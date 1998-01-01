Новости Вышеградская четверка открыла секреты здоровья Богатые возможности медицинского и спа-туризма в Восточной Европе были представлены в ходе workshop стран Вышеградской четвёрки, состоявшегося в Москве

В минувшую пятницу в столичной гостинице «Пекин» прошёл cпециализированный workshop стран Вышеградской четвёрки (Польша, Чехия, Словакия, Болгария), посвященный медицинскому туризму. Мероприятие прошло на оптимистической волне — все страны четвёрки, имеющие богатейшие оздоровительные ресурсы и располагающие развитой сетью лечебных учреждений, заметно увеличили турпоток из России за первые шесть месяцев 2017 года, включая и тех россиян, кто направляется в больницы, санатории и спа-отели Восточной Европы. Возможно, одна из причин такого успеха заключается и в том, что три из четырех представленных стран сохранили свои национальные валюты, что позволяет им поддерживать заметно более низкий уровень цен на медицинские и оздоровительные услуги, чем в Западной Европе. «Словакия, имеющая более полутора тысяч минеральных источников и 26 санаториев, увеличила турпоток из России на 22,5%. Мы гордимся тем, что нет такой «болячки», для которой не смогли бы подобрать квалифицированного лечения в нашей стране. С недавних пор один из наших туристических слоганов звучит так: «Лечение в Словакии — хорошая идея!», - отметила, открывая встречу, представитель словацкой туристической отрасли Любица Алушицова. - Самые знаменитые наши санатории — Пьештяни, Тренчанске-Теплице, Раецке-Теплице, Турчанске-Теплице, Бардеевские Купели, Бойнице, Смрдаки, Дудинце, Брусно, Лучки, Штос — излечивают очень большой спектр заболеваний». «В минувшем году Польшу, в которой имеется более сорока курортов, с медицинскими целями посетили 155 тысяч иностранных туристов, - рассказала представитель Польской туристической организации Юлия Ран. - Из них 75 тысяч воспользовались стоматологическим лечением, 48 тысяч — санаторно-курортным, 22 тысячи — эстетической хирургией и 10 тысяч — услугами специализированных больниц. Рост количества прибывающих из России туристов в каждом из месяцев, в том числе и в низкий сезон, очевиден». Самое большое количество туристов дали Германия, Норвегия и Великобритания, Россия — на пятом месте, но гости из России, и особенно из Калининградской области, - продолжила г-жа Ран, преобладают в здравницах в районе Мазурских озёр. «Изюминка» польского санаторно-курортного лечения — старые соляные шахты (в том числе одна из старейших в Европе — Величка, а также Бохня) и градирни (Чехочинек). Соляные ингаляции, соляные ванны и другие процедуры позволяют лечить не только заболевания лёгких и верхних дыхательных путей, но и последствия застарелых простудных заболеваний — ларингит, гайморит и др. Исключительно интересной была презентация уникальных методик Центра интенсивной терапии Olinek, специализирующегося на лечения и реабилитации детей-инвалидов, особенно малолетних. Специально был представлен недавно открытый после реконструкции на базе исторического здания отель Arlamow 4* (Подкарпатское воеводство), располагающий большим спа-комплексом. Есть в Польше и уникальные санатории, продолжила г-жа Ран, которые пока мало известны российским туристам. Как, например, существующий уже без малого век Венец-Здруй — в 55 км от Торуни. Его среднеминерализованная вода «Селенка» (подобных санаториев в Европе всего два) содержит жизненно необходимый элемент селен. Как всегда, очень артистичным было выступление Шандора Фабиана, советника по туризму посольства Венгрии в России. Как заявил г-н Фабиан, «мне не нужно представлять вам свою страну, под которой находится поистине океан минеральных вод, в первую очередь горячих — все знают, что Будапешт является единственной в мире столицей, имеющей статус бальнеологического курорта. И что интерьеры многих будапештских купален — некоторые, как «Рудаш», существуют с XVI века — больше похожи на музейные залы. И я рад, что в нынешнем году от российских туристов, что называется, нет отбоя — прирост турпотока за первые полгода составил более 30%». «То, что популярность венгерских курортов у российского потребителя растёт, очевидно — именно поэтому мы недавно открыли при нашей фирме специальное подразделение «1000 medicina», - сообщила менеджер одного из ведущих туроператоров по Венгрии «1000 дорог» Наталья Удовенко. - Наш пример зримо доказывает выгоду специализации на медицинском туризме — это модно, клиенты ездят на курорты от одного до четырех раз в год, тратят там много, 90% - возвращаются, приводя до двадцати своих знакомых». Главной новинкой осеннего сезона в Венгрии является запускаемый с 18 декабря по понедельникам и пятницам регулярный рейс лоукостера Wizzair во второй по величине город Венгрии — Дебрецен. Нет сомнений, что этот рейс значительно сократит путь до всемирно известной «Мекки ревматиков» - курорта Хайдусобосло. «Чехия дала за первые полгода 2017 года самый большой в четвёрке прирост туристов на российском направлении — 54%, - рассказала директор Национального туристического управления Чешской Республики Алёна Кудилкова. - Чехия, имеющая более 30 курортов, знаменита, конечно, в первую очередь своим «треугольником» - Карловы Вары, Марианске-Лазне и Франтишковы-Лазне. Последний является первым в мире грязевым курортом — его основателем считается австрийский император Франц». В Чехии же, добавила г-жа Кудилкова, находится и первый в мире радоновый курорт Яхимов — его четыре источника - «Кюри», «Кюри-1», «Бегоунек» и «Агрикола» - находятся в заброшенной с 1962 года старой шахте «Сворност». В Чехии же жил один из основоположников современного водолечения — крестьянин Винцент Присниц (1790 — 1851), чей метод активно используется в известном санатории Есеник на севере Оломоуцкого края. В Есенике находится уникальный бальнеопарк с природными ваннами для верхних и нижних конечностей. А закончила свою презентацию г-жа Кудилкова представлением некогда любимого монархами Европы курорта Теплице - он же «маленький Париж», он же «салон Европы», где и сегодня успешно лечат ревматизм, артроз и остеопороз. /TOURBUS.RU Фоторепортаж о прошедшем workshop

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