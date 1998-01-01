Новости Как прошел «Отдых-2017» Участники и гости прошедшего в Москве осеннего туристического форума поделились с нами своими впечатлениями о его работе

Международная выставка-форум «Отдых-2017» прошла на минувшей неделе в столичном Экспоцентре на Пресне. В этом году выставка полностью заняла три зала его второго павильона. По уже сложившейся в последние годы тенденции в «Отдыхе» участвовали многочисленные туристические представительства, в первую очередь направлений «зимнего солнца» и совсем немного туроператоров. Так, из ведущих российских туристических компаний в этом году были представлены лишь «Натали Турс», «Арт-Тур», West Travel, «Академсервис», «Тари Тур», «Время Тур» и «Солеанс». Зато в первом зале свои большие экспозиции развернули южные морские направления – ОАЭ, Куба, Доминикана, Тунис, Марокко, Танзания, Индонезия, Таиланд, КНР, Индия и даже до сих пор «закрытый Египет». Второй зал, отданный европейским направлениям, занимали большие стенды ряда стран, предлагающих зимой горнолыжные программы. Среди них – Финляндия, Болгария, Сербия, Словакия, Грузия, Армения, Румыния, Испания. В то же время бросалось в глаза отсутствие экспозиций наиболее популярных у российских горнолыжников альпийских стран (Австрии, Франции, Италии, Швейцарии), а также Андорры, что говорит о востребованности новых форматов осенних специализированных горнолыжных workshop, таких как «Зимний калейдоскоп». Кроме того, во втором павильоне был представлен и ряд направлений, привычно ассоциирующихся больше с летним отдыхом – таких, как Мальта, Кипр и Греция. Здесь же были представлены традиционные для «Отдыха» разделы делового и оздоровительного туризма и сектор круизного отдыха. Наконец, в третьем павильоне, целиком отданном под внутренний туризм, тон задавали красочные стенды таких регионов, как Татарстан, Московская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Тюменская и Тульская области, Пермский и Краснодарский края. Насыщенной стала в этом году деловая программа выставки, которая, по словам директора департамента туристических выставок ООО «Евроэкспо» Виолетты Тулич,"впервые была аккумулирована в один деловой форум «Туристическая индустрия – драйвер экономического развития. Современный образ туристической России», который был организован при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму. Первый день выставки был полностью посвящен официальным совещаниям и пленарным заседаниям с участием представителей органов государственной власти, ведущих ассоциаций, межотраслевых структур и турбизнеса. Плотный рабочий график второго и третьего дня работы форума охватывал все сферы отрасли в формате конференций, круглых столов, панельных дискуссий". Отметим, что, по данным организаторов, в выставке в этом году принимали участие около 800 компаний из 49 стран и более 30 регионов России, прошло около 130 деловых мероприятий. А вот что рассказали нам о своих впечатлениях о прошедшем туристическом форуме его участники и гости: Вахид Суприяди, посол Индонезии в России: - В этом году на «Отдыхе» мы представляем разную Индонезию - не только пляжную, но и экскурсионную. Мы довольны работой этой выставки и отмечаем повышенный интерес к нашему стенду. Индонезия пока не настолько востребована у российских туристов, как, например, Таиланд или Вьетнам, но все перспективы роста у нашего направления есть. Уже сейчас мы отмечаем рост российского турпотока по отношению к прошлому году на 50%, с января по сентябрь нашу страну посетило 120 тыс. российских туристов. Главной проблемой, тормозящей турпоток, является отсутствие прямых рейсов, но мы работаем над решением этой проблемы, и в среду как раз по этому поводу мы в рамках форума провели плодотворную встречу с представителями авиакомпаний. Алевтина Алексашина, директор по России и СНГ Управления по развитию коммерции и туризма эмирата Шарджа: - Прошедшая выставка была для нас очень полезной – мы представили наши планы на 2018 год, руководитель нашего управления г-н Халид Джасим Аль Мидфа выступал на очень плодотвор ной конференции по развитию туризма в ОАЭ, организованной компанией «Натали Турс», участвовали мы и в ряде других полезных деловых мероприятий, провели массу встреч и переговоров. Среди наших основных партнеров, с которыми мы провели переговоры и сверили планы в ходе выставки – такие ведущие российские компании, как ANEX Tour, «Натали Турс», «Библио-Глобус», «Корал Тревел», «Русский Экспресс» и другие. Джейхун Эфенди, вице-президент авиакомпании flydubai, ОАЭ: - Мы рады вновь принять участие в выставке "Отдых", пообщаться со своими партнерами. Этот год был для нас очень успешным, мы в два раза увеличили объемы перевозки в ОАЭ, спрос на которые демонстрирует рост на уровне 50%, что мы связываем с визовыми нововведениями и увеличением числа рейсов – ведь на сегодняшний день мы летаем в Дубай уже из 10 городов России, и это не предел. Кэти Джебисашвили, представитель компании Gudauri Tours, Грузия: - Выставка прошла плодотворно, мы общались с коллегами, налаживали новые контакты. При этом мы немного огорчены тем, что посетителей не так много. В прошлом году было так же, но, признаюсь, мы надеялись, что в этом году ситуация изменится. Но в любом случае мы рады присутствовать здесь. Мы представляем как экскурсионный отдых в Грузии, так и горнолыжный, что актуально перед зимним сезоном. Тем более сейчас в Грузии активно развиваются пять зимних курортов – Гудаури, который подойдет профессиональным горнолыжникам и сноубордистам, семейный рекреационный курорт Бакуриани, Тетнулди - новый высокогорный курорт, небольшой курорт Хацвали и новый курорт в Аджарии - Годердзи. Салихад Шахмирова, главный специалист Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан: - На выставке мы представляем нашу республику, которая может предложить туристам как активный туризм, так и гастрономический, экскурсионный и даже шопинг. С каждым годом интерес к Дагестану растет, и мы надеемся, что участие в выставке и новые контакты помогут нам в продвижении нашего интересного региона. Екатерина Веденева, менеджер отдела въездного туризма туроператора «Чайна тревел»: - Выставка прошла достаточно активно, по сравнению с прошлым годом количество посетителей, по крайней мере в первый день, увеличилось, что, конечно, нас радует, как и объемы въездного потока, особенно из Китая. Екатерина Микадзе, ведущий менеджер компании Georgian Discovery Tours, Грузия:

- Я считаю выставку "Отдых" очень полезной – здесь есть прекрасная возможность лишний раз напомнить о себе, хотя и грузинский в частности, и закавказский вообще туризм на российском направлении и так находятся на подъёме. Мы чувствуем это и в целом, и на примере нашей компании, которая предлагает все виды отдыха в Грузии. Сергей Ступаков, директор выставочно-развлекательного комплекса "Терем Снегурочки" (Кострома)

- Посетителей на выставке "Отдых" в последние годы становится меньше, но она сохраняет свой важный имиджевый характер. Я на "Отдых" езжу очень давно, и если, например, десять лет назад я раздавал за время работы выставки тысячи по две визиток, то сейчас полсотни. Но при этом на этой выставке большой интерес вызвал наш новый Музей сыра, который мы открываем в ноябре рядом с воссоздаваемым костромским кремлём. /TOURBUS.RU

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