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28 сентября
Российский турпоток в Монако вернулся к докризисному уровню

Наши эксперты комментируют  информацию о росте числа российских туристов в Монако почти на 20% и комментируют нынешний спрос на направлении 


Турпоток из России в Монако вырос в первом полугодии 2017 года на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили нашему порталу в  Управлении по туризму и конгрессам Монако.

"Количество забронированных ночей туристами из России в первом полугодии 2017 года составило 18,6 тыс., что на 18,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Туристический поток в 2017 году увеличился и вышел на уровень докризисного периода", — рассказали нам в пресс-службе турведомства.

 

Как уточнили в управлении, заметно вырос турпоток в Монако и из других стран СНГ, в том числе Казахстана, Молдавии, Армении и Грузии.

"Летний сезон еще не окончен, но мы уже наблюдаем уверенный рост въездного туризма: заполняемость отелей в июле достигла 78% и к концу августа эта цифра, по прогнозам, составит 88%. В Монако возвращаются туристы из Италии и России, что очень важно для княжества. Среднее пребывание туристов в Монако – три ночи", — отметил президент Управления по туризму и конгрессам Монако Гийом Роз.

 

Как сообщает РСТ, по данным туроператоров, турпоток в Монако из России вырос примерно на 20-30% в январе-августе этого года по сравнению с тем же периодом 2016 года.  Операторы отмечают, что местные отельеры заинтересованы в туристах, всячески привлекают, предлагая дополнительные опции, в том числе бесплатные.

 

По информации «Интерфакса», всего в 2016 году Монако посетило 890,7 тыс. туристов со всего мира. Лидирует по турпотоку Франция — 151,2 тыс. туристов, на втором месте Великобритания – 112,6 тыс. человек. Из России в прошлом году приехало 46,4 тыс. туристов, по этому показателю наша страна занимает пятое место.

 

«Да, мы подтверждаем положительную динамику спроса на направление этим летом, - заявила нашему порталу Светлана Баранова, PR-директор туроператора  BSI Group. - Рост продаж туров в Монако в  летний сезон 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем составил 20-25%. Также отмечаем хорошую глубину продаж, например,  еще в мае этого года продажи туров в Монако достигали сентября.

На летний период 2017 года наши клиенты предпочитают туры длительностью 10-14 дней с размещением в отелях 5*. Средний чек за тур в Монако составил в среднем две тыс.  евро на 10 дней без авиаперелета.

 

 Заметную положительную динамику спроса направление показало после теракта в Ницце, когда туристы, планирующие отдых на Лазурном берегу, переориентировались на альтернативные направления, одним из которых стало Монако.  Так, после событий в Ницце в июле прошлого года спрос  на бархатный сезон в Монако, Антибе и Каннах у наших клиентов вырос на 17%.

 

Монако – вполне самостоятельное направление. Туристы, как правило, выбирают размещение в Монако и уже оттуда выезжают в Ниццу, Антиб, Ментон. Наибольшим спросом направление у наших клиентов пользуется в летние месяцы».

 

Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа», в свою очередь, отметил, что «спрос на Монако действительно хороший, он по большому счету и не снижался, поскольку это направление не для бюджетных туристов. Монако – круглогодичное направление с высоким процентом возвратных туристов. Здесь проходят  культурные события мирового класса, также Монако –  отличное MICE-направление»

/TOURBUS.RU

 


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