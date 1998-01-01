Новости ЭТО ЛЮБОПЫТНО: Почти четверть россиян готовы отменить отпуск, если им не с кем оставить домашнего питомца Поисковик Aviasales выяснил, как планируют свой отдых владельцы котов и собак, а также подготовил советы по путешествию с домашними любимцами

Туристический поисковик Aviasales провел опрос шестидесяти тысяч пользователей, чтобы узнать, как планируют свои поездки «котоводы» и «собачники». Согласно данным Euromonitor, россияне содержат 16 миллионов собак и 22 миллиона кошек. При этом лишь 8% из них когда-либо брали животное с собой в поездку. По популяции домашних животных Россия занимает пятое место в мире и столь сильные чувства вполне объясняют тот факт, что 23% опрошенных скорее отменят поездку, чем оставят любимца на передержке. 17% респондентов готовы взять животное с собой, при этом подавляющее большинство (61%) справедливой ценой за перевозку кота или собаки считает тысячу рублей. Опрошенные Aviasales респонденты рассматривают для себя варианты с передержкой, однако лишь 7% готовы платить за нее две тысячи рублей и более. 79% уверены, что смогут договориться о бесплатных вариантах. «Мы совершенно уверены, каникулы нужны не только нашим пользователям, но и их домашним животным, у которых ничуть не меньше дел», – пояснила маркетинг-менеджер Aviasales Полина Яковлева. В Aviasales напоминают, что поездка с животным требует определенной подготовки. Если вы не сможете уделять собаке достаточно времени в поездке, то она, вероятно, будет счастливее на родной подстилке, чем в маленькой переноске. Что касается кошек — им почти всегда лучше в собственном доме, - говорят в компании. Кроме того, эксперты поисковика подготовили инструкцию для тех, кто все же решится взять домашнего питомца с собой в отпуск. Так, в частности, эксперты советуют: Перед полетом: •Начните заранее заниматься выяснением деталей и условий перевозки животных в самолете. •Проверьте сайт авиакомпании. На нем обязательно должны быть условия перевозки животного. Животные в самолете могут путешествовать в салоне самолета или в специальном отсеке. •Правила перевозки животных в самолете подразумевают, что животное будет находиться в переноске или с намордником на поводке. Те авиакомпании, которые разрешают провозку птиц в салоне, всегда отмечают, что птица должна лететь в накрытой чехлом клетке. Каждая авиакомпания сама определяет допустимый размер клеток и переносок. Необходимые документы: Правила перевозки животных в самолете предполагают, что питомец может лететь только при наличии необходимых документов, таких как: •Ветеринарный паспорт международного образца. •Справка о состоянии здоровья (форма №4 для Москвы, форма №1 для остальной части РФ). В справке указываются сведения о прививках и возрасте. Последняя прививка от бешенства должна быть сделана не ранее, чем за год и не позднее месяца до путешествия. •Также правила перевозки животных в самолете указывают, что для собак нужна справка о племенной бесценности. Правда, её вряд ли кто-то спросит. Большинство авиакомпаний позволит вам взять кошку или маленькую собаку в салон за дополнительную плату, но вы должны позвонить в компанию и уточнить детали заранее. Взвесьте все риски при принятии решения о транспортировке вашего питомца на самолете. Воздушные перевозки могут быть особенно опасны для животных с «приплюснутыми» мордочками — например, бульдогов, мопсов и персидских кошек. В полете: •Ни при каких обстоятельствах не выпускайте своего питомца из переноски во время полета. •Говорите с животным низким и спокойным голосом. И побольше «хороших девочек» и «хороших мальчиков» — пушистому будет приятно услышать от вас похвалу. •Переноска с питомцем должна быть уложена под сиденьем перед вами во время взлета и посадки. Это важно для безопасности. •Ветеринары не советуют до отвала кормить животное перед полетом (как бы вы не хотели загладить свою вину вкусняшками). Поэтому можете 1-2 раза угостить питомца любимым лакомством — так вы уменьшите его стресс и недовольство происходящим. •Положите в переноску свою поношенную футболку. Ваш запах и приятный трикотаж должны успокоить питомца. •Постарайтесь подготовиться к поездке и заранее приучить животное к переноске. Так можно избежать неприятных сюрпризов на борту. /TOURBUS.RU

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