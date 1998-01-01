Новости Российские путешественники не готовы платить за тяжелый багаж Компания Momondo предоставила нашему порталу результаты исследования готовности туристов оплачивать сверхнормативный багаж, проведенного в 23 странах

Эксперты международного туристического метапоисковика Momondo провели исследование среди 24,7 тыс. человек из 23 стран мира и узнали, кто чаще сталкивается с необходимостью доплачивать за перевоз больших чемоданов. Исследование momondo показало, что россияне не считают включение багажа в стоимость важным критерием, однако редко берут с собой в дорогу тяжелые чемоданы, за которые необходимо оплачивать дополнительный сбор. Согласно статистике исследования, 65% респондентов из России указали, что никогда не оказывались в такой ситуации. 26% путешественников доплачивали за «перевес» один или два раза. Регулярно тратятся на провоз дополнительного багажа в среднем 5% русских туристов. Схожая ситуация наблюдается в Португалии, где 69% не платили за багаж, 24% – один или два раза и только 4% делают это регулярно. А вот для жителей некоторых других стран тяжелые чемоданы являются вполне обыденной практикой. 24% итальянцев и австралийцев считают включение багажа в стоимость перелета важным критерием при выборе рейса, ведь это позволяет сэкономить. В Китае с этим мнением согласны 11% путешественников. При этом среди китайцев 35% указали, что один или два раза переплачивали за дополнительный вес, а 15% оказываются в такой ситуации регулярно. Не тратятся на лишний груз 48% китайских туристов. Согласно исследованию, более четверти путешественников из России (28%) оплатят дополнительный сбор на перевоз багажа, если будут знать об этом заранее. Еще 20% не станут переживать насчет подобных расходов, если сбор окажется приемлемым, а 22% туристов готовы к расходам в случае необходимости. Примерно 18% путешественников не хотят переплачивать, поэтому летают только с авиакомпаниями, которые предоставляют бесплатный провоз багажа, таковы результаты исследования momondo. 10% не готовы оплачивать дополнительный сбор, если уже купили авиабилет. Некоторые граждане предпочитают отдыхать «налегке» и путешествуют только с небольшой сумкой. В России так отвечали 10% туристов. Привычки могут сильно различаться между туристами из разных стран. Да, некоторые перевозчики предлагают при перелете в Шанхай и Пекин дополнительные места в багажном отсеке, однако китайцы чаще русских предпочитают поездки без лишних вещей. Среди жителей Китая 16% отправляются за границу с небольшой сумкой или рюкзаком. Исследование также показало, что путешественники из Китая охотней готовы тратиться на провоз тяжелого багажа. Почти каждый второй турист (45%) оплатит сбор, если стоимость будет доступной. При необходимости так поступят 39% китайских туристов, а 30% – если узнают об этом заранее. Среди участвовавших в опросе бразильцев и португальцев 21% не желают дополнительно оплачивать багаж после покупки билета. В случае необходимости готовы к подобным расходам 28% и 17% местных жителей соответственно. Половина путешественников из Бразилии, согласно результатом исследований, называют стоимость билета одним из главных критериев при выборе рейса. В Португалии таких туристов еще больше – 56%. Согласно результатам исследования, жители Италии готовы к расходам на багаж, если это потребуется. Так ответили почти четверть (24%) респондентов из этой страны. При относительной доступности оплата также не станет проблемой для 23% итальянских путешественников. В то же время 24% туристов из Италии стараются выбирать рейсы, в стоимость которых уже входит провоз багажа. /TOURBUS.RU|

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