Новости Wizz Air начал полеты из Москвы в венгерский Дебрецен Эксперты обсуждают, вызовет ли новый рейс лоукостера рост интереса к бальнеокурортам, расположенным на востоке Венгрии

В понедельник лоукостер Wizz Air открыл новый маршрут из нашей страны во второй по численности венгерский город Дебрецен на востоке страны. Ранее такие рейсы осуществляла из аэропорта Домодедово авиакомпания «Татарстан», но после ее банкротства в 2014 году рейсы прекратились. По словам гендиректора Wizz Air Йозефа Варади, новая авиалиния призвана «стимулировать экономические, торговые и деловые отношения двух стран». Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам (рейс по понедельникам появится с 1 января 2018 года). Вылет из Дебрецена в 7:40, прибытие в Москву (аэропорт Внуково) в 12:00. Обратное отправление в 12:35, прилет в Дебрецен в 13:00. С 26 марта график меняется – вылет из Дебрецена в 7:10, прибытие в Москву в 10:20. Обратное отправление в 10:55, прилет в Дебрецен в 12:15. На линии будет использоваться самолет Airbus A320 в одноклассной компоновке на 180 мест. Минимальная цена в 1700 руб. доступна на отдельные рейсы, на все прочие даты цены выше. Участники программы Wizz Discount Club и их попутчики получают скидку в 10 евро. Как рассказал генеральный директор компании «Де Визу» Алексей Лебедь, которого цитирует РСТ, этот перелет в первую очередь ориентирован на туристов, желающих отдохнуть на популярном бальнеокурорте Хайдусобосло, расположенном неподалеку от румынской границы. «Бальнеологический курорт предлагает эффективное лечение многих заболеваний и качественный отельный фонд. В отсутствие прямого перелета он незаслуженно обойден вниманием российских туристов, хотя по своим рекреационным возможностям не уступает раскрученному Хевизу. Теперь, надеюсь, ситуация изменится», – говорит он. По мнению г-на Лебедя, рейс привлекателен для туристов еще и тем, что позволяет комбинировать, к примеру, прилет в Будапешт с вылетом обратно из Дебрецена или наоборот. Мнение эксперта разделяет и генеральный директор компании «Веди тургрупп» Ирина Федина: «Подобная схема перелетов расширит возможности туристов, которые смогут комбинировать лечебные и экскурсионные программы или отдельно бронировать только культурно-познавательные поездки, в том числе винные туры в Токай и его окрестности». Директор по продажам компании «ДВМ-Тур» Людмила Курбатова сообщила, что ее компания также планирует предложить пакетные туры на базе прямых рейсов Wizzair. «Перспективы у рейса хорошие, особенно если перевозчик будет держать доступные цены. Сейчас курорт Хайдусобосло не так на слуху у россиян, как, скажем, Карловы Вары, хотя его термальная вода очень эффективно воздействует на организм», – рассказала г-жа Курбатова. Между тем, Елена Чекулаева, руководитель направления Венгрия компании «Ванд», в беседе с нашим порталом выразила сомнение относительно востребованности новых рейсов. Эксперт отметила, что «Дебрецен малоизвестен российскому рынку, а потому и поток туда минимален, в это регион, как правило, ездят туристы из близлежащих стран, из той же Украины. С другой стороны, лет десять назад российские туристы не были знакомы и с лечебным курортом Хевиз, сейчас же поток туда демонстрирует положительную динамику. Сложно говорить о перспективах, но в любом случае открытие сообщения с этим регионом должно простимулировать поток и увеличить продажи туров в Хайдусобосло». «В Дебрецене много достопримечательностей, также оттуда легко добраться до других городов Венгрии и соседних стран. Поэтому открытие нового рейса из Дебрецена – это очень позитивная новость, к тому же перевозчик всегда предлагает очень привлекательные цены на авиаперелеты. Венгрия – одно из самых востребованных направлений в нашей компании. И в этом году, как и многие другие европейские направления, демонстрирует заметное оживление спроса со стороны российских туристов. В среднем за 2017 год интерес к поездкам в эту страну у наших клиентов вырос на 50-60%. Сказались как и стабилизация курса национальной валюты, так и эффект отложенного спроса. Не может не радовать и глубина продаж туров по направлению. В среднем туры в Венгрию бронируются в этом году за 3-4 месяца до даты поездки, а максимальная глубина бронирования достигает полугода. Также для венгерского направления характерна очень большая доля возвратных туристов. Наши клиенты, которым необходимы лечебно-оздоровительные процедуры, возвращаются в эту страну ежегодно и не один раз за год», - заключила Светлана Баранова, PR-директор туроператора BSI Group. /TOURBUS.RU

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