Новости Российский турпоток в Дубай вырос на 100% Директор Корпорации туризма и коммерческого маркетинга Дубая г-н Иссам Казим рассказал журналистам о новых проектах этого популярного направления и прокомментировал перспективы наступающего зимнего сезона

На минувшей неделе в московском отеле Ritz Carlton прошла пресс-встреча с генеральным директором Корпорации туризма и коммерческого маркетинга Дубая г-ном Иссамом Казимом, посвящённая туристическим новостям и перспективам этого популярного направления. «За первые семь месяцев текущего года общее количество туристов, остановившихся в Дубае не менее чем на одну ночь, составило 9,2 миллиона человек, что на 9,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Особенно впечатляющим оказался прирост туристов из России — 96%, а это без малого четверть миллиона человек, - заявил г-н Казим. - Благодаря этому Россия вошла в десятку стран-лидеров по количеству приезжающих гостей. Одну из главных причин такого роста я вижу в том, что с 1 февраля граждане России могут получать бесплатную визу при прибытии в страну». Общую положительную динамику российского направления подтверждает и статистика перелётов. Сейчас из России в Дубай еженедельно летает 118 прямых рейсов из 13 городов - помимо столиц, это Екатеринбург, Пермь, Самара, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Челябинск и Новосибирск. С 1 октября 2017 года на дважды выполняемые рейсы из Москвы в Дубай (компания Emirates) выходит самый большой в мире пассажирский самолёт А-380 — это может увеличить недельный турпоток на тысячу человек. Другая авиакомпания, flydubai, с осени нынешнего года расширит свою географию полётов за счёт Махачкалы (два рейса в неделю с 31 октября), Воронежа (два рейса с 29 октября) и Уфы (три рейса с 31 октября). Росту турпотока будет способствовать и дальнейшее расширение Международного аэропорта Дубая (почти 85 миллионов пассажиров за 2016 год из 260 городов, прибывших самолётами 140 авиакомпаний), который, как известно, является самым загруженным аэропортом мира. К 2020 году, по словам г-на Казима, турпоток в Дубай должен удвоиться и достигнуть 20 млн человек в год. Расширяться он будет главным образом за счёт роста гостиничной сети. По данным на июль 2017 года, в Дубае работало 679 отелей с номерным фондом 105 073 номера — на 5% больше, чем год назад. Процент заполняемости гостиниц в первом полугодии нынешнего года составил 77%. Средняя стоимость проживания составляет 503 дирхама ОАЭ (около 8 тыс. руб. за ночь). «Безусловно, основное внимание будет, как и прежде, уделяться строительству гостиниц 4* и 5*, - пояснил г-н Казим, - но всё более активно будет расширяться предложение в сфере бюджетного отдыха». Дубай привлекает туристов не только пляжным отдыхом, но и высокоразвитой индустрией развлечений. «Дубай позиционирует себя как место для семейного отдыха, и мы понимаем, что, например, семье без детей, семье с одним маленьким ребёнком, семье с детьми разных возрастов нужно разное времяпрепровождение, и поэтому мы не только открываем всё новые тематические парки, - прокомментировал г-н Казим, - мы всё более насыщаем наш событийный календарь и стремимся к тому, чтобы значительные культурные события происходили у нас буквально каждые выходные». За последний год в эмирате Дубай появились крупнейший в мире тематический парк IMG Worlds of Adventure с четырьмя отдельными зонами, а также самый большой на Ближнем Востоке курортно-парковый комплекс Dubai Park & Resorts, в состав которого, в частности, входят парки по мотивам голливудских и болливудских фильмов, единственный в регионе парк развлечений Legoland Dubai и примыкающий к нему детский аквапарк (от 2 до 12 лет) Legoland Waterpark. Очень важным событием в культурной жизни Дубая стало открытие оперного театра — Dubai Opera является одной из лучших арен в мире по акустике и техническому оснащению. В нынешнем году в Дубае открылся и другой уникальный театр — театр на воде La Perle by Dragone. Во второй половине 2017 года откроется большой Dubai Safari Park (119 га), в состав которого войдёт рад тематических зон: Аравийская, Азиатская и Африканская деревни, а также парк Сафари. Активно развивается и проект «Дубайская рамка» - это два 150-метровых небоскрёба, соединённых почти 100-метровым мостом, который обещает стать лучшей смотровой площадкой эмирата. Наконец, на следующий, 2018 год запланировано открытие нового насыпного острова Bluewaters Island, главной достопримечательностью которого должно стать самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai высотой 210 метров. /TOURBUS.RU

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