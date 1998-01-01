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25 сентября
Бархатный сезон в Испании – как идут продажи?
Ведущие туроператоры рассказали о ходе продаж туров на испанское Средиземноморье на период продолжающегося бархатного сезона
Большинство опрошенных нами туроператоров говорят, что ни недавний теракт в Барселоне, ни политические волнения, связанные с предстоящим референдумом по вопросу о независимости Каталонии, не смогли ослабить интерес к отдыху на испанском Средиземноморье в благодатный бархатный сезон.
«Как и в прошлом году, Испания у наших клиентов - в списке самых востребованных направлений на бархатный сезон, - говорит Светлана Баранова, PR-директор туроператора BSI Group. - Высокий интерес к направлению связан с тем, что страна обладает массой преимуществ, привлекающих огромное число туристов. Это большое число архитектурных и исторических достопримечательностей, великолепная природа, качественный и разнообразный отельный фонд, прекрасная кухня.
При этом, по сравнению со своими соседками – Италией и Францией, испанские отели имеют в целом более низкую стоимость размещения, а кроме того, здесь есть и пляжные отели, работающие по системе «все включено» и на полном пансионе, что дает им дополнительные привилегии.
В этом сезоне у наших туристов особенно популярны курорты побережья Барселоны, острова Майорка и Тенерифе, а также отдых на менее известных у российских туристов островах Канарского архипелага. Многие бронируют отдых на побережье с дальнейшим пребыванием в Барселоне и Мадриде.
С большой глубиной в этом году бронируются туры на Тенерифе, бронирования есть вплоть до ноября. Причем, пик бронирований в этом году как раз приходится на сентябрьские даты».
Александр Гайдухин, руководитель испанского отдела компании «Амиго-С», заявил нам, что в его компании «остались довольны результатами, которые превысили показатели прошлого года. Да, в августе курс евро чуть подрос, но это удорожание не привело к снижению потока, так же как и не сказался на спросе произошедший в Барселоне теракт. Туристы уже относятся с пониманием к подобного рода событиям, и они не становятся причиной для отказов от путешествия в ту или иную страну.
Летом наиболее востребованы, как и в прошлом году, были Каталония и Валенсия, хорошую динамику в этом году демонстрировал и регион Коста-дель-Соль, традиционно востребован были отдых на островах.
Если говорить о бархатном сезоне, то продажи идут хорошо, мы уже в начале сентября практически закрыли октябрь. Сейчас идет активная подготовка к зимнему сезону, и мы делаем все возможное для достижения высоких объемов продаж горнолыжных туров».
«Спрос на Испанию вырос в пределах 30%, и по итогам этого лета она вошла у нас в пятерку самых популярных стран. Если два предыдущих кризисных года Испания была менее конкурентоспособна по сравнению с другими направлениями, потому что в условиях кризиса российские туристы предпочитали экономить, то в этом году спрос из-за укрепления рубля ощутимо вырос, - говорит Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour.
- Глубина продаж у нас составляет 3-4 недели. Естественно, наибольшим спросом у нас пользуется материковая Испания (побережье Коста-Брава, Коста-Дорада). Но в этом году вырос спрос и на островную Испанию (Майорка, Тенерифе), вернулся интерес к экскурсионным программам, в том числе в комбинации с Португалией. Средняя продолжительность наших туров в Испанию 7 дней, наиболее востребованы отели 3-4* с полупансионом.
При этом на испанском направлении почти исчез клиент дорогих пятизвездочных отелей.
Что касается бархатного сезона, то сейчас популярны прежде всего экскурсионные туры, до середины октября мы видим и хорошую глубину продаж Майорки и Тенерифе, где еще длится купальный сезон».
"Продажи по Испании на бархатный сезон показывают очень хорошую динамику, спрос вырос на 20-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до конца октября у нас практически все распродано", - говорит Светлана Калошина, руководитель отдела Испании PAC Group.
Наконец, Кристина Ионицкая, заместитель директора по Восточной Европе офиса по туризму Каталонии, в свою очередь, также отметила, что «продажи Каталонии идут активно, до начала летнего сезона прирост составил 20%, успешно прошли акции раннего бронирования. Думаю, по итогам года мы получим заметный прирост российского турпотока по сравнению с прошлым годом.
Текущие продажи также демонстрируют высокие показатели. В преддверии горнолыжного сезона хочется отметить, что мы фиксируем рост интереса к курорту Ла-Молина, который находится в 60 км от Андорры. Последняя, конечно, пользуется большей популярностью, но многие туроператоры уже активно продают и этот зимний курорт».
/TOURBUS.RU
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