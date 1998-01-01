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25 сентября
Как прошел «Отдых-2017»
Участники и гости прошедшего в Москве осеннего туристического форума поделились с нами своими впечатлениями о его работе
Международная выставка-форум «Отдых-2017» прошла на минувшей неделе в столичном Экспоцентре на Пресне. В этом году выставка полностью заняла три зала его второго павильона.
По уже сложившейся в последние годы тенденции в «Отдыхе» участвовали многочисленные туристические представительства, в первую очередь направлений «зимнего солнца» и совсем немного туроператоров. Так, из ведущих российских туристических компаний в этом году были представлены лишь «Натали Турс», «Арт-Тур», West Travel, «Академсервис», «Тари Тур», «Время Тур» и «Солеанс».
Зато в первом зале свои большие экспозиции развернули южные морские направления – ОАЭ, Куба, Доминикана, Тунис, Марокко, Танзания, Индонезия, Таиланд, КНР, Индия и даже до сих пор «закрытый Египет».
Второй зал, отданный европейским направлениям, занимали большие стенды ряда стран, предлагающих зимой горнолыжные программы. Среди них – Финляндия, Болгария, Сербия, Словакия, Грузия, Армения, Румыния, Испания. В то же время бросалось в глаза отсутствие экспозиций наиболее популярных у российских горнолыжников альпийских стран (Австрии, Франции, Италии, Швейцарии), а также Андорры, что говорит о востребованности новых форматов осенних специализированных горнолыжных workshop, таких как «Зимний калейдоскоп».
Кроме того, во втором павильоне был представлен и ряд направлений, привычно ассоциирующихся больше с летним отдыхом – таких, как Мальта, Кипр и Греция. Здесь же были представлены традиционные для «Отдыха» разделы делового и оздоровительного туризма и сектор круизного отдыха.
Наконец, в третьем павильоне, целиком отданном под внутренний туризм, тон задавали красочные стенды таких регионов, как Татарстан, Московская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Тюменская и Тульская области, Пермский и Краснодарский края.
Насыщенной стала в этом году деловая программа выставки, которая, по словам директора департамента туристических выставок ООО «Евроэкспо» Виолетты Тулич,"впервые была аккумулирована в один деловой форум «Туристическая индустрия – драйвер экономического развития. Современный образ туристической России», который был организован при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму.
Первый день выставки был полностью посвящен официальным совещаниям и пленарным заседаниям с участием представителей органов государственной власти, ведущих ассоциаций, межотраслевых структур и турбизнеса.
Плотный рабочий график второго и третьего дня работы форума охватывал все сферы отрасли в формате конференций, круглых столов, панельных дискуссий".
Отметим, что, по данным организаторов, в выставке в этом году принимали участие около 800 компаний из 49 стран и более 30 регионов России, прошло около 130 деловых мероприятий.
А вот что рассказали нам о своих впечатлениях о прошедшем туристическом форуме его участники и гости:
Вахид Суприяди, посол Индонезии в России:
- В этом году на «Отдыхе» мы представляем разную Индонезию - не только пляжную, но и экскурсионную. Мы довольны работой этой выставки и отмечаем повышенный интерес к нашему стенду. Индонезия пока не настолько востребована у российских туристов, как, например, Таиланд или Вьетнам, но все перспективы роста у нашего направления есть. Уже сейчас мы отмечаем рост российского турпотока по отношению к прошлому году на 50%, с января по сентябрь нашу страну посетило 120 тыс. российских туристов.
Главной проблемой, тормозящей турпоток, является отсутствие прямых рейсов, но мы работаем над решением этой проблемы, и в среду как раз по этому поводу мы в рамках форума провели плодотворную встречу с представителями авиакомпаний.
Алевтина Алексашина, директор по России и СНГ Управления по развитию коммерции и туризма эмирата Шарджа:
- Прошедшая выставка была для нас очень полезной – мы представили наши планы на 2018 год, руководитель нашего управления г-н Халид Джасим Аль Мидфа выступал на очень плодотвор
ной конференции по развитию туризма в ОАЭ, организованной компанией «Натали Турс», участвовали мы и в ряде других полезных деловых мероприятий, провели массу встреч и переговоров.
Среди наших основных партнеров, с которыми мы провели переговоры и сверили планы в ходе выставки – такие ведущие российские компании, как ANEX Tour, «Натали Турс», «Библио-Глобус», «Корал Тревел», «Русский Экспресс» и другие.
Джейхун Эфенди, вице-президент авиакомпании flydubai, ОАЭ:
- Мы рады вновь принять участие в выставке "Отдых", пообщаться со своими партнерами. Этот год был для нас очень успешным, мы в два раза увеличили объемы перевозки в ОАЭ, спрос на которые демонстрирует рост на уровне 50%, что мы связываем с визовыми нововведениями и увеличением числа рейсов – ведь на сегодняшний день мы летаем в Дубай уже из 10 городов России, и это не предел.
Кэти Джебисашвили, представитель компании Gudauri Tours, Грузия:
- Выставка прошла плодотворно, мы общались с коллегами, налаживали новые контакты. При этом мы немного огорчены тем, что посетителей не так много. В прошлом году было так же, но, признаюсь, мы надеялись, что в этом году ситуация изменится.
Но в любом случае мы рады присутствовать здесь. Мы представляем как экскурсионный отдых в Грузии, так и горнолыжный, что актуально перед зимним сезоном. Тем более сейчас в Грузии активно развиваются пять зимних курортов – Гудаури, который подойдет профессиональным горнолыжникам и сноубордистам, семейный рекреационный курорт Бакуриани, Тетнулди - новый высокогорный курорт, небольшой курорт Хацвали и новый курорт в Аджарии - Годердзи.
Салихад Шахмирова, главный специалист Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан:
- На выставке мы представляем нашу республику, которая может предложить туристам как активный туризм, так и гастрономический, экскурсионный и даже шопинг. С каждым годом интерес к Дагестану растет, и мы надеемся, что участие в выставке и новые контакты помогут нам в продвижении нашего интересного региона.
Екатерина Веденева, менеджер отдела въездного туризма туроператора «Чайна тревел»:
- Выставка прошла достаточно активно, по сравнению с прошлым годом количество посетителей, по крайней мере в первый день, увеличилось, что, конечно, нас радует, как и объемы въездного потока, особенно из Китая.
Екатерина Микадзе, ведущий менеджер компании Georgian Discovery Tours, Грузия:
Сергей Ступаков, директор выставочно-развлекательного комплекса "Терем Снегурочки" (Кострома)
/TOURBUS.RU
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