работающие по системе «все включено» и на полном пансионе, что дает им дополнительные привилегии.

 

В этом сезоне у наших туристов особенно популярны курорты побережья Барселоны, острова Майорка и Тенерифе, а также отдых на менее известных у российских туристов островах Канарского архипелага. Многие бронируют отдых на побережье с дальнейшим пребыванием в Барселоне и Мадриде.

 С большой глубиной в этом году бронируются туры на Тенерифе, бронирования есть вплоть до ноября. Причем, пик бронирований в этом году как раз приходится на сентябрьские даты».

 

Александр Гайдухин, руководитель испанского отдела компании «Амиго-С», заявил нам, что в его компании «остались довольны результатами, которые превысили показатели прошлого года. Да, в августе курс евро чуть подрос, но это удорожание не привело к снижению  потока, так же как и не сказался на спросе произошедший в Барселоне теракт. Туристы уже относятся с пониманием к подобного рода событиям, и они не становятся причиной для отказов от  путешествия в ту или иную страну.

 

Летом наиболее востребованы, как и в прошлом году, были Каталония и  Валенсия, хорошую динамику в этом году демонстрировал и регион Коста-дель-Соль, традиционно востребован были отдых на островах.

Если говорить о бархатном сезоне, то продажи идут хорошо, мы уже в начале сентября практически закрыли октябрь. Сейчас идет активная подготовка к зимнему сезону,  и мы делаем все возможное для достижения высоких объемов продаж горнолыжных туров».   

 

«Спрос на Испанию вырос в пределах  30%, и по итогам этого лета  она вошла у нас в пятерку самых популярных стран. Если  два предыдущих кризисных года Испания  была менее конкурентоспособна по сравнению с другими направлениями, потому что в условиях  кризиса российские туристы  предпочитали   экономить,  то в этом году спрос  из-за укрепления рубля  ощутимо вырос, - говорит Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour.

- Глубина продаж у нас составляет 3-4 недели. Естественно, наибольшим спросом  у нас пользуется материковая Испания (побережье  Коста-Брава, Коста-Дорада). Но в этом году вырос спрос и на островную Испанию (Майорка, Тенерифе), вернулся  интерес к экскурсионным программам, в том числе в комбинации с Португалией.   Средняя продолжительность  наших туров в Испанию 7 дней, наиболее востребованы отели 3-4* с  полупансионом.

При этом на испанском направлении почти исчез клиент   дорогих пятизвездочных  отелей.

Что касается бархатного сезона, то сейчас популярны прежде всего экскурсионные туры,   до середины октября мы видим и хорошую глубину продаж  Майорки и Тенерифе, где еще длится купальный сезон».   

 

"Продажи по Испании на бархатный сезон показывают очень хорошую динамику, спрос вырос на 20-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до конца октября у нас практически все распродано", - говорит Светлана Калошина, руководитель отдела Испании PAC Group.

 

Наконец, Кристина Ионицкая, заместитель директора по Восточной Европе офиса по туризму Каталонии, в свою очередь, также отметила, что «продажи Каталонии идут активно, до начала летнего сезона прирост составил 20%, успешно прошли акции раннего бронирования. Думаю, по итогам года мы получим заметный прирост российского турпотока по сравнению с прошлым годом.

Текущие продажи также демонстрируют высокие показатели.  В преддверии горнолыжного сезона хочется отметить, что мы фиксируем рост интереса  к курорту Ла-Молина, который находится в 60 км от Андорры. Последняя, конечно, пользуется большей популярностью, но   многие туроператоры уже активно продают и этот зимний курорт».

/TOURBUS.RU


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