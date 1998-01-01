Новости Единый ски-пасс должен появиться на склонах Красной Поляны в марте Туроператоры обсуждают, как повлияет на турпоток решение объединить единым ски-пассом сочинские горнолыжные зоны

Тестирование системы единого ски-пасса проводится в настоящее время на четырех горнолыжных курортах Сочи, сам ски-пасс может быть введен в эксплуатацию в марте, сообщил журналистам заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Николай Шленцов, которого цитирует «Интерфакс». "Сейчас единая система, фиксирующая гостей по одному электронному носителю, проходит период настройки, который планируется завершить в конце февраля. Ожидается, что уже в марте система будет запущена в эксплуатацию", — сказал он. Г-н Шленцов напомнил, в Сочи в зимнем сезоне 2017-2018 годов работают четыре горнолыжных курорта: "Роза Хутор", "Альпика", "Лаура" и "Горки Город". "Ближайший к нам курорт – "Альпика". Нами согласованы точки объединения – зоны переката от Альпики до Розы Хутор и обратно. Согласованы финансовые, юридические организационные аспекты – мы сделали все необходимое, подойдя к границам Альпики. Осталось им сделать со своей стороны необходимые шаги, чтобы объединить зоны катания", — сказал он. По словам эксперта, туристам предложат несколько тарифов в зависимости от периода пребывания – разовый, сезонный абонемент и абонемент на несколько дней. "Всего туристам будет доступно свыше 150 км трасс на курортах Красной Поляны. Такое нововведение приблизит уровень сервиса в Краснодарском крае к международному формату, поможет привлечь дополнительное число туристов. Только на одном курорте "Роза Хутор" протяженность горнолыжных трасс составляет 102 км. Это самая большая зона катания в России", — добавил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что решение о создании единого ски-пасса для горнолыжных курортов Сочи было принято в январе 2017 года. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил руководству горнолыжным курортам Сочи совместно с администрацией Краснодарского края разработать и реализовать механизм внедрения единого электронного носителя для посещения всех зон горнолыжного катания. Как отмечают в АТОР, в прошлые сезоны отсутствие единого ски-пасса создавало массу неудобств туристам. Посетители были вынуждены использовать несколько видов транспорта, чтобы добраться до курортов, перебраться с одной трассы на другую, в то время как в Европе единый ски-пасс применяется не только на соседних горнолыжных комплексах, но и даже действует на территории соседних стран, например, на альпийских горнолыжных курортах Швейцарии, Франции и Италии. Такой формат позволяет туристам более грамотно планировать бюджет на отдых, выбирая подходящие трассы и объекты размещения. Большинство прошенных нами туроператоров назвали это решение правильным и своевременным. «В прошлый зимний сезон, если турист хотел прокатиться на трассах каждого из курортов, ему приходилось платить за это более 7000 рублей за весь день. Это дорого, даже в сравнении с зарубежными горнолыжными курортами. Если единый ски-пасс будет гораздо выгоднее по цене, тогда можно рассчитывать на повышение спроса», - отметили в пресс-службе Национального туроператора «АЛЕАН». «Для того, чтобы предотвратить обратный отток туристов на европейские горнолыжные курорты, жизненно необходимо расширить курорты Красной Поляны, альтернативы которым по «раскрученности» и инфраструктуре на сегодняшний день в России нет. Лишь с помощью расширения горнолыжных возможностей произойдет развитие Сочи как региона круглогодичного отдыха», - заявил, в свою очередь, Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел». Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», поддерживает коллег: «Здесь нужно действовать последовательно. Первый этап – это, конечно, введение единого ски-пасса, это чисто юридический вопрос о распределении доходов между курортами. Единый ски-пасс – это очень удобно, и его введение позволит снизить цены, ведь сейчас туристам приходится покупать два ски-пасса, если они хотят покататься на разных курортах. Затем нужно двигаться в сторону объединения горнолыжных курортов, сначала произойдет объединение курортов «Роза Хутор» и «Горки Город», и только потом к ним присоединится «Газпром», поскольку это технически более затратно. Пока единого механизма нет, но мы очень надеемся, что ситуация в ближайшее время изменится». Отметим, что, по официальным данным, в минувшем зимнем сезоне отели горного кластера были заполнены на 98%. Самый большой из курортов – «Роза Хутор» - за весь зимний сезон посетило более 700 тысяч туристов. /TOURBUS.RU

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