Новости «ВИМ-Авиа» - ситуация все хуже Эксперты комментируют дальнейшую судьбу «ВИМ-Авиа» после отказа в минувшие выходные аэропорта Домодедово продолжать обслуживать авиакомпанию в долг

В минувшую субботу Следственный комитет начал проверку по факту задержки 15 внутрироссийских и международных рейсов из Домодедово 22 и 23 сентября. По данным ведомства, задержки причинили имущественный вред почти трем тысячам пассажиров. В Росавиации объяснили, что длительные задержки рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" из аэропорта Домодедово связаны с неурегулированной задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. Между тем задержки рейсов перевозчика продолжались и вчера. При этом задержки некоторых рейсов компании из Антальи в Домодедово и Пулково составили более 12 часов. Так, рейс 9126 в Петербург был задержан с 09:05 воскресенья до 02:05 понедельника, рейс 9102, который должен был вылететь в Москву еще в 15:00, был перенесен на 03:20 понедельника, рейс 9342 был перенесен с 20:00 на 04:50, рейс 9308 – с 20:40 на 04:00, рейс 9310 перенесен с 23:50 на 09:20. Отметим, что вместимость лайнеров, которые должны выполнять задержанные рейсы из Антальи, составляет от 250 до 400 человек. Вместе с тем, издание «Ведомости» сегодня пишет, что аэропорт Домодедово отказался и дальше обслуживать в долг авиакомпанию "ВИМ-Авиа", и топливо для рейсов авиакомпании будет предоставляться только по сегодняшний день. "Обслуживание рейсов в пятницу — субботу было продолжено только после того, как гарантийное письмо в адрес Домодедово об оплате топлива дала "Татнефть". Но топливо предоставляется только по понедельник включительно, добавляет собеседник "Ведомостей". Дальше авиакомпании потребуются внешние источники финансирования, так как собственных средств на текущую деятельность ей не хватает", — говорится в материале газеты. По данным источников издания, "ВИМ-Авиа" уже обратилась к властям с просьбой предоставить государственные гарантии по кредитам. "Перевозчик на прошлой неделе уже попросил власти о помощи, говорит представитель курирующего транспорт вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигулина. Речь идет о госгарантиях по кредитам. Дворкович, по ее словам, переправил письмо в Минтранс с предложением "проработать". Представитель Минтранса информацию о письме не комментирует", — пишет издание. Между тем источник, близкий к одной из сторон переговоров о спасении перевозчика, заявил, что "ВИМ-Авиа" будет поддерживать татарстанский бизнес. Компания зарегистрирована в республике. Пока поддержку окажут "Татнефть", банк "Зенит" и само правительство Татарстана, пишет издание. Впрочем, сегодня днем официальные круги в руководстве Татарстана уже опровергли эту информацию. Издание также отмечает, что в региональных аэропортах у "ВИМ-Авиа" проблем пока что нет. Если финансовые отношения с кредиторами не удастся урегулировать, в правительстве не исключают крайнего варианта – приостановки деятельности перевозчика, - сообщает между тем РИА «Новости» со ссылкой на министра транспорта РФ Максима Соколова. Он также добавил, что ведомство определит авиакомпании, которые будут перевозить пассажиров, если «ВИМ-Авиа» не справится с выполнением программ. Генпрокуратура России требует от авиакомпании "ВИМ-Авиа" устранить нарушения, выявленные в ходе проверки, сообщил между тем "Интерфаксу" сегодня официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Он также рассказал, что "в авиакомпании регулярно возникает задолженность по заработной плате. В 2016 году с существенными задержками и лишь после прокурорского вмешательства работникам выплачена заработная плата за июль, август и сентябрь. Задолженность в размере более 140 млн рублей была укрыта от органов статистики и погашена окончательно лишь в ноябре 2016 года. В I квартале 2017 года вновь возникла задолженность по заработной плате перед работниками за март в размере, превышающем 30 млн рублей". «Теоретически «ВИМ-авиа» может перейти в другой аэропорт, такие случаи уже бывали, - говорит гендиректор Infomost Борис Рыбак. - Но это займет время - от недели до месяца. К тому же и старые долги никто не спишет. Участникам рынка известно о проблемах компании, поэтому топливные компании будут относиться к такому перевозчику очень настороженно». «Договоры на перевозку чартерными рейсами с крупнейшими туроператорами у «ВИМ-авиа» заканчиваются 15 октября, осталось перевезти 20-30 тысяч пассажиров», – отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. «На зимний сезон контракты с перевозчиком пока не заключаются. По регулярным рейсам глубина продаж сейчас невелика и составляет не выше полутора месяцев», -добавляет он. «Если «ВИМ-Авиа» прекратит полеты, то другие авиакомпании не смогут выполнить ее обязательств перед пассажирами, ни у кого сейчас нет для этого свободных провозных емкостей», – говорит Александр Цандекиди, гендиректор «Музенидис Трэвел». Туроператор выполнит обязательства перед клиентами, купившими туры с вылетами авиакомпанией «ВИМ-Авиа» - говорится в опубликованном сегодня сообщении «Натали Турс». "Объем реализованного турпродукта на базе перелетов данной авиакомпанией минимален в структуре продаж “Натали Турс”, и все обязательства будут нами выполнены без существенных неудобств и дополнительных затрат для клиентов и агентств", – подчеркнул Владимир Воробьев, президент компании. «Если "ВИМ-Авиа" прекратит деятельность или приостановит полеты сейчас, на рынке сложится драматическая ситуация. Даже не говоря об огромных финансовых потерях для участников рынка, нужно учитывать, что на рынке нет свободных емкостей, особенно это сейчас касается вывоза туристов с мест отдыха. То есть речь идет о доставке туристов в домашние регионы в больших объемах, и каждый рейс - на вес золота», — заявил в свою очередь директор по продажам туроператора "НТК Интурист" Сергей Толчин. "На настоящий момент мы видим готовность "ВИМ-Авиа" выполнять свои обязательства: у авиакомпании есть суда, есть экипажи и возможности для этого. В данной ситуации возникли сложности во взаимоотношении компании с аэропортом, однако, на наш взгляд, эти проблемы хозяйствующих субъектов не должны отражаться на потребителях. Неприемлемо, когда рейс есть в расписании аэропорта, люди приезжают, но не могут вылететь или своевременно получить информацию о вылете. Хотелось бы, чтобы такие вопросы решались цивилизованно и не доставляли неудобств туристам", — подчеркнул г-н Толчин. Как заявила в то же время сегодня пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, "Туроператорам важно, чтобы "ВИМ-Авиа" долетала как минимум до начала октября, когда заканчиваются полетные программы по массовым направлениям, а лучше бы – до конца октября, поскольку на этот период еще есть короткие чартерные цепочки". По словам Ирины Тюриной, в начале октября у туроператоров будет больше возможности найти этому перевозчику замену – сейчас это сделать очень сложно. Кроме того, возникнут и финансовые проблемы. "Чартерные рейсы "ВИМ-Авиа" туроператорами оплачены полностью до конца программ, а пересаживать туристов на другие авиакомпании им придется за свой счет. И если после июньского срыва "ВИА-Авиа" чартерных программ турбизнесу удалось выбрать неотработанные перевозчиком деньги путем взаимозачетов, то в случае прекращения этой авиакомпанией полетов туроператоры свои деньги потеряют", — добавила представитель РСТ. На этом фоне удивительным выглядит сообщение о том, что «ВИМ-Авиа» получила допуск на прямые регулярные рейсы по семи международным направлениям в четыре европейские страны. Это следует из решения Росавиации, опубликованного именно сегодня на официальном сайте ведомства. Приказ датирован 22 сентября.

Как сообщается, авиаперевозчик запрашивал у Росавиации разрешение на полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и подмосковного Жуковского в Сербию, Словакию, Хорватию и Черногорию с регулярностью по два рейса в неделю по каждому направлению. /TOURBUS.RU Наш сайт следит за развитием событий в онлайн-режиме

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