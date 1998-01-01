Новости Российский турпоток в Монако вернулся к докризисному уровню Наши эксперты комментируют информацию о росте числа российских туристов в Монако почти на 20% и комментируют нынешний спрос на направлении

Турпоток из России в Монако вырос в первом полугодии 2017 года на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили нашему порталу в Управлении по туризму и конгрессам Монако. "Количество забронированных ночей туристами из России в первом полугодии 2017 года составило 18,6 тыс., что на 18,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Туристический поток в 2017 году увеличился и вышел на уровень докризисного периода", — рассказали нам в пресс-службе турведомства. Как уточнили в управлении, заметно вырос турпоток в Монако и из других стран СНГ, в том числе Казахстана, Молдавии, Армении и Грузии. "Летний сезон еще не окончен, но мы уже наблюдаем уверенный рост въездного туризма: заполняемость отелей в июле достигла 78% и к концу августа эта цифра, по прогнозам, составит 88%. В Монако возвращаются туристы из Италии и России, что очень важно для княжества. Среднее пребывание туристов в Монако – три ночи", — отметил президент Управления по туризму и конгрессам Монако Гийом Роз. Как сообщает РСТ, по данным туроператоров, турпоток в Монако из России вырос примерно на 20-30% в январе-августе этого года по сравнению с тем же периодом 2016 года. Операторы отмечают, что местные отельеры заинтересованы в туристах, всячески привлекают, предлагая дополнительные опции, в том числе бесплатные. По информации «Интерфакса», всего в 2016 году Монако посетило 890,7 тыс. туристов со всего мира. Лидирует по турпотоку Франция — 151,2 тыс. туристов, на втором месте Великобритания – 112,6 тыс. человек. Из России в прошлом году приехало 46,4 тыс. туристов, по этому показателю наша страна занимает пятое место. «Да, мы подтверждаем положительную динамику спроса на направление этим летом, - заявила нашему порталу Светлана Баранова, PR-директор туроператора BSI Group. - Рост продаж туров в Монако в летний сезон 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем составил 20-25%. Также отмечаем хорошую глубину продаж, например, еще в мае этого года продажи туров в Монако достигали сентября. На летний период 2017 года наши клиенты предпочитают туры длительностью 10-14 дней с размещением в отелях 5*. Средний чек за тур в Монако составил в среднем две тыс. евро на 10 дней без авиаперелета. Заметную положительную динамику спроса направление показало после теракта в Ницце, когда туристы, планирующие отдых на Лазурном берегу, переориентировались на альтернативные направления, одним из которых стало Монако. Так, после событий в Ницце в июле прошлого года спрос на бархатный сезон в Монако, Антибе и Каннах у наших клиентов вырос на 17%. Монако – вполне самостоятельное направление. Туристы, как правило, выбирают размещение в Монако и уже оттуда выезжают в Ниццу, Антиб, Ментон. Наибольшим спросом направление у наших клиентов пользуется в летние месяцы». Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа», в свою очередь, отметил, что «спрос на Монако действительно хороший, он по большому счету и не снижался, поскольку это направление не для бюджетных туристов. Монако – круглогодичное направление с высоким процентом возвратных туристов. Здесь проходят культурные события мирового класса, также Монако – отличное MICE-направление». /TOURBUS.RU

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